Brooklyn Beckhamet széttrollkodták legújabb főzős videója miatt: „Ez szörnyen néz ki”

Brooklyn Beckham ismét kritikák kereszttüzébe került legújabb főzős videója miatt. Az Instagram-oldalra felöltött felvételt látva a követők erősen megkérdőjelezték a 27 éves séf főzőtudományát. David és Victoria Beckham fia végül egy vicces mémmel reagált a trollok csípős megjegyzéseire.
Brooklyn Beckham ismét bebizonyította, hogy a konyhai próbálkozásai legalább akkora figyelmet kapnak, mint a magánéleti botrányai. A 27 éves, séfként érvényesülni próbáló híresség október 10-én, szombaton egy Instagram-videóban mutatta meg, hogyan készíti el a spaghetti all'assassinát, az olasz konyha egyik különleges tésztaételét. David Beckham fia a felvételen bolti alapanyagokat, előre csomagolt megpucolt fokhagymát használt és odaégette a tésztát. A követői pedig ezt nem bírták szó nélkül hagyni.
Brooklyn Beckham Instagram-oldalán gyorsan elszabadultak az indulatok. Többen nemcsak az étel előállítását kritizálták, hanem azt is megkérdőjelezték, mennyire tekinthető valódi főzésnek, ha valaki kész paradicsomszószt és előre megpucolt, csomagolt fokhagymát használ. A trollok egy része úgy vélte, hogy a látottak alapján a 27 éves fiú inkább a közösségi médiás szereplésben, mint a konyhaművészetben jeleskedik. Egy kommentelő pedig egész egyszerűen csak azt írta, hogy „ez szörnyen néz ki”. És bár egyesek a védelmére keltek, mondván, hogy ennél a tésztánál nem probléma, ha megégetik, a támadások különösen kellemetlenül hatnak, hiszen David Beckham fia hosszú ideje nyilvánosan is építi a séfimázsát. Brooklyn Beckham az elmúlt években több alkalommal osztott meg főzős tartalmakat, és saját csípősszósz-márkáját, a Cloud23-at is előszeretettel népszerűsíti közösségi oldalán.
A fiatal szakács nem először kerül kritikák kereszttüzébe főzőtudása miatt, korábban már a tengervízben főzött spagettije és az avokádó olajban kisütött csirkéje miatt is komoly támadások érték. Éppen ezért, ahogy korábban, most sem vette túl komolyan a dolgot: a csípős megjegyzésekre egy humoros mémmel reagált. Brooklyn Beckham a komment-szekcióban a Jóbarátok című sorozat Ross Geller-ét, vagyis David Schwimmert ábrázoló mémet osztott meg. A képen Ross egy jellegzetes, tréfásan sértő gesztust mutat be, amely a sorozat rajongói számára jól ismert poén. David Beckham fia ezzel is azt üzente a kritikusainak, hogy nem kívánja komolyan venni az internetes beszólásokat.
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