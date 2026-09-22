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Ember Márk: „A családra soha nem lehet elég időt szánni”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors EMBER MÁRK
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 22. 16:00
x-faktorapaság
A Hogyan tudnék élni nélküled? sztárja, miközben a képernyőn az X-Faktor új műsorvezetőjeként bizonyít, a színfalak mögött élete legszebb szerepére készül. Ember Márk hamarosan apa lesz.
N. V.
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Ember Márk folyamatos mozgásban van, az energiája egyszerűen kiapadhatatlan. A műsorvezető elárulta a hot! magazinnak, hogy mi áll ennek a dinamizmusnak a hátterében.

Ember Márk az X-Faktor újdonsült műsorvezetője
Ember Márk energiája kiapadhatatlan (Fotó:  hot! magazin/ Szabolcs László)

Ember Márk: „Rendkívül nagy szükségem van énidőre”

Azzal foglalkozhatom, ami igazán érdekel, és olyan emberek vesznek ­körül, akik feltöltenek. Ezért ahelyett, hogy elfáradnék, ez a közeg inkább ­inspirál, és új lendületet ad a folytatáshoz

 – kezdte a hot!-nak.

Amikor a kamerák leállnak, és véget ér egy-egy feszített tempójú nap, Ember Márk X-Faktor műsorvezetőként bevált módszerekkel rázza le magáról a fáradtságot. 

„Rendkívül nagy szükségem van énidőre. Az utazás, a sport, a motorozás vagy éppen a társasjátékozás mind olyan dolgok, amik igazán kikapcsolnak és örömet okoznak nekem.”

Minél több időt szeretne tölteni családjával
Boldogsággal tölti el, hogy édesapa lesz (Fotó: Karnok Csaba /  hot! magazin/ archív)

Mivel Ember Márk édesapa lesz hamarosan, ezért a jövőben elengedhetetlen megtalálnia az egyensúlyt a feszített tempójú munka és az otthoni világ között.

Mérhetetlenül boldog vagyok! A családra soha nem lehet elég időt szánni: hiába érezzük úgy, hogy rengeteg a teendőnk, a szeretteinknek szentelt percekből valójában sosem elég. Mindenkinek csak azt tudom üzenni, hogy töltsön minél több időt a hozzátartozóival!

hot! magazin címlapja
További érdekességek az e heti hot! magazinban! (Fotó: hot! magazin)

 

 

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