Ez okozhatta Selma Blair durva ámokfutását a repülőgépen: a színésznőnek bíróság elé kellett állnia

Selma Blair tíz évvel az ominózus repülőgépes kiborulása után ismét felfordulást okozott a levegőben. A színésznőt azzal gyanúsítják, hogy a Delta Air Lines New York-ba tartó járatán rátámadt a személyzet tagjaira. A landolás után azonnal kórházba vitték, majd őrizetbe vették, de az intézkedés közben folytatta az ámokfutást. A sztárt végül két testi sértés miatt is bíróság elé állították, de a bíró 20 ezer dollár készpénz ellenében szabadon engedte. Ügyvédje szerint egy súlyos egészségügyi rosszullét vezethetett a történtekhez.

Selma Blairt őrizetbe vették, miután megtámadott egy légiutas-kísérőt (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)

Október 11-én, vasárnap Selma Blairt őrizetbe vették, miután a Delta Air Lines New York-ba tartó járatán megtámadott egy légiutas-kísérőt

őrizetbe vették, miután a Delta Air Lines New York-ba tartó járatán megtámadott egy légiutas-kísérőt A Doktor Szöszi sztárját két rendbeli testi sértés vádjával állították bíróság elé, majd óvadék ellenében szabadon engedték

sztárját két rendbeli testi sértés vádjával állították bíróság elé, majd óvadék ellenében szabadon engedték A színésznő képviselője azt állítja, hogy a sztár egészségügyi vészhelyzetet élt át, és emiatt viselkedett erőszakosan.

Selma Blairt őrizetbe vették, miután megtámadott egy légiutas-kísérőt

Hatalmas felfordulást okozott a Kegyetlen játékok és a Doktor Szöszi sztárja. Selma Blairt őrizetbe vették, miután egy repülőgépen brutálisan megtámadta a légiutas-kísérőket. A színésznő október 11-én, vasárnap utazott a Delta Air Lines Los Angeles-ből New York-ba tartó járatán, amikor a beszámolók szerint konfliktusba keveredett a fedélzeten dolgozó személyzet tagjaival. A hatóság tájékoztatása szerint két ember sérült meg az incidens során, egyiküket kórházba is szállították.

Selma Blair repülőgépes ámokfutása a szárazföldön folytatódott

A repülőgép pilótája a leszállás előtt egészségügyi segítséget kért a földi személyzettől. A kommunikációról készült hangfelvétel szerint az egyik sérültnek vérzett az orra, a másikon pedig harapásnyomokat találtak. A pilóta azt is jelezte, hogy az utas (Selma Blair), akit a rendbontással összefüggésbe hoztak, a beszámolók szerint a fejét is beüthette a repülőgép belső falába. A gép végül sikeresen megérkezett a New York-i John F. Kennedy nemzetközi repülőtérre, ahol a hatóságok már várták a színésznőt. A Doktor Szöszi sztárját először kórházba vitték kivizsgálásra, majd később őrizetbe vették, ami szintén dulakodással zajlott. A hatóságok szerint Selma Blair kórházba szállítás közben egy rendőrrel is összetűzésbe került, és egy ápolót is megrúgott.