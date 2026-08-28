Dolly Parton halála után elképesztő dolog történt – újra az egész világ az ő dalait hallgatja

Alig hunyt el Dolly Parton, máris egészen döbbenetes módon mutatkozott meg, mekkora nyomot hagyott a zene világában. A rajongók ugyanis világszerte újra felfedezik a legendás énekesnő dalait, az Egyesült Államokban pedig valósággal elárasztották a slágerlistákat a Partonhoz köthető felvételek. Az amerikai iTunes Top Songs listájának 200 helyéből 92-n szerepel valamilyen formában a neve.

Dolly Parton 80 éves korában hunyt el (Fotó: AFF/PA Images / Northfoto)

Dolly Parton halála megrázta a világot

A countryzene ikonja augusztus 25-én, 80 éves korában hunyt el Nashville-ben, miután rövid ideig rákkal küzdött. Halálhírét a családja jelentette be. A búcsú azonban egy pillanatig sem jelenti azt, hogy Dolly Parton zenéje elhallgatott volna, sőt, éppen ellenkezőleg.

A halála után valóságos roham indult a dalaiért. Az iTunes amerikai Top Songs rangsorában a 200 helyből 92 olyan felvételhez kapcsolódik, amelyen Parton énekel, dalszerzőként szerepel, vagy amelyet az ő szerzeményéből készítettek. Ennél is beszédesebb, hogy az első tíz helyből kilencet az ő dalai vagy a hozzá kötődő felvételek foglalnak el.

A listán több olyan örökzöld is feltűnik, amelyet a közönség évtizedek óta ismer. Az I Will Always Love You például több változatban is visszatért a rangsorba, köztük Dolly Parton eredeti felvétele és Whitney Houston legendássá vált feldolgozása is. A Jolene szintén három különböző verzióval szerepel, míg a Do I Ever Cross Your Mind, a From Here to the Moon and Back, a Light of a Clear Blue Morning, a Stairway to Heaven és a There Was Jesus egyaránt kétszer került fel a listára. De ez a trend figyelhető meg például a brit slágerlistákon is.