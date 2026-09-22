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300-szor csípték meg a méhek a hős édesanyát: saját testével védte 3 éves kisfiát, az életével fizetett érte

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 22. 08:00
bíróméhtámadástragédiaédesanya
Felfoghatatlan tragédiába torkollott egy családi program Mexikóban. A 45 éves Oyuki Ramorez Burciaga gondolkodás nélkül saját testével védte hároméves kisfiát, amikor egy hatalmas méhraj támadt a tömegre. Az édesanya gyermekét még biztonságba tudta helyezni, őt azonban mintegy 300 csípés érte. Kilenc napon át küzdött az életéért az intenzív osztályon, végül azonban a szervezete feladta a harcot.
N.T.
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Élete utolsó pillanataiban is hároméves kisfiát védte az a hősies édesanya, aki egy félelmetes méhraj támadásakor saját testével óvta gyermekét.

Méhraj támadt az édesanyára: 300 méhcsípés végzett vele, miközben 3 éves kisfiát mentette
Méhraj támadt az édesanyára: 300 méhcsípés végzett vele, miközben 3 éves kisfiát mentette
Fotó: Cami Johnson / Shutterstock

Méhraj támadt az édesanyára: 300 méhcsípés végzett vele, miközben 3 éves kisfiát mentette

A mexikói Zacatecas államban bíróként dolgozó Oyuki Ramorez Burciaga kilenc napon át küzdött az életéért az intenzív osztályon, ám az orvosok végül nem tudták megmenteni. A 45 éves édesanya május 3-án kisfiával, Matiasszal tartózkodott egy sportkomplexum előtt Mexikó középső részén, amikor egy méhraj váratlanul rátámadt az ott összegyűlt tömegre.

A családok egy atlétikai rendezvény miatt gyűltek össze a guadalupei sportközpontnál, amikor a méhek ellepték a környéket és csípni kezdték az embereket. A támadásban legalább tizenegyen megsérültek.

Oyuki ösztönösen kisfia fölé hajolt, és saját testével próbálta megvédeni a méhektől. Miközben Matiast óvta, az édesanyát mintegy 300 méhcsípés érte. A súlyosan megsérült nőt azonnal kórházba szállították. A támadásban további öt ember, valamint a helyszínre érkező elsősegélynyújtók közül is többen megsérültek.

Szemtanúk beszámolói szerint amint a méhraj támadásba lendült, Oyuki azonnal levette a pulóverét, körbetekerte vele kisfiát, majd sikerült biztonságba helyeznie őt az autóban. Ezzel azonban ő maga teljesen védtelenné vált a hatalmas méhrajjal szemben. A bátor édesanya még idős édesapját is megpróbálta megóvni, aki szintén a támadó méhek között rekedt.

A helyszínen tartózkodók felvételein jól látszott a kitört pánik és zűrzavar, miközben az emberek kétségbeesetten próbáltak elmenekülni. A kiérkező mentőegységek helyzetét tovább nehezítette, hogy nem rendelkeztek az ilyen rendkívüli méretű méhtámadás kezeléséhez szükséges speciális védőfelszereléssel.

O Yukit a támadás után még eszméleténél szállították kórházba, állapota azonban a következő napokban folyamatosan romlott. Súlyos allergiás reakciók és gyulladás lépett fel nála, a szervezetébe került hatalmas mennyiségű méreg pedig további komoly szövődményeket okozott. Az orvosok szerint anafilaxiás sokkot kaphatott.

Oyuki mindössze hét hónapja dolgozott bíróként tragikus halála előtt. David Monreal Ávila, Zacatecas állam kormányzója a halálhír nyilvánosságra kerülését követően részvétét fejezte ki a nő családjának.

A tragédia ráadásul nem egyedülálló: néhány hónappal korábban egy másik méhtámadásban egy apa és lánya vesztette életét.

Az 54 éves Silvana da Fatima Braganca da Luz egy vidéki földúton elvesztette uralmát járműve felett, majd egy méhkaptárnak csapódott, amivel feldühítette a méheket. A zajra felfigyelő egyik szomszéd azonnal rohant, hogy értesítse a nő szüleit, miközben a mentőegységek is elindultak a távoli helyszínre.

Silvana 79 éves édesapja, Raul Portela da Luz kétségbeesetten sietett lánya segítségére, és megpróbálta kimenteni a felborult járműből. Mentés közben azonban a méhek őt is ellepték, és rengetegszer megcsípték. A férfit kritikus állapotban szállították kórházba, ám másnap belehalt sérüléseibe. Silvana életét sem sikerült megmenteni. A nő 72 éves édesanyját szintén számos méhcsípés érte, ő azonban a kórházi kezelést követően felépült, és azóta hazaengedték– írja a Daily Star

 

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