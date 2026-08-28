Fenyő Miklósra hajaz Maricsék új dala a rajongók szerint: íme a Kuplung zenekar friss szerzeménye

Új dallal jelentkezett a Hogyan tudnék élni nélküled? című film fiktív zenekara, a Kuplung, és a rajongók rögtön kiszúrták, hogy ezúttal egészen más oldaláról mutatkozik meg Marics Peti. A Tényleg fáj című szerzemény már a formáció harmadik saját dala, a hallgatók szerint pedig a hangzása igencsak eltér attól, amit az énekestől megszokhattak.
A Kuplungban Marics Peti mellett Ember Márk és Kirády Marcell is szerepel. Az új dal középpontjában egy fájdalmas szakítás áll: a történet főhőse nem tudja elengedni a szerelmét, és annak ellenére is bízik egy újabb esélyben, hogy a kapcsolat már többször zátonyra futott. A szám hangulatát a kilencvenes évek világa határozza meg, a videóklipet pedig a csillebérci vasútállomáson forgatták.
A dalban ezúttal főként Marics Peti hangját hallani, Ember Márk és Kirády Marcell pedig vokállal erősítik a produkciót. A rajongók láthatóan nagyon szeretik az új szerzeményt, ám a kommentek között egy érdekes észrevétel is rendre visszatér: sokak szerint a Kuplung mostani hangzása sokkal inkább idézi a Hungária és az idén januárban elhunyt Fenyő Miklós világát, mint Marics Peti megszokott stílusát.
„Kicsit Hungáriás, de a hangod még mindig patika”
– írta az egyik kommentelő.
„Ez nem hozzá való szerintem, de nagyon jó” – vélekedett egy másik.
„Ahogy hallgattam, kicsit Fenyő Mikis némely rész”
– írta egy újabb rajongó.
A Kuplung története egyébként eredetileg nem tervezett zenei karriernek indult. Amikor 2024-ben bemutatták a filmet, a közönség annyira megszerette a fiktív zenekart, hogy végül úgy döntöttek, életre keltik a formációt a film világán túl is. Saját szerzemények készültek, majd a Kuplung koncerten is bemutatkozott, ahol szintén óriási lelkesedéssel fogadták őket.
Most pedig a Tényleg fáj bizonyítja, hogy a Kuplungnak nemcsak a mozivásznon, hanem önálló zenei produkcióként is van helye. A rajongók reakciói alapján pedig úgy tűnik, a retró hangulatú, kissé Fenyő Miklósék világát idéző irányra is vevő a közönség.
A rajongóknak már nem kell sokat várniuk arra, hogy újra mozivásznon láthassák a triót, ugyanis a Hogyan tudnék élni nélküled? folytatása 2026. november 12-én érkezik a magyar mozikba.
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