300-szor csípték meg a méhek a hős édesanyát: saját testével védte 3 éves kisfiát, az életével fizetett érte

Élete utolsó pillanataiban is hároméves kisfiát védte az a hősies édesanya, aki egy félelmetes méhraj támadásakor saját testével óvta gyermekét.

Méhraj támadt az édesanyára: 300 méhcsípés végzett vele, miközben 3 éves kisfiát mentette

Fotó: Cami Johnson / Shutterstock

Méhraj támadt az édesanyára: 300 méhcsípés végzett vele, miközben 3 éves kisfiát mentette

A mexikói Zacatecas államban bíróként dolgozó Oyuki Ramorez Burciaga kilenc napon át küzdött az életéért az intenzív osztályon, ám az orvosok végül nem tudták megmenteni. A 45 éves édesanya május 3-án kisfiával, Matiasszal tartózkodott egy sportkomplexum előtt Mexikó középső részén, amikor egy méhraj váratlanul rátámadt az ott összegyűlt tömegre.

A családok egy atlétikai rendezvény miatt gyűltek össze a guadalupei sportközpontnál, amikor a méhek ellepték a környéket és csípni kezdték az embereket. A támadásban legalább tizenegyen megsérültek.

Oyuki ösztönösen kisfia fölé hajolt, és saját testével próbálta megvédeni a méhektől. Miközben Matiast óvta, az édesanyát mintegy 300 méhcsípés érte. A súlyosan megsérült nőt azonnal kórházba szállították. A támadásban további öt ember, valamint a helyszínre érkező elsősegélynyújtók közül is többen megsérültek.

Szemtanúk beszámolói szerint amint a méhraj támadásba lendült, Oyuki azonnal levette a pulóverét, körbetekerte vele kisfiát, majd sikerült biztonságba helyeznie őt az autóban. Ezzel azonban ő maga teljesen védtelenné vált a hatalmas méhrajjal szemben. A bátor édesanya még idős édesapját is megpróbálta megóvni, aki szintén a támadó méhek között rekedt.

A helyszínen tartózkodók felvételein jól látszott a kitört pánik és zűrzavar, miközben az emberek kétségbeesetten próbáltak elmenekülni. A kiérkező mentőegységek helyzetét tovább nehezítette, hogy nem rendelkeztek az ilyen rendkívüli méretű méhtámadás kezeléséhez szükséges speciális védőfelszereléssel.

O Yukit a támadás után még eszméleténél szállították kórházba, állapota azonban a következő napokban folyamatosan romlott. Súlyos allergiás reakciók és gyulladás lépett fel nála, a szervezetébe került hatalmas mennyiségű méreg pedig további komoly szövődményeket okozott. Az orvosok szerint anafilaxiás sokkot kaphatott.