Dolly Parton halála után elképesztő dolog történt – újra az egész világ az ő dalait hallgatja

Alig hunyt el Dolly Parton, máris egészen döbbenetes módon mutatkozott meg, mekkora nyomot hagyott a zene világában. A rajongók ugyanis világszerte újra felfedezik a legendás énekesnő dalait, az Egyesült Államokban pedig valósággal elárasztották a slágerlistákat a Partonhoz köthető felvételek. Az amerikai iTunes Top Songs listájának 200 helyéből 92-n szerepel valamilyen formában a neve.
A countryzene ikonja augusztus 25-én, 80 éves korában hunyt el Nashville-ben, miután rövid ideig rákkal küzdött. Halálhírét a családja jelentette be. A búcsú azonban egy pillanatig sem jelenti azt, hogy Dolly Parton zenéje elhallgatott volna, sőt, éppen ellenkezőleg.
A halála után valóságos roham indult a dalaiért. Az iTunes amerikai Top Songs rangsorában a 200 helyből 92 olyan felvételhez kapcsolódik, amelyen Parton énekel, dalszerzőként szerepel, vagy amelyet az ő szerzeményéből készítettek. Ennél is beszédesebb, hogy az első tíz helyből kilencet az ő dalai vagy a hozzá kötődő felvételek foglalnak el.
A listán több olyan örökzöld is feltűnik, amelyet a közönség évtizedek óta ismer. Az I Will Always Love You például több változatban is visszatért a rangsorba, köztük Dolly Parton eredeti felvétele és Whitney Houston legendássá vált feldolgozása is. A Jolene szintén három különböző verzióval szerepel, míg a Do I Ever Cross Your Mind, a From Here to the Moon and Back, a Light of a Clear Blue Morning, a Stairway to Heaven és a There Was Jesus egyaránt kétszer került fel a listára. De ez a trend figyelhető meg például a brit slágerlistákon is.
Dolly Parton hatása messze túlmutatott a saját felvételein. Pályafutása során rengeteg előadóval dolgozott együtt, így most olyan világsztárok dalai is újra előtérbe kerültek, amelyekben valamilyen módon közreműködött. A rajongók többek között Elton John, Kenny Rogers, Lizzo, Miley Cyrus, Paul McCartney, Post Malone és Willie Nelson közös vagy Partonhoz kapcsolódó felvételeit is újra hallgatják. Ráadásul Dolly Parton albumai iránt is megnőtt az érdeklődés: az iTunes Top Albums listájának első tíz helyéből nyolcat Parton különböző lemezei foglalnak el.
Dolly Parton több évtizedes pályafutása alatt olyan dalokat hagyott maga után, amelyek generációkon átívelnek. Most pedig, a halála után, talán minden eddiginél látványosabban bizonyosodik be, hogy ezek az örökzöldek nem tűnnek el a halálával, hanem újra milliók fedezik fel őket.
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