Selma még kölyökkorában ismerkedett meg Scouttal, ám a kutyus csak körülbelül másfél éves korában, a kiképzése végeztével költözhetett hozzá. A Doktor Szöszi színésznőjénél 2018-ban diagnosztizálták a sclerosis multiplexet, a betegség a járást és a beszédet is megnehezíti számára. Ezért döntött úgy, hogy segítőkutyát fogad.
A labrador a társasági eseményeken is otthonosan mozog. 2025 márciusában a Vanity Fair Oscar-partiján is ő volt a Doktor Szöszin sztárjának kísérője, a színésznő - aki nemrég ámokfutást rendezett egy repülőn - pedig viccesen a világ legjobb pasijának nevezte. „Annyira szeretni való! Tényleg ő a legjobb barátom, mindent jobbá tesz” – idézte a színésznőt a hot! magazin.
„Fáj a szívem, ha külön vagyunk. Ő az én szeretetnyelvem, és a legtöbben csalódottak, ha nélküle jelenek meg” – foglalta össze a színésznő, mit jelent számára Scout, aki azt is elárulta, Scout feladata nem könnyű: figyeli gazdája mozgását és beszédét, jelez, ha Selma elfáradt, segít neki leülni, és megtámasztja, amikor járás közben elbizonytalanodik. „Ha fáradtságot érez rajtam, jelez, és segít leülni, hogy biztonságban legyek. Óriási ajándék!” – mondta a HELLO! magazinnak egy interjúban.
Munkaidőn kívül viszont Scout egy igazi bohóc. Imád a tengerparton rohangálni és hosszú sétákat tenni, fajtatársaival ellentétben azonban fél a víztől. A betegsége miatt már a halálra is felkészült színésznő 15 éves fiával, Arthurral is elválaszthatatlanok, kedvenc közös játékuk a „Hol van Arthur?” névre hallgató bújócska.
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