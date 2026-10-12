Brooklyn Beckhamet széttrollkodták legújabb főzős videója miatt: „Ez szörnyen néz ki”

Brooklyn Beckham ismét kritikák kereszttüzébe került legújabb főzős videója miatt. Az Instagram-oldalra felöltött felvételt látva a követők erősen megkérdőjelezték a 27 éves séf főzőtudományát. David és Victoria Beckham fia végül egy vicces mémmel reagált a trollok csípős megjegyzéseire.

Brooklyn Beckham főzős videója miatt ismét kritikák kereszttüzébe került (Fotó: Photo Press Service/BESTIMAGE/Northfoto)

Brooklyn Beckham Instagram-oldalára feltöltött főzős videó miatt kritikák kereszttüzébe került

Instagram-oldalára feltöltött főzős videó miatt kritikák kereszttüzébe került A feltörekvő séf a felvételen megégette a spagettit és bolti alapanyagokat használt, a követők pedig ezt nem bírták szó nélkül hagyni

David Beckham és Victoria Beckham fia egy vicces Jóbarátok-mémmel reagált a támadásokra.

Brooklyn Beckhamet széttrollkodták legújabb főzős videója miatt

Brooklyn Beckham ismét bebizonyította, hogy a konyhai próbálkozásai legalább akkora figyelmet kapnak, mint a magánéleti botrányai. A 27 éves, séfként érvényesülni próbáló híresség október 10-én, szombaton egy Instagram-videóban mutatta meg, hogyan készíti el a spaghetti all'assassinát, az olasz konyha egyik különleges tésztaételét. David Beckham fia a felvételen bolti alapanyagokat, előre csomagolt megpucolt fokhagymát használt és odaégette a tésztát. A követői pedig ezt nem bírták szó nélkül hagyni.

„Ez szörnyen néz ki”

Brooklyn Beckham Instagram-oldalán gyorsan elszabadultak az indulatok. Többen nemcsak az étel előállítását kritizálták, hanem azt is megkérdőjelezték, mennyire tekinthető valódi főzésnek, ha valaki kész paradicsomszószt és előre megpucolt, csomagolt fokhagymát használ. A trollok egy része úgy vélte, hogy a látottak alapján a 27 éves fiú inkább a közösségi médiás szereplésben, mint a konyhaművészetben jeleskedik. Egy kommentelő pedig egész egyszerűen csak azt írta, hogy „ez szörnyen néz ki”. És bár egyesek a védelmére keltek, mondván, hogy ennél a tésztánál nem probléma, ha megégetik, a támadások különösen kellemetlenül hatnak, hiszen David Beckham fia hosszú ideje nyilvánosan is építi a séfimázsát. Brooklyn Beckham az elmúlt években több alkalommal osztott meg főzős tartalmakat, és saját csípősszósz-márkáját, a Cloud23-at is előszeretettel népszerűsíti közösségi oldalán.