Kotyogós kávéfőzővel is lehetséges: így lesz tökéletes olasz kávéd otthon

Cikkünkben nemcsak a kotyogós kávéfőző használatának apró kis trükkjeit mutatjuk be, hanem azt is, hogy a kávézacc mire jó, hiszen vétek lenne kidobni, mert igazi kincs konyhában, kertben és a bőrápolásban is!

Te tudod, hogyan készíts kávét kotyogós kávéfőzővel?

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Szeretnéd tudni, hogyan működik a kotyogós kávéfőző, hogy érheted el, hogy ne legyen keserű az olasz pörkölésű kávé, amit otthon készítesz?

Egészen Olaszországig utaztunk, hogy megoszthassuk a legfinomabb, krémes kávé főzésének trükkjeit.

Kávézacc felhasználása.

A kotyogós kávéfőző használata lépésről lépésre

Minden a minőségi olasz kávén múlik

A jó kezdéshez jó alapanyag kell. Válasszunk olasz pörkölésű, aromás kávét, lehetőleg frissen őrölve. A klasszikus déli ízvilághoz az arabica és robusta keveréke is remek választás. Az előbbi lágyabb aromákat, utóbbi testesebb ízt és gazdagabb krémet ad. Ha nemcsak a legjobb kávét, hanem a legjobb kávéfőzőt is keresed, akkor olvasd el a különböző kávéfőzők összehasonlítását is!

Milyen hőmérsékletű víz kell a kotyogós kávéhoz?

A kotyogós kávéfőző alsó részét töltsük fel vízzel a biztonsági szelep aljáig, ügyelve arra, hogy a folyadék se fölé, se alá ne kerüljön. Sok olasz már eleve forró vízzel dolgozik, így a kávé rövidebb ideig érintkezik a felhevült fémtartállyal, ezért kevésbé lesz kesernyés. Szűrt vízzel pedig még finomabb ízt érhetünk el.

Csak lazán, tömörítés nélkül

A kávéőrleményt tegyük a szűrőbe, majd finoman egyengessük el. Ne tömörítsük! A kotyogós nem eszpresszógép: az őrleménynek lazán kell maradnia, hogy a víz egyenletesen járhassa át. A megfelelő mennyiség meghatározása egyszerű, csak töltsük tele a szűrőt, de ne nyomkodjuk le.

Mennyi idő alatt fő le a kotyogós kávé?

Az olaszországi konyha egyik nagy titka, hogy mindent lassan kell csinálni. Csavarjuk össze a kotyogóst, majd tegyük alacsony-közepes lángra. A lassú melegítés segít, hogy az aromák fokozatosan kibontakozzanak. Figyeljünk arra, hogy a láng ne érjen túl az edény alján, ez így a fogantyút is megóvhatjuk a felhevüléstől.

Figyeljünk a kotyogós kávéfőző hangjára!

Amikor a kávé elkezd felbugyogni a felső részbe, figyeljünk a hangjára! Amint a jellegzetes szörcsögést halljuk, vegyük le a tűzről. Az olaszok sem főzik túl. A túlhevített ital könnyen keserű és égett ízű lesz.