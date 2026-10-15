Selma Blair repülőgépes ámokfutása után meghökkentő vallomás került elő a színésznő múltjából. Kiderült, hogy nem a légiutas-kísérő volt az első személy, akit megharapott élete során. A Mean Baby: A Memoir of Growing Up című önéletrajzi könyvében bevallotta, hogy három sztárba is belemélyesztette már a fogait: Sienna Miller, Seth MacFarlane és Kate Moss is megtapasztalhatta a Doktor Szöszi sztárjának harapását.

Selma Blair memoárjában már bevallotta, hogy korábban több hírességet is megharapott (Fotó: PA / Northfoto)

Selma Blair t őrizetbe vették, miután ámokfutásba kezdett a Delta Air Lines járatán

t őrizetbe vették, miután ámokfutásba kezdett a járatán Az 54 éves színésznő egy légiutas-kísérőt is megharapott

A 2022-ben megjelent önéletrajzi könyvében is bevallotta, hogy több hírességet is megharapott már: Sienna Miller, Seth MacFarlane és Kate Moss neve is előkerült

Selma Blair már három sztárt is megharapott a repülőgépes ámokfutása előtt

A Doktor Szöszi és a Kegyetlen játékok sztárja már évekkel ezelőtt, 2022-ben megjelent önéletrajzi könyvében beszámolt arról, hogy pályafutása során több alkalommal is megharapott más hírességeket. Selma Blair önéletrajzi könyvében, a Mean Baby: A Memoir of Growing Up című kötetben külön részt is szentelt a harapdálásos rossz szokásának. A fejezet ráadásul a sokatmondó 'Bite Me', vagyis 'Harapj meg' címet kapta. Ebben három olyan esetet idézett fel, amikor váratlanul megharapott egy sztárt.

Selma Blair Sienna Miller karját harapta meg (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto)

Sienna Miller karját harapta meg

Az első eset Sienna Miller nevéhez kötődik. Selma Blair memoárjában arról írt, hogy a Los Angeles-i Chateau Marmont szállodában találkozott először a színésznővel, valamikor azután, hogy 2006-ban elvált Ahmet Zappától. Elmondása szerint örült annak, hogy megismerhette a színésznőt, ám ahelyett, hogy a szokásos módon viselkedett volna, váratlanul megharapta a karját. Ezzel a furcsa reakcióval azonban még saját magát is meglepte és utólag érezte, hogy a viselkedése teljesen helytelen volt.

Seth MacFarlane mindenkinek beszámolt Selma Blair harapásáról (Fotó: Kay Blake / Northfoto)

Seth MacFarlane sem úszta meg

A második történet főszereplője a Family Guy alkotója, Seth MacFarlane volt. A színésznő egy Las Vegas-i éjszakai szórakozóhelyen találkozott vele, miután közös ismerősük, Seth Green bemutatta őket egymásnak. Selma Blair memoárjában azt írta, hogy nagyon zavarban volt a találkozás miatt. Úgy érezte, nem igazán tudta, hogyan viselkedjen valaki mellett, akit ennyire csodált. A feszengésből végül egy egészen bizarr reakció lett: megharapta a férfi kezét. MacFarlane azonban rögtön jelezte, hogy ez fájdalmas volt. Később pedig minden közös ismerősüknek beszámolt a szokatlan történetről.