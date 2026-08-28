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Fenyő Miklósra hajaz Maricsék új dala a rajongók szerint: íme a Kuplung zenekar friss szerzeménye

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Hogyan tudnék élni nélküled
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 28. 14:30 / FRISSÍTÉS: 2026. augusztus 28. 15:20
Marics PetiEMBER MÁRKkuplungFenyő Miklós
Új dallal jelentkezett a Hogyan tudnék élni nélküled? című film fiktív zenekara, a Kuplung. Marics Peti ezúttal a szerelem elvesztéséről és egy újabb esélybe vetett reményről énekel, a rajongók szerint pedig a dal hangzása erősen idézi a Hungária világát, így Fenyő Miklós stílusát is felfedezni vélik benne.
Kiss Nikolett
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Új dallal jelentkezett a Hogyan tudnék élni nélküled? című film fiktív zenekara, a Kuplung, és a rajongók rögtön kiszúrták, hogy ezúttal egészen más oldaláról mutatkozik meg Marics Peti. A Tényleg fáj című szerzemény már a formáció harmadik saját dala, a hallgatók szerint pedig a hangzása igencsak eltér attól, amit az énekestől megszokhattak.

Marics Peti új oldalát mutatta meg.
Marics Peti érzelmes dallal jelentkezett (Fotó:  YouTube)

Marics Peti új dalában teljesen új oldalát mutatta meg

A Kuplungban Marics Peti mellett Ember Márk és Kirády Marcell is szerepel. Az új dal középpontjában egy fájdalmas szakítás áll: a történet főhőse nem tudja elengedni a szerelmét, és annak ellenére is bízik egy újabb esélyben, hogy a kapcsolat már többször zátonyra futott. A szám hangulatát a kilencvenes évek világa határozza meg, a videóklipet pedig a csillebérci vasútállomáson forgatták.

A dalban ezúttal főként Marics Peti hangját hallani, Ember Márk és Kirády Marcell pedig vokállal erősítik a produkciót. A rajongók láthatóan nagyon szeretik az új szerzeményt, ám a kommentek között egy érdekes észrevétel is rendre visszatér: sokak szerint a Kuplung mostani hangzása sokkal inkább idézi a Hungária és az idén januárban elhunyt Fenyő Miklós világát, mint Marics Peti megszokott stílusát.

„Kicsit Hungáriás, de a hangod még mindig patika”

 – írta az egyik kommentelő.

„Ez nem hozzá való szerintem, de nagyon jó” – vélekedett egy másik.

„Ahogy hallgattam, kicsit Fenyő Mikis némely rész” 

– írta egy újabb rajongó.

A Kuplung zenekart imádják a rajongók.
A Kuplung zenekar sikere a mai napig töretlen (Fotó:  YouTube)

Marics Peti Fenyő Miklósra emlékezteti a rajongókat

A Kuplung története egyébként eredetileg nem tervezett zenei karriernek indult. Amikor 2024-ben bemutatták a filmet, a közönség annyira megszerette a fiktív zenekart, hogy végül úgy döntöttek, életre keltik a formációt a film világán túl is. Saját szerzemények készültek, majd a Kuplung koncerten is bemutatkozott, ahol szintén óriási lelkesedéssel fogadták őket.

Most pedig a Tényleg fáj bizonyítja, hogy a Kuplungnak nemcsak a mozivásznon, hanem önálló zenei produkcióként is van helye. A rajongók reakciói alapján pedig úgy tűnik, a retró hangulatú, kissé Fenyő Miklósék világát idéző irányra is vevő a közönség.

Hamarosan jön a második rész!

A rajongóknak már nem kell sokat várniuk arra, hogy újra mozivásznon láthassák a triót, ugyanis a Hogyan tudnék élni nélküled? folytatása 2026. november 12-én érkezik a magyar mozikba.

 

 

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