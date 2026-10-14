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Fény derült a rejtélyre: így sérült meg Diddy a börtönben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors fejsérülés
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 14. 15:30
Diddybörtönkórházszabadulás
Fény derült a rapper váratlan kórházi látogatásának okára. Diddy rejtélyes fejsérülését egy szerencsétlen baleset okozta.
Fekete Ágnes
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Újabb részletek derültek ki Diddy fejsérüléséről. Egy szerencsétlen mozdulat miatt kerülhetett kórházba a rapper, akit szombat hajnalban mentő vitt el a börtönből. A jelentések szerint a felette lévő emeletes ágyba ütötte be a fejét.

Diddy kórházba került.
Diddy egy szerencsétlen baleset miatt került kórházba (Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)
  • Diddy kórházi látogatásáról újabb részletek derültek ki
  • Az 56 éves rapper állítólag a cellájában sérült meg
  • A jelentések szerint már jól van, és vissza is vitték a börtönbe. 

Kiderült, hogyan sérült meg Diddy a börtönben

Újabb részletek derültek ki Sean 'Diddy' Combs kórházi látogatásáról. A Page Six beszámolója szerint a rapper a cellájában található emeletes ágy felső részébe ütötte be a fejét. A sérülést pedig olyan súlyosnak ítélték meg, hogy mentővel azonnal kórházba szállították további kivizsgálásokra. Egyéb részletek ugyanakkor továbbra sem tisztázódottak, így a nyilvánosságra került információk alapján nem lehet pontosan rekonstruálni, hogyan történt a baleset.

Diddy 2028-ban szabadulhat.
Diddy magánzárkába került, miután lebukott, hogy luxus körülményeket teremtett magának a börtönben (Fotó: Henry McGee/Northfoto)

Hajnalban vitték mentővel a kórházba

Az 56 éves rappert október 12-én, szombat hajnalban szállították kórházba a New Jersey állambeli Fort Dix börtönből. A TMZ értesülései szerint nagyjából hajnali egy órakor hagyta el az intézményt. Diddy fejsérülés miatt került kórházba, és a beszámolók alapján még napkelte előtt vissza is szállították őt a börtönbe, ahol egy magánzárkában helyezték el. A rövid kórházi út elsőre rejtélyesnek tűnt, hiszen kezdetben nem lehetett tudni, mitől sérült meg a rapper. Továbbá Diddy képviselője, Juda Engelmayer sem árult el egyéb részleteket. Nyilatkozatában azt mondta, hogy köszöni a rengeteg érdeklődést és igyekeznek minél hamarabb tájékoztatást adni a sérülés körülményeiről:

Tisztában vagyunk a Sean Combsszal kapcsolatos hírekkel, és jelenleg igyekszünk tisztázni a körülményeket. Sean egészsége és jóléte jelenleg a legfontosabb számunkra, és hálásak vagyunk mindenkinek, aki érdeklődést mutatott iránta.

Diddy-t 2025-ben ítélték el.
Diddy szabadulási dátuma 2028. március 2.  (Fotó: Scott Kirkland/Fox/PictureGroup/MEGA/Northfoto)

Diddy börtönélete

Az utóbbi időben egyre több beszámoló jelenet meg Diddy börtönben töltött mindennapjairól. A rapper szabadulási dátuma szinte hetente változik, attól függően, hogy milyen magatartást tanúsít a büntetése alatt. Az utóbbi időben ezt rendszerint hátrányára változtatták meg. Volt, hogy verekedésbe keveredett, de előfordult olyan is, hogy lebukott tiltott szerek és tárgyak – alkohol, tablet – használata és a rabok dolgoztatása miatt. A jelen információk alapján Diddy szabadulási dátuma 2028. március 2-a.

 

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