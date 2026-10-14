Tragikus hír érkezett: mindössze 35 évesen meghalt a népszerű tévéműsor sztárja

Mindössze 35 éves korában elhunyt Frank Carr, a Countryfile című brit televíziós műsor egyik ismert szereplője. A yorkshire-i gazdálkodó Adam Henson műsorvezető oldalán mutatta be a nézőknek, milyen kihívásokkal jár a bárányellési időszak. A műsorban az újszülött bárányok is feltűntek.

Meghalt Frank Carr: 35 éves volt a Countryfile sztárja

Fotó: 123RF

Meghalt Frank Carr: 35 éves volt a Countryfile sztárja

Frank Carr negyedik generációs gazdálkodóként vezette családja birtokát, az észak-yorkshire-i Malhamdale-ben található Lee Gate Farmot, ahol több száz tenyészmarhát és több mint ezer juhot tartottak.

Frank halálhíréről a Farmers Guardian mezőgazdasági szaklap számolt be. A közösségi médiában közzétett közleményben így emlékeztek meg róla:

Frank a Yorkshire Dales Nemzeti Park területén, mintegy 810 hektár saját tulajdonú és bérelt földön gazdálkodott családjával. Jelentős szarvasmarha- és juhtenyésztő gazdaságot működtettek, amelyben mintegy 250 tenyésztehenet és 1300 anyajuhot tartottak, emellett növendék- és vágómarhák nevelésével is foglalkoztak. Ahogy végigtekintett a hatalmas birtokon, büszkén mesélt a gazdaság múltjáról és arról az eltökéltségéről, hogy továbbvigye a családi örökséget. Frank egész életében azt a szemléletet képviselte, hogy a gazdaságot a következő generációk számára is meg kell őrizni.

Katie Jones, a Farmers Guardian főszerkesztője megható szavakkal búcsúzott a fiatal gazdálkodótól.

„Akik személyesen ismerték Franket a gazdálkodói munkája, az ágazatban végzett tevékenysége vagy a mezőgazdasági médiában való szereplései révén, nemcsak tehetséges fiatal gazdaként fognak emlékezni rá, hanem olyan emberként is, aki a feltörekvő gazdálkodói nemzedék legjobb értékeit testesítette meg. Elkötelezett volt a családja, az állatai, a földje és a brit mezőgazdaság jövője iránt.

Frank a Farmers Guardian igazi barátja volt. Mindössze 35 éves korában bekövetkezett halála felfoghatatlanul szomorú veszteség”.

Frank Carr nemcsak a Countryfile című műsorban szerepelt, hanem a Farmers Guardian Next Generation Hill Farmers című sorozatában is bemutatta gazdálkodói életét. Emellett a brit mezőgazdaság mindennapjait és jelentőségét népszerűsítő #Farm24 kampány nagyköveteként is tevékenykedett – írja a Daily Star.