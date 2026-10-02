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Apa és lánya együtt mentek dolgozni, de már soha nem tértek haza – sokkoló tragédia történt a munkahelyükön

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors munkahelyi baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 02. 09:00
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Felfoghatatlan tragédia rázott meg egy teljes munkahelyi közösséget: egy apa és húszas éveiben járó lánya is életét vesztette munka közben. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentők és a rendőrök, ám egyikük életét sem tudták megmenteni. A történtek pontos körülményeit még vizsgálják.
N.T.
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Apa és lánya vesztette életét egy borzalmas munkahelyi tragédiában, amely mélyen megrázta az összetartó közösségként működő üzem dolgozóit.

Munkahelyi tragédia: apa és lánya is életét vesztette egy üzemben
Munkahelyi tragédia: apa és lánya is életét vesztette egy üzemben Fotó: magnific.com

Munkahelyi tragédia: apa és lánya is életét vesztette egy üzemben

Az ötvenes éveiben járó férfi és húszas éveiben járó lánya szeptember 28-án, hétfőn, nem sokkal dél előtt vesztette életét az írországi Offaly megyében működő Banagher Precast Concrete üzemében történt balesetben.

Úgy tudni, apa és lánya Romániából származott, és már több éve a banagheri üzemben dolgoztak. Haláluk nemcsak megdöbbent kollégáikat, hanem a környék lakóit is megrázta. A vállalat „példátlan” és „megrendítő tragédiaként” jellemezte a történteket.

A rendőrséget és a mentőegységeket délelőtt 11:40 körül riasztották a helyszínre, ám a férfi és a nő életét már nem lehetett megmenteni, mindkettőjüket a helyszínen halottnak nyilvánították – számolt be az Irish Mirror.

Az áldozatok holttestét ezt követően a tullamore-i Midlands Regionális Kórházba szállították, ahol boncolással igyekeznek pontosan tisztázni haláluk körülményeit.

A Banagher Precast Concrete közleményében úgy fogalmazott, hogy a történtek „megrendítő tragédiát jelentenek mindenki számára, aki kapcsolatban áll vállalatunkkal”, hozzátéve, hogy dolgozóikat „mélyen megrázták” a történtek. Az RTÉ Newsnak eljuttatott közleményben a vállalat igazgatótanácsa, vezetősége és munkatársai „legmélyebb együttérzésüket és őszinte részvétüket” fejezték ki az elhunytak családtagjainak, barátainak és kollégáinak.

A cég hangsúlyozta, hogy jelenleg legfontosabb feladatának a két elhunyt munkavállaló családjának támogatását tekinti. A Banagher Precast Concrete egyúttal köszönetet mondott a mentőszolgálatoknak és mindazoknak, akik részt vettek a helyszíni segítségnyújtásban. A tragédia pontos körülményeit egyelőre nem sikerült tisztázni.

A vállalat közölte, hogy a folyamatban lévő vizsgálat során teljes mértékben együttműködik az illetékes hatóságokkal, és minden szükséges segítséget megad. Hozzátették, hogy dolgozóik biztonsága és jólléte mindig is a vállalat egyik alapvető értéke volt, amely a mindennapi működésük szerves részét képezi – írja a Mirror

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