Most kaptuk a tragikus hírt: 57 évesen meghalt a népszerű színész, még a család sem tudja, mi történt vele

Mindössze 57 éves korában elhunyt Reggie McFadden színész és stand-up komikus. A közönség többek között a Russel Simmons bemutatja: A stand-up új csillagai című műsorból, valamint a Fox csatorna In Living Color című, az 1990-es években futó szkeccssorozatából ismerhette.
Nővére, a bestsellerszerző Bernice McFadden a The Hollywood Reporternek elmondta, hogy a családot arról értesítették: a komikus Tanzániában hunyt el, ahol az elmúlt 18 évben élt. Hozzátette, hogy a család egyelőre azt sem tudja, pontosan mikor és milyen körülmények között halt meg McFadden.
Nyugodj békében, komikustársam, Reggie McFadden. Újabb veterán komikustestvért veszítettünk el!
– írta Tony Luewellyn humorista a Facebookon.
McFadden Brooklynban nőtt fel, 1968. november 30-án született. 1991-ben szerepelt az HBO Russel Simmons bemutatja: A stand-up új csillagai című műsorában. Miután Los Angelesbe költözött, kisebb szerepeket kapott többek között a Martin, a Hangin’ with Mr. Cooper, a Moesha és a Coach című sorozatokban. Leginkább az In Living Color című műsorból vált ismertté, amelynek 1993 és 1994 között 23 epizódjában szerepelt.
A Comedy Central önálló műsort is készített vele, emellett rendszeresen fellépett a Las Vegas-i Caesars Palace-ban. McFadden több filmben is szerepelt, köztük a Jákob lajtorjája (1990), a Minor Adjustments (1995) és a Sátánka (2000) című alkotásokban.
McFaddent nővére, Misty, két fia, Jaron és Myles, édesanyja, Vivian, valamint testvére, Kris gyászolja.
A Comedy Store a róla megemlékező írásában így fogalmazott:
„Reggie McFadden New York Brooklyn városrészének kemény környékein nőtt fel. Azután döntött úgy, hogy a humorista pályát választja, hogy már fiatalon felismerte: ha nem dolgozik keményen, könnyen a szemközti szociális lakótelepen köthet ki. Miután végigjárta a ranglétrát, Reggie hamar ismertté vált New Yorkban. A nagy áttörést 1991 hozta meg számára, amikor az HBO Russel Simmons bemutatja: A stand-up új csillagai című műsorának producerei meghívták, hogy lépjen fel a műsorban.
Már az első pillanattól kezdve óriási sikert aratott. Miután Los Angelesbe költözött, Reggie szerepet kapott a FOX nagysikerű Martin című sorozatában. Ezt számos vendégszereplés követte, többek között a Hangin’ with Mr. Cooper, a Moesha, a Coach és az Egy rém rendes család című sorozatokban. 1992-ben pedig az akkor már nagy népszerűségnek örvendő FOX-szkeccsműsor, az In Living Color stábjának legújabb tagja lett”
– írja a Daily Star.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.