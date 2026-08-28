Fenyő Miklósra hajaz Maricsék új dala a rajongók szerint: íme a Kuplung zenekar friss szerzeménye

Új dallal jelentkezett a Hogyan tudnék élni nélküled? című film fiktív zenekara, a Kuplung, és a rajongók rögtön kiszúrták, hogy ezúttal egészen más oldaláról mutatkozik meg Marics Peti. A Tényleg fáj című szerzemény már a formáció harmadik saját dala, a hallgatók szerint pedig a hangzása igencsak eltér attól, amit az énekestől megszokhattak.

Marics Peti érzelmes dallal jelentkezett (Fotó: YouTube)

Marics Peti új dalában teljesen új oldalát mutatta meg

A Kuplungban Marics Peti mellett Ember Márk és Kirády Marcell is szerepel. Az új dal középpontjában egy fájdalmas szakítás áll: a történet főhőse nem tudja elengedni a szerelmét, és annak ellenére is bízik egy újabb esélyben, hogy a kapcsolat már többször zátonyra futott. A szám hangulatát a kilencvenes évek világa határozza meg, a videóklipet pedig a csillebérci vasútállomáson forgatták.

A dalban ezúttal főként Marics Peti hangját hallani, Ember Márk és Kirády Marcell pedig vokállal erősítik a produkciót. A rajongók láthatóan nagyon szeretik az új szerzeményt, ám a kommentek között egy érdekes észrevétel is rendre visszatér: sokak szerint a Kuplung mostani hangzása sokkal inkább idézi a Hungária és az idén januárban elhunyt Fenyő Miklós világát, mint Marics Peti megszokott stílusát.

„Kicsit Hungáriás, de a hangod még mindig patika”

– írta az egyik kommentelő.

„Ez nem hozzá való szerintem, de nagyon jó” – vélekedett egy másik.

„Ahogy hallgattam, kicsit Fenyő Mikis némely rész”

– írta egy újabb rajongó.