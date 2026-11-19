Sajnos az idő előrehaladtával a külsőnk rengeteg változáson megy keresztül, ilyen a szemhéjak megereszkedése is, pedig az igéző, nagy tekintet a fiatal nők védjegye. Ezért, ha vonzó szeretnél lenni még 40 felett is, akkor ezeket a sminktrükköket próbáld ki!

Ezeket a sminktrükköket vesd be, hogy fiatalabbnak tűnj!

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A nagy és igéző tekintet fiatalabbá varázsolja a megjelenést.

Ha nem szeretnél vagyonokat otthagyni egy szalonban, akkor ezeket a sminktrükköket vesd be.

Van pár sminkhiba, amit jobb, ha messziről elkerülsz.

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Az elmúlt években hatalmas népszerűségre tettek szert a különböző méregdrága szépítő és fiatalító kezelések, mint például a szemhéjplasztika. Azonban ha nem szeretnél vagyonokat költeni és kés alá feküdni, akkor érdemes bevetned az alábbi egyszerű sminktrükköket. A témával kapcsolatban Medgyesi Alexandra sminkest és beauty influenszert kérdeztük, akivel több fontos kérdésről is lerántottuk a leplet.

Miért olyan fontos a nagy és igéző tekintet? Szerinted befolyásolja ez a sminkelési trendeket?

A nagy, nyitott tekintet régóta a fiatalság, a frissesség és a nőiesség szimbóluma, ezért ösztönösen vonzónak érzékeljük. Ez a preferencia erősen alakítja a sminktrendeket is: a legtöbb technika – a „doe eyes”, a „siren eyes” vagy akár a „clean girl” smink – mind azt célozza, hogy a szem optikailag nagyobbnak, élénkebbnek tűnjön.

Melyek azok a tipikus sminkhibák, amik összenyomják a tekintetet, és még kisebbnek mutatják a szemet?

Teljes, vastag fekete kontúr alul-felül: bezárja a szemet, kisebbnek hat.

Sötét ceruza az alsó vízvonalon: optikailag szűkíti a tekintetet.

Túl sötét, eldolgozatlan szemhéjpúder a teljes szemhéjon.

Túl egyenes vagy túl alacsony szemöldökforma: lehúzza a tekintetet.

Rövid, lefelé húzott tusvonal.

Csillogás teljes hiánya: a fény hiánya „lapossá” teszi a szemet.

Medgyesi Alexandra profi sminkes, aki az említett technikákat alkalmazta a szemén.

Fotó: Bors

Ha valaki nagyobbnak és nyitottabbnak szeretné láttatni a szemét, mik azok az alaptechnikák, sminktrükkök, amiket mindenképp érdemes elsajátítani?

A klasszikus technika szinte minden szemformán működik:

Világos–sötét kontraszt: világos árnyalat a mozgó szemhéjon, sötétebb a mélyítővonalban mélységet és „teret” ad.

világos árnyalat a mozgó szemhéjon, sötétebb a mélyítővonalban mélységet és „teret” ad. Fény a belső szemzugban: azonnal frissebb, éberebb tekintet ad.

azonnal frissebb, éberebb tekintet ad. Világos ceruza a vízvonalon: optikailag kitágítja a szemet.

optikailag kitágítja a szemet. Vékony, kifelé emelkedő tusvonal: nyújtja és emeli a szemet.

nyújtja és emeli a szemet. Megfelelő szemöldökforma: az enyhén ívelt forma „megnyitja” a tekintetet.

az enyhén ívelt forma „megnyitja” a tekintetet. Szempillaspirál-fókusz a külső pillákon: kifelé helyezi a hangsúlyt.

Mi az az egy-két profi trükk, amit a sminkesek használnak, és azonnal nagyobb, frissebb tekintetet ad?

„Belső fény és középpont highlight” technika: nemcsak a belső szemzugba, hanem a szemhéj közepére is kerül egy fényes pont, mivel ez optikailag „kidomborítja” a szemet.

nemcsak a belső szemzugba, hanem a szemhéj közepére is kerül egy fényes pont, mivel ez optikailag „kidomborítja” a szemet. Tightlining (belső felső tusvonal): a felső vízvonal sötétítése dúsabb pillákat és mélyebb, mégis nyitott tekintetet ad.

a felső vízvonal sötétítése dúsabb pillákat és mélyebb, mégis nyitott tekintetet ad. Felfelé satírozás: a szemhéjpúder finom felhúzása a szemöldök irányába nagyobb szemhéjfelület illúzióját kelti.

a szemhéjpúder finom felhúzása a szemöldök irányába nagyobb szemhéjfelület illúzióját kelti. „Nem teljes vonal” technika: a tus vagy ceruza nem fut végig a teljes szemen, így nem zárja be a formát.

a tus vagy ceruza nem fut végig a teljes szemen, így nem zárja be a formát. Egy plusz bennfentes tipp: a külső szemzugnál kissé „túlrajzoljuk” a formát felfelé, ez szinte azonnali lifting hatást ad.

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