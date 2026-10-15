Selma Blair már három sztárt is megharapott a repülőgépes ámokfutása előtt

Selma Blair repülőgépes ámokfutása után meghökkentő vallomás került elő a színésznő múltjából. Kiderült, hogy nem a légiutas-kísérő volt az első személy, akit megharapott élete során. A Mean Baby: A Memoir of Growing Up című önéletrajzi könyvében bevallotta, hogy három sztárba is belemélyesztette már a fogait: Sienna Miller, Seth MacFarlane és Kate Moss is megtapasztalhatta a Doktor Szöszi sztárjának harapását.
A Doktor Szöszi és a Kegyetlen játékok sztárja már évekkel ezelőtt, 2022-ben megjelent önéletrajzi könyvében beszámolt arról, hogy pályafutása során több alkalommal is megharapott más hírességeket. Selma Blair önéletrajzi könyvében, a Mean Baby: A Memoir of Growing Up című kötetben külön részt is szentelt a harapdálásos rossz szokásának. A fejezet ráadásul a sokatmondó 'Bite Me', vagyis 'Harapj meg' címet kapta. Ebben három olyan esetet idézett fel, amikor váratlanul megharapott egy sztárt.
Az első eset Sienna Miller nevéhez kötődik. Selma Blair memoárjában arról írt, hogy a Los Angeles-i Chateau Marmont szállodában találkozott először a színésznővel, valamikor azután, hogy 2006-ban elvált Ahmet Zappától. Elmondása szerint örült annak, hogy megismerhette a színésznőt, ám ahelyett, hogy a szokásos módon viselkedett volna, váratlanul megharapta a karját. Ezzel a furcsa reakcióval azonban még saját magát is meglepte és utólag érezte, hogy a viselkedése teljesen helytelen volt.
A második történet főszereplője a Family Guy alkotója, Seth MacFarlane volt. A színésznő egy Las Vegas-i éjszakai szórakozóhelyen találkozott vele, miután közös ismerősük, Seth Green bemutatta őket egymásnak. Selma Blair memoárjában azt írta, hogy nagyon zavarban volt a találkozás miatt. Úgy érezte, nem igazán tudta, hogyan viselkedjen valaki mellett, akit ennyire csodált. A feszengésből végül egy egészen bizarr reakció lett: megharapta a férfi kezét. MacFarlane azonban rögtön jelezte, hogy ez fájdalmas volt. Később pedig minden közös ismerősüknek beszámolt a szokatlan történetről.
A harmadik eset azonban talán az összes közül a legkülönösebb: Selma Blair Kate Mosst is megharapta, de a szupermodell nem hagyta magát és visszaharapott. Selma Blair pedig ezen a reakción annyira meglepődött, hogy ezután teljes mértékben leszokott erről a kellemetlen szokásról. Egészen mostanáig a repülőgépes ámokfutásig, ahol újra belemélyesztette a fogait valaki másba és megharapott egy légiutas-kísérőt.
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