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Meghalt Nádas Péter

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors nádas péter
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 26. 12:14
írómeghalt
Meghalt Nádas Péter író szerda reggel 8 órakor gombosszegi otthonában - közölték a művész Facebook-oldalán a család kérésére.
Bors
A szerző cikkei

Nádas Péter 1942. október 14-én született Budapesten; Kossuth- és József Attila-díjas magyar író, drámaíró, esszéista, de fotóriporterként, újságíróként is dolgozott. Utolsó könyve, a Halott barátaim 2025-ben jelent meg a Sárközy & Társai gondozásában.

Elhunyt Nádas Péter
Elhunyt Nádas Péter író /  Fotó: Ajkai Dávid

A halálhír közzétevői arra kérték az olvasókat és a sajtó munkatársait, további tájékoztatásig tartsák tiszteletben, hogy nem kívánnak nyilatkozni.

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