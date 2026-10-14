JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Helén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ez okozhatta Selma Blair durva ámokfutását a repülőgépen: a színésznőnek bíróság elé kellett állnia

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors őrizetbevétel
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 14. 11:00
szklerózis multiplexSelma Blairegészségügyi vészhelyzetrepülőgépóvadékbíróság
A Doktor Szöszi sztárja ismét egy repülőgépen cirkuszolt. Selma Blair megtámadott egy légiutas-kísérőt, majd miközben őrizetbe vették, folytatta ámokfutását.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Selma Blair tíz évvel az ominózus repülőgépes kiborulása után ismét felfordulást okozott a levegőben. A színésznőt azzal gyanúsítják, hogy a Delta Air Lines New York-ba tartó járatán rátámadt a személyzet tagjaira. A landolás után azonnal kórházba vitték, majd őrizetbe vették, de az intézkedés közben folytatta az ámokfutást. A sztárt végül két testi sértés miatt is bíróság elé állították, de a bíró 20 ezer dollár készpénz ellenében szabadon engedte. Ügyvédje szerint egy súlyos egészségügyi rosszullét vezethetett a történtekhez.

Selma Blairnek meggyűlt a baja a törvénnyel.
Selma Blairt őrizetbe vették, miután megtámadott egy légiutas-kísérőt (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)
  • Október 11-én, vasárnap Selma Blairt őrizetbe vették, miután a Delta Air Lines New York-ba tartó járatán megtámadott egy légiutas-kísérőt
  • A Doktor Szöszi sztárját két rendbeli testi sértés vádjával állították bíróság elé, majd óvadék ellenében szabadon engedték
  • A színésznő képviselője azt állítja, hogy a sztár egészségügyi vészhelyzetet élt át, és emiatt viselkedett erőszakosan. 

Selma Blairt őrizetbe vették, miután megtámadott egy légiutas-kísérőt

Hatalmas felfordulást okozott a  Kegyetlen játékok és a Doktor Szöszi sztárja. Selma Blairt őrizetbe vették, miután egy repülőgépen brutálisan megtámadta a légiutas-kísérőket. A színésznő október 11-én, vasárnap utazott a Delta Air Lines Los Angeles-ből New York-ba tartó járatán, amikor a beszámolók szerint konfliktusba keveredett a fedélzeten dolgozó személyzet tagjaival. A hatóság tájékoztatása szerint két ember sérült meg az incidens során, egyiküket kórházba is szállították. 

Selma Blair repülőgépes ámokfutása a szárazföldön folytatódott

A repülőgép pilótája a leszállás előtt egészségügyi segítséget kért a földi személyzettől. A kommunikációról készült hangfelvétel szerint az egyik sérültnek vérzett az orra, a másikon pedig harapásnyomokat találtak. A pilóta azt is jelezte, hogy az utas (Selma Blair), akit a rendbontással összefüggésbe hoztak, a beszámolók szerint a fejét is beüthette a repülőgép belső falába. A gép végül sikeresen megérkezett a New York-i John F. Kennedy nemzetközi repülőtérre, ahol a hatóságok már várták a színésznőt. A Doktor Szöszi sztárját először kórházba vitték kivizsgálásra, majd később őrizetbe vették, ami szintén dulakodással zajlott. A hatóságok szerint Selma Blair kórházba szállítás közben egy rendőrrel is összetűzésbe került, és egy ápolót is megrúgott.

Selma Blair botrányba keveredett.
Selma Blairt 2018-ban szklerózis multiplexszel diagnosztizálták  (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)

Ügyvédje tagadja a vádakat: Selma Blair egészségügyi vészhelyzetet élt át

A színésznő képviselője a People magazinnak adott nyilatkozatában azt mondta, hogy Selma Blair repülőgépen való tartózkodása során egészségügyi vészhelyzetet élt át, és ez okozhatta az erőszakos viselkedést. Állítása szerint a sztár rendkívüli kimerültséggel küzdött, a repülés során beütötte a fejét, és több adagot is kihagyott egy olyan gyógyszeréből, amely súlyos neurológiai tünetek kezelésére szolgál. Ezek a körülmények, valamint a repülési magasság pedig együttesen súlyos zavartságot és dezorientációt idézhettek elő. És bár hétfőn óvadék ellenében szabadon engedték, a színésznő helyzetét jelentősen súlyosbítja az a tényező, hogy tíz évvel ezelőtt egy Cancúnból Los Angelesbe tartó járaton egy hasonló kiborulása volt. Selma Blair akkor zavartan viselkedett és kiabált a személyzet tagjaival, majd később azzal magyarázta viselkedését, hogy alkoholt ivott a gyógyszereire. 

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu