Diddy kórházba került egy fejsérülés miatt. A rappert mentőautóval vitték el a rácsok mögül, majd miután kiderült, hogy a sérülés nem súlyos, még aznap vissza is szállították és egy magánzárkába helyezték el. Az egykori zenei mogul képviselője egyelőre nem árult el részleteket az incidenssel kapcsolatban, de megígérte, hogy igyekszik minél hamarabb tájékoztatást adni a történtekről.

Diddy fejsérülést szenvedett a börtönben, kórházba kellett szállítani (Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Október 10-én, szombaton Diddy kórházba került

kórházba került A TMZ beszámolója szerint a rapper fejsérülést szenvedett a börtönben

beszámolója szerint a rapper fejsérülést szenvedett a börtönben A kivizsgálás után még aznap vissza is került, és egy magánzárkába lett elhelyezve.

Diddy fejsérülést szenvedett a börtönben, kórházba kellett szállítani

Komoly aggodalmat keltett Sean 'Diddy' Combs, miután a hírek szerint október 10-én, szombat hajnalban mentőautóval kórházba szállították a New Jersey állambeli Fort Dix szövetségi börtönből. A TMZ értesülései szerint az 56 éves egykori zenei mogul fejsérülést szenvedett. A kivizsgálás során megállapították, hogy a sérülés nem súlyos, így még aznap vissza is szállították őt a börtönbe, ahol magánzárkába helyezték el. Egyelőre nincs hivatalos információ arról, hogy mi okozhatta a balesetet, de a rapper szóvivője, Juda Engelmayer a People-nek azt nyilatkozta, hogy igyekeznek minél hamarabb tisztázni a körülményeket. Továbbá hozzátette, hogy Diddy egészsége és jólléte az elsődleges szempontjuk, és köszönetet mondott mindenkinek, aki érdeklődött iránta.

Diddy szabadulási dátumát módosították, miután a rapper lebukott a börtönben tiltott szerek használata miatt (Fotó: Javier Rojas/Northfoto)

Diddy szabadulási dátumát folyamatosan módosítják

A történtek különösen nagy figyelmet kaptak, hiszen Diddy börtönbüntetése óta folyamatosan a hírekben szerepel a büntetőügye, a börtönbeli körülményei és a várható szabadulásának időpontja miatt. Legutóbb azzal került címlapokra, hogy későbbre tolták a szabadulását, mivel lebukott a börtönben azzal, hogy tiltott szereket használt és dolgoztatta a rabtársait. Így 2028. március 2. szerepel a nyilvántartásban a korábban tervezett 2028. január 8-as dátum helyett.

Diddy börtönbüntetését a New Jersey-i Fort Dix intézményében tölti (Fotó: Scott Kirkland/Fox/PictureGroup/MEGA /Northfoto)

Diddy 50 hónapos börtönbüntetését tölti

Diddy jelenleg 50 hónapos börtönbüntetését tölti, miután 2025-ben két vádpontban is bűnösnek találták: mindkettő a prostitúció céljából történő személyszállításhoz kapcsolódóan. A rapper kezdetben a New York-i Metropolitan Detention Center fogvatartottja volt Brooklynban, majd átszállították a New Jersey-i Fort Dix intézetbe, ahol jelenleg is büntetését tölti.