Most kaptuk a tragikus hírt: 57 évesen meghalt a népszerű színész, még a család sem tudja, mi történt vele

Mindössze 57 éves korában elhunyt Reggie McFadden színész és stand-up komikus. A közönség többek között a Russel Simmons bemutatja: A stand-up új csillagai című műsorból, valamint a Fox csatorna In Living Color című, az 1990-es években futó szkeccssorozatából ismerhette.

Meghalt Reggie McFadden, az In Living Color sztárja – 57 éves volt

Fotó: 123RF

Meghalt Reggie McFadden, az In Living Color sztárja – 57 éves volt

Nővére, a bestsellerszerző Bernice McFadden a The Hollywood Reporternek elmondta, hogy a családot arról értesítették: a komikus Tanzániában hunyt el, ahol az elmúlt 18 évben élt. Hozzátette, hogy a család egyelőre azt sem tudja, pontosan mikor és milyen körülmények között halt meg McFadden.

Nyugodj békében, komikustársam, Reggie McFadden. Újabb veterán komikustestvért veszítettünk el!

– írta Tony Luewellyn humorista a Facebookon.

McFadden Brooklynban nőtt fel, 1968. november 30-án született. 1991-ben szerepelt az HBO Russel Simmons bemutatja: A stand-up új csillagai című műsorában. Miután Los Angelesbe költözött, kisebb szerepeket kapott többek között a Martin, a Hangin’ with Mr. Cooper, a Moesha és a Coach című sorozatokban. Leginkább az In Living Color című műsorból vált ismertté, amelynek 1993 és 1994 között 23 epizódjában szerepelt.

A Comedy Central önálló műsort is készített vele, emellett rendszeresen fellépett a Las Vegas-i Caesars Palace-ban. McFadden több filmben is szerepelt, köztük a Jákob lajtorjája (1990), a Minor Adjustments (1995) és a Sátánka (2000) című alkotásokban.

McFaddent nővére, Misty, két fia, Jaron és Myles, édesanyja, Vivian, valamint testvére, Kris gyászolja.

A Comedy Store a róla megemlékező írásában így fogalmazott:

„Reggie McFadden New York Brooklyn városrészének kemény környékein nőtt fel. Azután döntött úgy, hogy a humorista pályát választja, hogy már fiatalon felismerte: ha nem dolgozik keményen, könnyen a szemközti szociális lakótelepen köthet ki. Miután végigjárta a ranglétrát, Reggie hamar ismertté vált New Yorkban. A nagy áttörést 1991 hozta meg számára, amikor az HBO Russel Simmons bemutatja: A stand-up új csillagai című műsorának producerei meghívták, hogy lépjen fel a műsorban.