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Most minden rossz véget ér: elképesztő fordulat jön ennek a 2 csillagjegynek az életében

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 28. 17:00
változáscsillagjegyszerencse
Két hosszú, megpróbáltatásokkal és kudarcokkal teli év után végre könnyebb időszak következhet. A holdcsomópontok új jegyekbe léptek, ami két csillagjegy számára is kedvező fordulatot hozhat, így az érintettek végre fellélegezhetnek.
N.T.
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2024 óta úgy tűnhetett, hogy hiába tesznek meg mindent, az univerzum újabb és újabb akadályokat gördít eléjük. Amy Demure asztrológus szerint erre a két csillagjegyre két év kemény próbatételei vártak, amelyek a végsőkig próbára tették őket, és gyökeresen felforgatták az életüket. Minden nehézség ellenére kitartottak, most pedig végre kedvező fordulat jöhet: egy nyugodtabb, könnyebb és a korábbinál bőségesebb időszak veheti kezdetét számukra.

Horoszkóp: két csillagjegy, amelynek két nehéz év után végre könnyebbre fordul az élete
Horoszkóp: két csillagjegy, amelynek két nehéz év után végre könnyebbre fordul az élete
Fotó:   123RF

Horoszkóp: két csillagjegy, amelynek két nehéz év után végre könnyebbre fordul az élete

1. Szűz

Szűz, 2024 óta alaposan próbára tett az élet. A leszálló holdcsomópont a jegyedben járt, ami az asztrológia szerint szinte folyamatos nehézségeket hozhatott számodra. Mindez fontos leckéket tartogathatott, ám közben könnyen úgy érezhetted, mintha az egész világ összeesküdött volna ellened. Most azonban végre fellélegezhetsz.

A kemény leckéket hozó holdcsomópontok végre elhagyták ezeket a jegyeket” – magyarázta Demure. „Ebben a kétéves ciklusban úgy érezhették, hogy bármit mondanak vagy tesznek, egyszerűen semmi sem akar sikerülni.” A leszálló holdcsomópont azonban már az Oroszlánba lépett, így a megterhelő időszak az asztrológus szerint véget ért. A Szűz számára most a bőség és a gyarapodás időszaka következhet.

A kedvező változások az élet szinte minden területét érinthetik, a karriertől kezdve a párkapcsolatokig. Neda Farr asztrológus szerint „azok, akik korábban természetesnek vették a jelenlétedet, most végignézhetik, ahogy nélkülük is kivirágzol”. Ha tehát korábban igazságtalanság vagy csalódás ért, az asztrológiai előrejelzés szerint most fordulhat a kocka. Érdemes bátrabban élni a kínálkozó lehetőségekkel, mert kedvezőbb időszak veheti kezdetét.

2. Halak

Az elmúlt két évben különösen nehéz lehetett megőrizned az optimizmusodat, Halak. Úgy érezhetted, hogy egyik nehézség követi a másikat: a karrieredben és a kapcsolataidban is akadályokba ütközhettél, és valahányszor sikerült volna előrelépned, valami ismét visszahúzott. Demure szerint az érintettek úgy érezhették, hogy „csapdába estek, képtelenek továbblépni az életben, és bármit tesznek, az végül visszafelé sül el”.

Az asztrológus szerint mindez azzal függött össze, hogy a felszálló holdcsomópont a Halak jegyében járt. Ez az időszak a spirituális fejlődésről és az elengedésről szólt. Hosszú távon ugyan a javadat szolgálhatta, de ettől még korántsem volt könnyű. „Az univerzum arra tanította őket, hogy ne üldözzék, hanem vonzzák magukhoz azt, amire vágynak” – tette hozzá Demure. Most azonban, hogy ez a lecke véget ért, az asztrológus szerint sokkal könnyebben jöhet a siker, méghozzá a karrier és a magánélet területén egyaránt.

Eljött az idő, hogy bízz abban: ami valóban neked való, az megtalál. Ráadásul nem csupán a holdcsomópontok változása hozhat kedvező fordulatot. Egy ideig a korlátozásokkal és akadályokkal összefüggésbe hozott Szaturnusz is a jegyedben járt, ám mostanra átlépett a Kosba. Az asztrológiai értelmezés szerint ezzel egy felszabadultabb, lendületesebb időszak kezdődhet számodra. Az új fejezet ugyanakkor az elengedésről is szólhat: ideje lehet búcsút inteni mindannak – akár embereknek és kapcsolatoknak is –, ami már nem szolgál téged. Mindez azért történhet, hogy helyet teremts valami sokkal jobbnak. Az előrejelzés szerint életed egyik legsikeresebb időszaka állhat előtted.

(via)

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