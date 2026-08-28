Most minden rossz véget ér: elképesztő fordulat jön ennek a 2 csillagjegynek az életében

2024 óta úgy tűnhetett, hogy hiába tesznek meg mindent, az univerzum újabb és újabb akadályokat gördít eléjük. Amy Demure asztrológus szerint erre a két csillagjegyre két év kemény próbatételei vártak, amelyek a végsőkig próbára tették őket, és gyökeresen felforgatták az életüket. Minden nehézség ellenére kitartottak, most pedig végre kedvező fordulat jöhet: egy nyugodtabb, könnyebb és a korábbinál bőségesebb időszak veheti kezdetét számukra.

Horoszkóp: két csillagjegy, amelynek két nehéz év után végre könnyebbre fordul az élete

Fotó: 123RF

Horoszkóp: két csillagjegy, amelynek két nehéz év után végre könnyebbre fordul az élete

1. Szűz

Szűz, 2024 óta alaposan próbára tett az élet. A leszálló holdcsomópont a jegyedben járt, ami az asztrológia szerint szinte folyamatos nehézségeket hozhatott számodra. Mindez fontos leckéket tartogathatott, ám közben könnyen úgy érezhetted, mintha az egész világ összeesküdött volna ellened. Most azonban végre fellélegezhetsz.

„A kemény leckéket hozó holdcsomópontok végre elhagyták ezeket a jegyeket” – magyarázta Demure. „Ebben a kétéves ciklusban úgy érezhették, hogy bármit mondanak vagy tesznek, egyszerűen semmi sem akar sikerülni.” A leszálló holdcsomópont azonban már az Oroszlánba lépett, így a megterhelő időszak az asztrológus szerint véget ért. A Szűz számára most a bőség és a gyarapodás időszaka következhet.

A kedvező változások az élet szinte minden területét érinthetik, a karriertől kezdve a párkapcsolatokig. Neda Farr asztrológus szerint „azok, akik korábban természetesnek vették a jelenlétedet, most végignézhetik, ahogy nélkülük is kivirágzol”. Ha tehát korábban igazságtalanság vagy csalódás ért, az asztrológiai előrejelzés szerint most fordulhat a kocka. Érdemes bátrabban élni a kínálkozó lehetőségekkel, mert kedvezőbb időszak veheti kezdetét.