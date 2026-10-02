Apa és lánya együtt mentek dolgozni, de már soha nem tértek haza – sokkoló tragédia történt a munkahelyükön

Apa és lánya vesztette életét egy borzalmas munkahelyi tragédiában, amely mélyen megrázta az összetartó közösségként működő üzem dolgozóit.
Az ötvenes éveiben járó férfi és húszas éveiben járó lánya szeptember 28-án, hétfőn, nem sokkal dél előtt vesztette életét az írországi Offaly megyében működő Banagher Precast Concrete üzemében történt balesetben.
Úgy tudni, apa és lánya Romániából származott, és már több éve a banagheri üzemben dolgoztak. Haláluk nemcsak megdöbbent kollégáikat, hanem a környék lakóit is megrázta. A vállalat „példátlan” és „megrendítő tragédiaként” jellemezte a történteket.
A rendőrséget és a mentőegységeket délelőtt 11:40 körül riasztották a helyszínre, ám a férfi és a nő életét már nem lehetett megmenteni, mindkettőjüket a helyszínen halottnak nyilvánították – számolt be az Irish Mirror.
Az áldozatok holttestét ezt követően a tullamore-i Midlands Regionális Kórházba szállították, ahol boncolással igyekeznek pontosan tisztázni haláluk körülményeit.
A Banagher Precast Concrete közleményében úgy fogalmazott, hogy a történtek „megrendítő tragédiát jelentenek mindenki számára, aki kapcsolatban áll vállalatunkkal”, hozzátéve, hogy dolgozóikat „mélyen megrázták” a történtek. Az RTÉ Newsnak eljuttatott közleményben a vállalat igazgatótanácsa, vezetősége és munkatársai „legmélyebb együttérzésüket és őszinte részvétüket” fejezték ki az elhunytak családtagjainak, barátainak és kollégáinak.
A cég hangsúlyozta, hogy jelenleg legfontosabb feladatának a két elhunyt munkavállaló családjának támogatását tekinti. A Banagher Precast Concrete egyúttal köszönetet mondott a mentőszolgálatoknak és mindazoknak, akik részt vettek a helyszíni segítségnyújtásban. A tragédia pontos körülményeit egyelőre nem sikerült tisztázni.
A vállalat közölte, hogy a folyamatban lévő vizsgálat során teljes mértékben együttműködik az illetékes hatóságokkal, és minden szükséges segítséget megad. Hozzátették, hogy dolgozóik biztonsága és jólléte mindig is a vállalat egyik alapvető értéke volt, amely a mindennapi működésük szerves részét képezi – írja a Mirror.
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