Ember Márk: „A családra soha nem lehet elég időt szánni”

Ember Márk folyamatos mozgásban van, az energiája egyszerűen kiapadhatatlan. A műsorvezető elárulta a hot! magazinnak, hogy mi áll ennek a dinamizmusnak a hátterében.
Azzal foglalkozhatom, ami igazán érdekel, és olyan emberek vesznek körül, akik feltöltenek. Ezért ahelyett, hogy elfáradnék, ez a közeg inkább inspirál, és új lendületet ad a folytatáshoz
– kezdte a hot!-nak.
Amikor a kamerák leállnak, és véget ér egy-egy feszített tempójú nap, Ember Márk X-Faktor műsorvezetőként bevált módszerekkel rázza le magáról a fáradtságot.
„Rendkívül nagy szükségem van énidőre. Az utazás, a sport, a motorozás vagy éppen a társasjátékozás mind olyan dolgok, amik igazán kikapcsolnak és örömet okoznak nekem.”
Mivel Ember Márk édesapa lesz hamarosan, ezért a jövőben elengedhetetlen megtalálnia az egyensúlyt a feszített tempójú munka és az otthoni világ között.
Mérhetetlenül boldog vagyok! A családra soha nem lehet elég időt szánni: hiába érezzük úgy, hogy rengeteg a teendőnk, a szeretteinknek szentelt percekből valójában sosem elég. Mindenkinek csak azt tudom üzenni, hogy töltsön minél több időt a hozzátartozóival!
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