Apa és lánya együtt mentek dolgozni, de már soha nem tértek haza – sokkoló tragédia történt a munkahelyükön

Apa és lánya vesztette életét egy borzalmas munkahelyi tragédiában, amely mélyen megrázta az összetartó közösségként működő üzem dolgozóit.

Munkahelyi tragédia: apa és lánya is életét vesztette egy üzemben Fotó: magnific.com

Munkahelyi tragédia: apa és lánya is életét vesztette egy üzemben

Az ötvenes éveiben járó férfi és húszas éveiben járó lánya szeptember 28-án, hétfőn, nem sokkal dél előtt vesztette életét az írországi Offaly megyében működő Banagher Precast Concrete üzemében történt balesetben.

Úgy tudni, apa és lánya Romániából származott, és már több éve a banagheri üzemben dolgoztak. Haláluk nemcsak megdöbbent kollégáikat, hanem a környék lakóit is megrázta. A vállalat „példátlan” és „megrendítő tragédiaként” jellemezte a történteket.

A rendőrséget és a mentőegységeket délelőtt 11:40 körül riasztották a helyszínre, ám a férfi és a nő életét már nem lehetett megmenteni, mindkettőjüket a helyszínen halottnak nyilvánították – számolt be az Irish Mirror.

Az áldozatok holttestét ezt követően a tullamore-i Midlands Regionális Kórházba szállították, ahol boncolással igyekeznek pontosan tisztázni haláluk körülményeit.

A Banagher Precast Concrete közleményében úgy fogalmazott, hogy a történtek „megrendítő tragédiát jelentenek mindenki számára, aki kapcsolatban áll vállalatunkkal”, hozzátéve, hogy dolgozóikat „mélyen megrázták” a történtek. Az RTÉ Newsnak eljuttatott közleményben a vállalat igazgatótanácsa, vezetősége és munkatársai „legmélyebb együttérzésüket és őszinte részvétüket” fejezték ki az elhunytak családtagjainak, barátainak és kollégáinak.