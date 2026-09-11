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Kotyogós kávéfőzővel is lehetséges: így lesz tökéletes olasz kávéd otthon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kotyogós kávéfőző
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 11. 09:00
olaszországkávé
Egy olasz számára az eszpresszó nem egyszerű ital, hanem szertartás. Szeretnéd megtudni, hogyan hogyan készíts kávét kotyogós kávéfőzővel, ami egészen Itáliáig repít majd? Mutatjuk, hogyan készül az igazi, illatos, selymes kotyogós kávé otthon.
Bors
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Cikkünkben nemcsak a kotyogós kávéfőző használatának apró kis trükkjeit mutatjuk be, hanem azt is, hogy a kávézacc mire jó, hiszen vétek lenne kidobni, mert igazi kincs konyhában, kertben és a bőrápolásban is!

Te tudod, hogyan készíts kávét kotyogós kávéfőzővel?
Te tudod, hogyan készíts kávét kotyogós kávéfőzővel?
Fotó: Pexels
  • Szeretnéd tudni, hogyan működik a kotyogós kávéfőző, hogy érheted el, hogy ne legyen keserű az olasz pörkölésű kávé, amit otthon készítesz?
  • Egészen Olaszországig utaztunk, hogy megoszthassuk a legfinomabb, krémes kávé főzésének trükkjeit.
  • Kávézacc felhasználása.

A kotyogós kávéfőző használata lépésről lépésre

Minden a minőségi olasz kávén múlik

A jó kezdéshez jó alapanyag kell. Válasszunk olasz pörkölésű, aromás kávét, lehetőleg frissen őrölve. A klasszikus déli ízvilághoz az arabica és robusta keveréke is remek választás. Az előbbi lágyabb aromákat, utóbbi testesebb ízt és gazdagabb krémet ad. Ha nemcsak a legjobb kávét, hanem a legjobb kávéfőzőt is keresed, akkor olvasd el a különböző kávéfőzők összehasonlítását is!

Milyen hőmérsékletű víz kell a kotyogós kávéhoz?

A kotyogós kávéfőző alsó részét töltsük fel vízzel a biztonsági szelep aljáig, ügyelve arra, hogy a folyadék se fölé, se alá ne kerüljön. Sok olasz már eleve forró vízzel dolgozik, így a kávé rövidebb ideig érintkezik a felhevült fémtartállyal, ezért kevésbé lesz kesernyés. Szűrt vízzel pedig még finomabb ízt érhetünk el.

Csak lazán, tömörítés nélkül

A kávéőrleményt tegyük a szűrőbe, majd finoman egyengessük el. Ne tömörítsük! A kotyogós nem eszpresszógép: az őrleménynek lazán kell maradnia, hogy a víz egyenletesen járhassa át. A megfelelő mennyiség meghatározása egyszerű, csak töltsük tele a szűrőt, de ne nyomkodjuk le.

Mennyi idő alatt fő le a kotyogós kávé?

Az olaszországi konyha egyik nagy titka, hogy mindent lassan kell csinálni. Csavarjuk össze a kotyogóst, majd tegyük alacsony-közepes lángra. A lassú melegítés segít, hogy az aromák fokozatosan kibontakozzanak. Figyeljünk arra, hogy a láng ne érjen túl az edény alján, ez így a fogantyút is megóvhatjuk a felhevüléstől.

Figyeljünk a kotyogós kávéfőző hangjára!

Amikor a kávé elkezd felbugyogni a felső részbe, figyeljünk a hangjára! Amint a jellegzetes szörcsögést halljuk, vegyük le a tűzről. Az olaszok sem főzik túl. A túlhevített ital könnyen keserű és égett ízű lesz.

Óvatosan keverjük át a kávét

Mielőtt kitöltenénk a csészékbe, egy kiskanállal keverjük át a frissen elkészült nedűt. Ezzel egységesebbé tesszük az ízét, hiszen a főzés elején és végén nem pontosan ugyanolyan erősségű ital kerül a felső tartályba.

Éljük meg a Piccola pausát

Végül jöhet az olasz életérzés! Töltsük az eszpresszót egy kis, előmelegített csészébe, üljünk le, és ne rohanjunk sehová. Kevés cukorral vagy anélkül, egy pohár víz mellé kínálva az igazi. Olaszországban a kávézás nem csupán egy korty koffein, hanem egy apró dolce vita.


7 szuper tipp a kávézacc felhasználásához

1. A kávézacc növényeknek is segíthet

Ne dobjuk ki a reggeli eszpresszó után maradt zaccot! A konyhában, a kertben és a háztartásban is meglepően sokféleképpen hasznosíthatjuk. Például a kávézacc komposztba keverve értékes szerves anyag lehet. Kis mennyiségben a talajhoz is adható, de fontos, hogy ne vigyük túlzásba! A túl sok zacc ugyanis elsavasíthatja a földet, és azt nem minden szobanövény kedveli. Olvass további tippeket a tökéletes komposzt megalkotásához

2. Búcsúzzunk el a szagoktól kávézaccal

A megszárított maradék segíthet semlegesíteni bizonyos kellemetlen szagokat. Tegyünk belőle egy kisebb tálkába a hűtőbe, vagy helyezzük olyan helyre, ahol zavaró szagokat érzünk. Néhány naponta cseréljük friss, száraz zaccra. A kávé jellegzetes aromája közben kellemesebb illat lesz a lakásban.

3. Dörzsöljük le a szennyeződést

A kissé szemcsés állag miatt a kávéalj enyhe súrolóanyagként is használható. Kevés mosogatószerrel összekeverve segíthet fellazítani a makacsabb szennyeződéseket például egy edény alján. Karcolódásra érzékeny felületen azonban ne alkalmazzuk! Rozsdamentes acél edényeknél is érdemes először egy kevésbé látható részen kipróbálni. 

4. Frissítsük fel a bőrünket

Hagyma vagy fokhagyma szeletelése után a szag sokáig a kézen maradhat. Ilyenkor egy kevés nedves kávé maradékkal óvatosan dörzsöljük át a bőrünket, majd alaposan öblítsük le. A szemcsék mechanikusan segíthetnek eltávolítani a kellemetlen szagokat. Utána egy kevés kézkrémmel érdemes ápolni a bőrt, különösen, ha szárazabb a kezünk. 

5. Készítsünk természetes kávézacc bőrradírt

A kávézacc finom szemcséi házi testradír alapjaként is használhatók. Keverjük össze egy kevés növényi olajjal, majd gyengéden masszírozzuk át vele a nedves bőrt. Arcon, érzékeny vagy sérült bőrön inkább ne használjuk, mert irritálhat .Hetente legfeljebb egyszer alkalmazzuk, és utána mindig öblítsük le alaposan. A kávézacc bőrradír pontos elkészítésének leírását itt megtalálod.

6. Hangulatos dekoráció

A teljesen kiszárított zaccból rusztikus dekoráció is készülhet. Szórhatjuk például mécsestartó vagy üvegedény aljára, esetleg kreatív barkácsprojektek alapanyagaként is felhasználhatjuk. A lényeg, hogy használat előtt alaposan szárítsuk ki.

7. A kávézacc kreatív újrahasznosítása

A kávéalj nemcsak a háztartásban, hanem különféle kézműves projektekben is új életet kaphat. Természetes barnás árnyalata miatt például papír vagy textil festéséhez is kipróbálhatjuk, így a reggeli eszpresszó maradéka új szerepet kaphat - írja a Fanny magazin.

 

 

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