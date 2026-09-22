Ember Márk: „A családra soha nem lehet elég időt szánni”

Ember Márk folyamatos mozgásban van, az energiája egyszerűen kiapadhatatlan. A műsorvezető elárulta a hot! magazinnak, hogy mi áll ennek a dinamizmusnak a hátterében.

Ember Márk energiája kiapadhatatlan (Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Ember Márk: „ Rendkívül nagy szükségem van énidőre”

Azzal foglalkozhatom, ami igazán érdekel, és olyan emberek vesznek ­körül, akik feltöltenek. Ezért ahelyett, hogy elfáradnék, ez a közeg inkább ­inspirál, és új lendületet ad a folytatáshoz

– kezdte a hot!-nak.

Amikor a kamerák leállnak, és véget ér egy-egy feszített tempójú nap, Ember Márk X-Faktor műsorvezetőként bevált módszerekkel rázza le magáról a fáradtságot.

„Rendkívül nagy szükségem van énidőre. Az utazás, a sport, a motorozás vagy éppen a társasjátékozás mind olyan dolgok, amik igazán kikapcsolnak és örömet okoznak nekem.”

Boldogsággal tölti el, hogy édesapa lesz (Fotó: Karnok Csaba / hot! magazin/ archív)

Mivel Ember Márk édesapa lesz hamarosan, ezért a jövőben elengedhetetlen megtalálnia az egyensúlyt a feszített tempójú munka és az otthoni világ között.

Mérhetetlenül boldog vagyok! A családra soha nem lehet elég időt szánni: hiába érezzük úgy, hogy rengeteg a teendőnk, a szeretteinknek szentelt percekből valójában sosem elég. Mindenkinek csak azt tudom üzenni, hogy töltsön minél több időt a hozzátartozóival!