Kotyogós kávéfőzővel is lehetséges: így lesz tökéletes olasz kávéd otthon

Cikkünkben nemcsak a kotyogós kávéfőző használatának apró kis trükkjeit mutatjuk be, hanem azt is, hogy a kávézacc mire jó, hiszen vétek lenne kidobni, mert igazi kincs konyhában, kertben és a bőrápolásban is!
A jó kezdéshez jó alapanyag kell. Válasszunk olasz pörkölésű, aromás kávét, lehetőleg frissen őrölve. A klasszikus déli ízvilághoz az arabica és robusta keveréke is remek választás. Az előbbi lágyabb aromákat, utóbbi testesebb ízt és gazdagabb krémet ad. Ha nemcsak a legjobb kávét, hanem a legjobb kávéfőzőt is keresed, akkor olvasd el a különböző kávéfőzők összehasonlítását is!
A kotyogós kávéfőző alsó részét töltsük fel vízzel a biztonsági szelep aljáig, ügyelve arra, hogy a folyadék se fölé, se alá ne kerüljön. Sok olasz már eleve forró vízzel dolgozik, így a kávé rövidebb ideig érintkezik a felhevült fémtartállyal, ezért kevésbé lesz kesernyés. Szűrt vízzel pedig még finomabb ízt érhetünk el.
A kávéőrleményt tegyük a szűrőbe, majd finoman egyengessük el. Ne tömörítsük! A kotyogós nem eszpresszógép: az őrleménynek lazán kell maradnia, hogy a víz egyenletesen járhassa át. A megfelelő mennyiség meghatározása egyszerű, csak töltsük tele a szűrőt, de ne nyomkodjuk le.
Az olaszországi konyha egyik nagy titka, hogy mindent lassan kell csinálni. Csavarjuk össze a kotyogóst, majd tegyük alacsony-közepes lángra. A lassú melegítés segít, hogy az aromák fokozatosan kibontakozzanak. Figyeljünk arra, hogy a láng ne érjen túl az edény alján, ez így a fogantyút is megóvhatjuk a felhevüléstől.
Amikor a kávé elkezd felbugyogni a felső részbe, figyeljünk a hangjára! Amint a jellegzetes szörcsögést halljuk, vegyük le a tűzről. Az olaszok sem főzik túl. A túlhevített ital könnyen keserű és égett ízű lesz.
Mielőtt kitöltenénk a csészékbe, egy kiskanállal keverjük át a frissen elkészült nedűt. Ezzel egységesebbé tesszük az ízét, hiszen a főzés elején és végén nem pontosan ugyanolyan erősségű ital kerül a felső tartályba.
Végül jöhet az olasz életérzés! Töltsük az eszpresszót egy kis, előmelegített csészébe, üljünk le, és ne rohanjunk sehová. Kevés cukorral vagy anélkül, egy pohár víz mellé kínálva az igazi. Olaszországban a kávézás nem csupán egy korty koffein, hanem egy apró dolce vita.
Ne dobjuk ki a reggeli eszpresszó után maradt zaccot! A konyhában, a kertben és a háztartásban is meglepően sokféleképpen hasznosíthatjuk. Például a kávézacc komposztba keverve értékes szerves anyag lehet. Kis mennyiségben a talajhoz is adható, de fontos, hogy ne vigyük túlzásba! A túl sok zacc ugyanis elsavasíthatja a földet, és azt nem minden szobanövény kedveli. Olvass további tippeket a tökéletes komposzt megalkotásához!
A megszárított maradék segíthet semlegesíteni bizonyos kellemetlen szagokat. Tegyünk belőle egy kisebb tálkába a hűtőbe, vagy helyezzük olyan helyre, ahol zavaró szagokat érzünk. Néhány naponta cseréljük friss, száraz zaccra. A kávé jellegzetes aromája közben kellemesebb illat lesz a lakásban.
A kissé szemcsés állag miatt a kávéalj enyhe súrolóanyagként is használható. Kevés mosogatószerrel összekeverve segíthet fellazítani a makacsabb szennyeződéseket például egy edény alján. Karcolódásra érzékeny felületen azonban ne alkalmazzuk! Rozsdamentes acél edényeknél is érdemes először egy kevésbé látható részen kipróbálni.
Hagyma vagy fokhagyma szeletelése után a szag sokáig a kézen maradhat. Ilyenkor egy kevés nedves kávé maradékkal óvatosan dörzsöljük át a bőrünket, majd alaposan öblítsük le. A szemcsék mechanikusan segíthetnek eltávolítani a kellemetlen szagokat. Utána egy kevés kézkrémmel érdemes ápolni a bőrt, különösen, ha szárazabb a kezünk.
A kávézacc finom szemcséi házi testradír alapjaként is használhatók. Keverjük össze egy kevés növényi olajjal, majd gyengéden masszírozzuk át vele a nedves bőrt. Arcon, érzékeny vagy sérült bőrön inkább ne használjuk, mert irritálhat .Hetente legfeljebb egyszer alkalmazzuk, és utána mindig öblítsük le alaposan. A kávézacc bőrradír pontos elkészítésének leírását itt megtalálod.
A teljesen kiszárított zaccból rusztikus dekoráció is készülhet. Szórhatjuk például mécsestartó vagy üvegedény aljára, esetleg kreatív barkácsprojektek alapanyagaként is felhasználhatjuk. A lényeg, hogy használat előtt alaposan szárítsuk ki.
A kávéalj nemcsak a háztartásban, hanem különféle kézműves projektekben is új életet kaphat. Természetes barnás árnyalata miatt például papír vagy textil festéséhez is kipróbálhatjuk, így a reggeli eszpresszó maradéka új szerepet kaphat - írja a Fanny magazin.
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