Chris Rock Oscar-gálára való visszatéréséről vallott. A 61 éves komikus egyetlen feltételhez köti azt, hogy a 2022-es Will Smith-es pofon után újra részt vegyen a nagyszabású filmes díjátadón: csak akkor, ha őt is jelölik valamelyik kategóriában. És bár tudja, hogy erre nem sok az esély, mégis tartja magát a kikötéséhez.

Chris Rock egy feltétellel szerepelne újra az Oscar-gála színpadán

(Fotó: Faye Sadou/Northfoto)

Chris Rock egy feltételhez köti az Oscar-gálá ra való visszatérését

egy feltételhez köti az ra való visszatérését A 61 éves komikus csak akkor vesz részt újra a filmes díjátadón, ha jelölik őt valamelyik kategóriában

Négy év telt el azóta, hogy a 2022-es Oscar-gála színpadán Will Smith megpofozta őt.

Chris Rock meglepő feltételhez köti az Oscar-gálára való visszatérését

Négy évvel Will Smith pofonja után Chris Rock őszintén megnyílt az Oscar-gálára való visszatéréséről. A 61 éves komikus a Variety-nek adott interjúja során bevallotta, hogy egy feltétellel hajlandó újra részt venni Hollywood legnagyobb filmes díjátadóján: ha valamelyik kategóriában jelölik őt az Oscar-díjra. És bár erre nem sok esélyt lát, mégis úgy véli, ez az egyetlen eshetőség.

Csak akkor mennék vissza, ha jelölnének, de nem fognak jelölni. És ez így rendben van. Majd foglalkozunk vele, ha bekövetkezik. Vagyis, ne tápláljunk túlzott elvárásokat.

Négy éve már, hogy Will Smith megpofozta Chris Rockot az Oscar-gála színpadán

(Fotó: AGENCE/BESTIMAGE/Northfoto)

Az Oscar-gálák legnagyobb botránya

Chris Rock számára az Oscar-gála hosszú éveken keresztül fontos része volt a karrierjének. A komikus 2005-ben és 2016-ban is házigazdaként vezette az eseményt, emellett több alkalommal is színpadra lépett díjátadóként. A legutóbbi Oscar-szereplése azonban botrányba fulladt. A 2022-es ceremónián Chris Rock díjátadóként lépett színpadra, amikor Will Smith feleségéről, Jada Pinkett Smith kopaszságáról tett egy ízléstelen megjegyzést. A színésznő akkoriban hajhullással, pontosabban alopeciával küzdött, ezért a beszólás különösen érzékenyen érintette őt. Férje, Will Smith pedig nem bírta szó nélkül hagyni, ezért néhány pillanattal később felment a színpadra, és élő adásban megpofozta Chris Rockot.

Chris Rock Will Smith pofonja óta nem szerepelt az Oscar-gála színpadán

(Fotó: Birdie Thompson/Admedia/Northfoto)

Chris Rock nem tekint áldozatként önmagára

A Will Smith és Chris Rock közötti incidens pillanatok alatt bejárta az egész világot. A történteknek pedig komoly következményei lettek. Az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia tíz évre eltiltotta a színészt az Akadémia rendezvényeitől, így az Oscar-gálától is. Chris Rockot pedig ugyan a következő évben felkérték házigazdának, ő mégsem vállalta el. A komikusnak időre volt szüksége, hogy feldolgozza a történteket. A 2023-as Netflix stand-up különkiadásában végül őszintén megnyílt az Oscar-pofonról, de kihangsúlyozta, hogy nem tekinti magát áldozatnak.