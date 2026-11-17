Aligha akad olyan filmrajongó, aki ne ismerné jellegzetes arcvonásait, rekedtes hangját és összetéveszthetetlen humorát. Danny DeVito több mint fél évszázada szórakoztatja a közönséget, pedig fiatalon még csak nem is gondolt arra, hogy egyszer színész lesz. A New Jersey-ben született fiú egy szépségszalonból jutott el Hollywoodig, ahol Arnold Schwarzenegger oldalán komédiázott, Batman ellenfeleként rémisztgette a nézőket, később pedig producerként is komoly sikereket aratott. Magánélete legalább olyan szokatlanul alakult, mint a karrierje: több mint négy évtizede házas, noha feleségével már hosszú ideje nem élnek együtt. A 82 éves színész pályafutását ráadásul olyan különleges barátságok és váratlan fordulatok kísérték, amelyekről még a rajongói közül is kevesen tudnak. Öt érdekességet gyűjtöttünk össze az életéből.

Danny DeVito rájött, hogy nem fodrász, inkább színész akar lenni (Fotó: YouTube)

Danny DeVito fodrászként kezdte, és a magassága miatt is csúfolták

1. Egy szépségszalonból vezetett az útja Hollywoodba

Danny DeVito eredetileg egyáltalán nem színésznek készült. Fiatalon nővére szépségszalonjában dolgozott fodrászként, és leginkább a kozmetika, illetve a sminkelés érdekelte. Éppen ezért jelentkezett a New York-i American Academy of Dramatic Arts intézményébe, ahol azonban váratlan fordulatot vett az élete. A képzés során megismerkedett a színészettel, és hamar rájött, hogy sokkal jobban érdekli a színpad, mint a fodrászat. Végül teljesen hátat fordított eredeti szakmájának, és a színészi pályát választotta. Döntését aligha bánta meg: később Hollywood egyik legfoglalkoztatottabb karakterszínésze lett.

2. Egy ritka betegség állhat alacsony termete hátterében

A mindössze 147 centiméter magas színész külseje már gyerekkorában is feltűnést keltett. Alacsony termetét a Fairbank-betegséggel, egy ritka csontfejlődési rendellenességgel hozzák összefüggésbe. DeVitót gyerekként gyakran csúfolták a magassága miatt, ezért hamar megtanulta, hogyan álljon ki magáért. Ami azonban fiatalon sok kellemetlenséget okozott neki, később egyik legjellegzetesebb ismertetőjegyévé vált. A színész sosem próbálta elrejteni különleges külsejét, sőt, gyakran éppen erre építette humorát. Az 1988-as Ikrek című vígjátékban például a 188 centiméter magas Arnold Schwarzenegger testvérét alakította, és a két színész közötti látványos különbség a film egyik legfontosabb humorforrása lett.