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„Ennek a két élősködőnek bőven van pénze, fizessék maguk” – durván kiakadtak a britek a visszaköltöző Harry herceg és Meghan Markle miatt

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 28. 14:00
Meghan MarkleköltözésEgyesült Királyság
Komoly indulatokat váltott ki Harry herceg és Meghan Markle biztonsági védelmének kérdése. Egy olvasói szavazáson a résztvevők 96 százaléka elutasította, hogy közpénzből finanszírozzák a sussexi hercegi pár védelmét, többen pedig kemény üzenetet küldtek a királyi családtól 2020-ban visszalépő párnak.
N.T.
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A britek elsöprő többsége nem szeretné, ha közpénzből finanszíroznák Harry herceg és Meghan Markle biztonsági védelmét, amikor a házaspár visszatér az Egyesült Királyságba – legalábbis egy friss felmérés eredményei szerint. A Daily Express olvasói szavazásán azt kérdezték, hogy az Egyesült Királyságnak hozzá kellene-e járulnia a sussexi hercegi pár védelmének költségeihez. A válaszadók 96 százaléka nemmel voksolt.

Harry herceg és Meghan Markle visszaköltöznek az Egyesült Királyságba
Harry herceg és Meghan Markle visszaköltöznek az Egyesült Királyságba
Fotó: Photo Image Press /  Northfoto

Harry herceg és Meghan Markle biztonsági védelme: a britek 96 százaléka nem fizetne érte

Az augusztus 21., péntek 10:30 és augusztus 24., hétfő 11 óra között zajló szavazáson 28 825-en ellenezték, hogy az ország beszálljon a költségekbe. Mindössze 960-an támogatták ezt, 180-an pedig nem tudtak állást foglalni a kérdésben.

Az eredmény rosszul érintheti Harry herceget, aki régóta jogi harcot folytat azért, hogy visszakapja az adófizetők pénzéből finanszírozott rendőri védelmét. Ettől azt követően fosztották meg, hogy feleségével, Meghan Markle-lel 2020-ban felhagytak a királyi család dolgozó tagjaiként végzett feladataikkal, és elhagyták az Egyesült Királyságot.

Az egyik feldühödött szavazó azonban kategorikusan elutasította, hogy közpénzből fizessék a pár védelmét:

EGYÁLTALÁN NEM! Ennek a két élősködőnek bőven van annyi pénze, hogy maga fizesse a saját biztonsági védelmét.

Egy másik hozzászóló szerint a mindennapi megélhetési költségekkel küszködő briteket kellene előnyben részesíteni a sussexi hercegi párral szemben.

Nem hiszem, hogy valaha is találkoztam volna olyannal, aki egyetért azzal, hogy a brit emberek fizessék Markle-ék biztonsági védelmét. Mindannyian keményen küzdünk azért, hogy fedezni tudjuk a mindennapi kiadásainkat. Nincs fölösleges pénz arra, hogy a MAGÁNEMBER Markle életmódját finanszírozzuk.

Egy harmadik válaszadó így fogalmazott:

A királyi hercegnő is csak hivatalos feladatai teljesítése közben kap védelmet. Ugyanez vonatkozik Edwardra. A királyi család kevésbé magas rangú tagjai, például Vilmos unokatestvérei sem kapnak ilyet. Ha ő védelmet akar, fizesse ki maga. Már nem dolgozó tagja a királyi családnak, ő maga lépett vissza. Magánéletet akar, azt pedig nem közpénzből biztosítják...

A hírek szerint Harry és Meghan biztonsági védelmét ismét felülvizsgálják, amint visszatérnek, hogy újra teljes munkaidőben az Egyesült Királyságban éljenek. Erre a beszámolók szerint hamarosan sor kerülhet. A királyi család magas rangú tagjainak automatikusan járó, kiemelt szintű személyi védelmet a brit belügyminisztérium megbízásából működő, a királyi család és közszereplők védelméért felelős bizottság (Ravec) vonta meg Harrytől – írja az Express

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