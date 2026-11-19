Selma még kölyökkorában ismerkedett meg Scouttal, ám a kutyus csak körülbelül másfél éves korában, a kiképzése végeztével költözhetett hozzá. A Doktor Szöszi színésznőjénél 2018-ban diagnosztizálták a sclerosis multiplexet, a betegség a járást és a beszédet is megnehezíti számára. Ezért döntött úgy, hogy segítőkutyát fogad.

A Doktor Szöszi sztárja, Selma Blair és kutyája Scout

(Fotó: AFP / hot! magazin/ AFP)

A Doktor Szöszi sztárjának kedvence imádja a vörösszőnyeges vonulásokat

A labrador a társasági eseményeken is otthonosan mozog. 2025 márciusában a Vanity Fair Oscar-partiján is ő volt a Doktor Szöszin sztárjának kísérője, a színésznő - aki nemrég ámokfutást rendezett egy repülőn - pedig viccesen a világ legjobb pasijának nevezte. „Annyira szeretni való! Tényleg ő a legjobb barátom, mindent jobbá tesz” – idézte a színésznőt a hot! magazin.

Selma Blair sose hagyja otthon Scout-ot

(Fotó: TheImageDirect.com / hot! magazin/ Northfoto)

„Fáj a szívem, ha külön vagyunk. Ő az én szeretetnyelvem, és a legtöbben csalódottak, ha nélküle jelenek meg” – foglalta össze a színésznő, mit jelent számára Scout, aki azt is elárulta, Scout feladata nem könnyű: figyeli gazdája mozgását és beszédét, jelez, ha Selma elfáradt, segít neki ­leülni, és megtámasztja, amikor járás közben elbizonytalanodik. „Ha fáradtságot érez rajtam, jelez, és segít leülni, hogy biztonságban legyek. Óriási ajándék!” – mondta a HELLO! magazinnak egy interjúban.

Scout vigyáz gazdájára, jelzi, ha gond van

(Fotó: NurPhoto via AFP / hot! magazin/ AFP)

Munkaidőn kívül ­viszont Scout egy igazi bohóc. Imád a tengerparton rohangálni és hosszú sétákat tenni, fajtatársaival ellentétben azonban fél a víztől. A betegsége miatt már a halálra is felkészült színésznő 15 éves fiával, Arthurral is elválaszthatatlanok, kedvenc közös já­tékuk a „Hol van Arthur?” névre ­hallgató bújócska.