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Aggódnak a rajongók! Celine Dion koncertje közben zuhant a földre – Videó

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 10. 09:30
párizsi olimpiaStiff Person SzindrómaCeline Dionvisszatéréskoncert
Ijesztő pillanatokat éltek át a rajongók az 58 éves énekesnő párizsi koncertjén. Celine Dion éneklés közben elvesztette az egyensúlyát és a földre zuhant.
Fekete Ágnes
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Hatalmasat esett a színpadon a súlyos betegsége – stiff-person szindróma – után visszatérő énekesnő, a nézők pedig egy pillanatra a lélegzetüket is visszafojtották. Celine Dion azonban, mint egy díva gyorsan felállt, rögtön folytatta és egyetlen ütemet sem hagyott ki a dalból.

Celine Dion koncertje közben hatalmasat esett, szerencsére nem történt baja.
Celine Dion koncertje közben hatalmasat esett
(Fotó: Tiziano/Bestimage/Northfoto)
  • Celine Dion koncertje közben hatalmasat esett
  • És bár az 58 éves ikon gyorsan talpra állt és jelezte, hogy minden rendben, a rajongók aggódni kezdtek
  • Az énekesnő csak nemrég tért vissza a színpadra a stiff-person szindrómájának diagnosztizálása óta.

Celine Dionért aggódnak a rajongók

Ijesztő pillanatokat éltek át a rajongók Celine Dion koncertjén: az 58 éves énekesnő előadás közben elvesztette az egyensúlyát, megcsúszott, majd a színpadra zuhant. A baleset október 7-én, szerdán történt Párizsban, a Plenitude Arena-ban. A világsztár éppen az 1998-as Dans un autre monde című dalát énekelte, amikor hirtelen földre zuhant. A jelenet első pillantásra komolynak tűnt, a nézőknek azonban nem kellett sokáig aggódniuk. Celine Dion esése után szinte azonnal felállt, hüvelykujjával jelezte a közönségnek, hogy minden rendben, majd megszakítás nélkül folytatta a produkciót. Úgy tűnt, egy pillanatra sem akarta hagyni, hogy a váratlan incidens elrontsa az estét. A történtekről természetesen felvétel is készült, ami gyorsan terjedni kezdett az interneten, és sokakban aggodalmat keltett, különösen annak fényében, hogy a világsztár az elmúlt években súlyos egészségügyi problémákkal küzdött.

Celine Dion betegsége

Celine Dion 2022 decemberében hozta nyilvánosságra, hogy stiff-person szindrómával diagnosztizálták. Ez egy ritka neurológiai betegség, amely izommerevséget és fájdalmas izomgörcsöket okozhat, a tünetek pedig idővel fokozatosan súlyosbodhatnak. Ez az állapot a mindennapi életet és a mozgást is megnehezítette az énekesnő számára, így az éneklésre és a fellépéseire is hatással volt. Emiatt arra a döntésre kényszerült, hogy több koncertjét is lemondja, és egy időre visszavonuljon a reflektorfényből.

Celine Dion párizsi koncertsorozatának nyitóelőadásán könnybe lábadt szemmel köszönte meg a rajongóinak a sok szeretetet és támogatást, amit kapott.
Celine Dion párizsi koncertsorozatának nyitóelőadásán könnybe lábadt szemmel köszönte meg a rajongóinak a sok szeretetet és támogatást, amit kapott
(Fotó: Agence/Bestimage/Northfoto)

Celine Dion visszatérése

Hosszú kihagyás után Celine Dion a 2024-es párizsi olimpia megnyitóján Edith Piaf Hymne á l'amour című dalával tért vissza, de a koncertezést csak egy hónapja kezdte újra. Az énekesnő a párizsi koncertsorozatának szeptember 12-i nyitóelőadása pedig rendkívül meghatóra sikeredett. A fellépés elején könnyek közt fejezte ki háláját a rajongóknak a türelmükért, a támogatásukért és azért a szeretetért, amelyet a nehéz időszakban kapott tőlük.

 

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