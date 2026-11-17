Aligha akad olyan filmrajongó, aki ne ismerné jellegzetes arcvonásait, rekedtes hangját és összetéveszthetetlen humorát. Danny DeVito több mint fél évszázada szórakoztatja a közönséget, pedig fiatalon még csak nem is gondolt arra, hogy egyszer színész lesz. A New Jersey-ben született fiú egy szépségszalonból jutott el Hollywoodig, ahol Arnold Schwarzenegger oldalán komédiázott, Batman ellenfeleként rémisztgette a nézőket, később pedig producerként is komoly sikereket aratott. Magánélete legalább olyan szokatlanul alakult, mint a karrierje: több mint négy évtizede házas, noha feleségével már hosszú ideje nem élnek együtt. A 82 éves színész pályafutását ráadásul olyan különleges barátságok és váratlan fordulatok kísérték, amelyekről még a rajongói közül is kevesen tudnak. Öt érdekességet gyűjtöttünk össze az életéből.
Danny DeVito eredetileg egyáltalán nem színésznek készült. Fiatalon nővére szépségszalonjában dolgozott fodrászként, és leginkább a kozmetika, illetve a sminkelés érdekelte. Éppen ezért jelentkezett a New York-i American Academy of Dramatic Arts intézményébe, ahol azonban váratlan fordulatot vett az élete. A képzés során megismerkedett a színészettel, és hamar rájött, hogy sokkal jobban érdekli a színpad, mint a fodrászat. Végül teljesen hátat fordított eredeti szakmájának, és a színészi pályát választotta. Döntését aligha bánta meg: később Hollywood egyik legfoglalkoztatottabb karakterszínésze lett.
A mindössze 147 centiméter magas színész külseje már gyerekkorában is feltűnést keltett. Alacsony termetét a Fairbank-betegséggel, egy ritka csontfejlődési rendellenességgel hozzák összefüggésbe. DeVitót gyerekként gyakran csúfolták a magassága miatt, ezért hamar megtanulta, hogyan álljon ki magáért. Ami azonban fiatalon sok kellemetlenséget okozott neki, később egyik legjellegzetesebb ismertetőjegyévé vált. A színész sosem próbálta elrejteni különleges külsejét, sőt, gyakran éppen erre építette humorát. Az 1988-as Ikrek című vígjátékban például a 188 centiméter magas Arnold Schwarzenegger testvérét alakította, és a két színész közötti látványos különbség a film egyik legfontosabb humorforrása lett.
Kevesen tudják, hogy Danny DeVito és Michael Douglas barátsága jóval a hollywoodi sikerek előtt kezdődött. A két fiatal színész New Yorkban egy lakáson osztozott, miközben mindketten próbáltak érvényesülni a szakmában. Később Douglas producerként dolgozott az 1975-ös Száll a kakukk fészkére című filmen, amelyben DeVito is szerepet kapott. A Jack Nicholson főszereplésével készült alkotás öt Oscar-díjat nyert, és DeVito karrierjében is fontos állomásnak bizonyult. Barátságuk a későbbi évtizedekben sem szakadt meg, sőt, közösen is dolgoztak: többek között A smaragd románca és A Nílus gyöngye című kalandfilmekben, valamint A rózsák háborúja című fekete komédiában.
Danny DeVito és Rhea Perlman szerelmi története 1971-ben kezdődött, amikor a színésznő megnézte DeVito egyik színházi előadását. A találkozásból hamar szerelem lett, mindössze két héttel később már össze is költöztek. 1982-ben házasodtak össze, kapcsolatukból három gyermek született. Házasságuk azonban nem bizonyult felhőtlennek. A pár 2012-ben bejelentette különválását, később újra egymásra találtak, majd 2017-ben ismét a különélés mellett döntöttek. A válást azonban azóta sem mondták ki. Perlman korábban arról beszélt, hogy továbbra is szeretik egymást, rendszeresen tartják a kapcsolatot, és a családjuk összetartása mindkettőjük számára fontos. Így DeVito több mint négy évtizeddel az esküvőjük után is házas ember, noha feleségével már hosszú ideje külön élnek.
Danny DeVito nevét a legtöbben színészként ismerik, pedig producerként is jelentős szerepet játszott Hollywoodban. Jersey Films nevű produkciós cége több sikeres alkotás elkészítésében működött közre, köztük Quentin Tarantino 1994-es kultfilmjében, a Ponyvaregényben. A vállalat nevéhez fűződik az Erin Brockovich – Zűrös természet című dráma is, amelyért Julia Roberts Oscar-díjat kapott. DeVito rendezőként sem maradt tétlen: az 1996-os Matilda című családi filmben nemcsak az egyik főszerepet alakította, hanem a rendezői feladatokat is ellátta. Korábban A rózsák háborúja című fekete komédiát is ő rendezte, amelyben Michael Douglas és Kathleen Turner mellett maga is szerepelt.
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