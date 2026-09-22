Éppen a legnagyobb slágerét énekelte, amikor összeesett a színpadon – rajongói szeme láttára halt meg a legendás énekes

Olaszország egyik ünnepelt, a nyolcvanas években befutott sztárja saját koncertjén, rajongói szeme láttára esett össze a színpadon és vesztette életét. A történet azonban néhány nappal később még tragikusabb fordulatot vett: mindössze két nappal később az énekes testvére is meghalt, méghozzá fivére temetésén.

Pino Mango halála: koncert közben esett össze a színpadon a legendás énekes

Fotó: 123RF

Pino Mango halála: koncert közben esett össze a színpadon a legendás énekes

Giuseppe „Pino” Mango 2014. december 7-én este az olaszországi Matera tartományban található Policoróban adott koncertet. A közönség beszámolói szerint a 60 éves énekes egyik legismertebb slágere, az „Oro” első taktusait kezdte játszani, amikor váratlanul megállt. Felemelte a karját, a közönség felé fordult, majd olaszul annyit mondott: „Elnézést”. Ezután vett egy levegőt, ismét felemelte a karját, majd összeesett a színpadon.

Mangót azonnal levitték a színpadról, miközben a közönség döbbenten próbálta felfogni, mi történt a szemük előtt. A koncertet félbeszakították. Az énekest kórházba szállították, ám már nem tudták megmenteni az életét: még aznap éjjel, a kórházba érkezés előtt meghalt.

A halálhíréről beszámoló olasz ANSA hírügynökség közlése szerint Mango szívroham következtében vesztette életét. A hírügynökség úgy fogalmazott, a színpadon bekövetkezett tragédia egy művész „tökéletes színpadi búcsúja” volt.

Mango hosszú és sikeres pályafutást tudhatott maga mögött. A mediterrán pop egyik meghatározó alakjává vált, zenéjét pedig folk- és világzenei hatásokkal ötvözve alakította ki sajátos hangzásvilágát. Karrierje során 23 albumot jelentetett meg, és hazája egyik meghatározó hangjaként tartották számon. Mario Luzzatto Fegiz olasz zenei újságíró egyenesen az „olasz popzene valódi megújítójának” nevezte.

Az igazi áttörést 1986 hozta meg számára azzal az albummal, amelyen az „Oro” című slágere is szerepelt – éppen az a dal, amelyet élete utolsó koncertjén játszott, amikor rosszul lett. Mango azonban nemcsak saját előadóként aratott sikereket: más neves olasz művészeknek is írt dalokat, köztük Andrea Bocellinek.