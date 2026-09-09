Azt hitte az apa, hogy makacs hátfájása csak az öregedés jele: rákkal diagnosztizálták

Egy apa a középkorral járó problémának tulajdonította makacs hátfájását, pedig ez volt a végzetesnek bizonyuló rák első jele. Jason Walker 45 éves volt, amikor krónikus hátfájás és kettős látás jelentkezett nála. Azt hitte, egyszerűen megsérült, a tüneteket pedig nem tartotta komoly problémának. Később azonban kiderült, hogy harmadik stádiumú mielóma multiplexben, egy gyógyíthatatlan vérdaganatban szenved.

Sokkoló diagnózis érkezett: rákos betegség állt minden tünet hátterében. Fotó: kamitana / shutterstock

A vizsgálatok kimutatták, hogy a rák az egész szervezetében elterjedt, és különösen a medencecsontját támadta meg, krónikus csontfájdalmat okozva. A daganat az agyalapi mirigyét is érintette, és nyomást gyakorolt a látóidegre, ami a kettős látást okozta:

Egyedül voltam, amikor közölték velem, hogy rákos vagyok. Összeroppantam, és csak fel akartam hívni a feleségemet

– idézte fel a ma 57 éves, lancashire-i férfi.

Jason kemoterápiát kapott, ám két nappal a kezelés befejezése után szívrohamot kapott egy, a kemoterápia miatt kialakult vérrög következtében. Szerencsére felépült, majd két sikeres őssejt-transzplantáción is átesett. Ezt követően visszatért korábbi életéhez: újra fallabdázott és időt töltött családjával. A rák azonban gyógyíthatatlan volt. Öt év remisszió után, 2025 novemberében több csomót vett észre a fején. A vizsgálatok megerősítették, hogy a betegség kiújult.

Egy célja van rákos betegsége ellenére: oltárhoz kísérni a lányát

Jason most nem tudja, mennyi ideje van hátra, de minden vágya, hogy jövő májusban Montenegróban oltárhoz kísérhesse 28 éves lányát, Abbey-t:

Szeretnék olyan állapotban lenni, hogy végig tudjam kísérni a gyönyörű lányomat az oltárhoz. Ez minden apa álma.

A férfi egy három gyógyszerből álló kezelést is kipróbált, de szervezete nem bírta, végül már a lépcsőn sem tudott felmenni. Ezután a manchesteri The Christie kórházba került, ahol első betegként csatlakozott a TOPICAL klinikai vizsgálathoz. A kezelés során egy POLB 001 nevű gyulladáscsökkentő gyógyszert alkalmaznak, amely az immunterápia súlyos mellékhatásait, például a magas lázat, a veszélyesen alacsony vérnyomást és a légzési nehézségeket hivatott csökkenteni. Jason még csak néhány hete kapja a kezelést, de az eddigi eredmények biztatóak, írja a TheSun.