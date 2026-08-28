Csuti: „Büszke vagyok a gyermekeimre, mert annyira tudnak szeretni!”

A gyermekeit elnézve Szabó András Csuti mindennap rácsodálkozik arra, hogy repül az idő… Medox már lassan nyolcéves, Nina pedig áprilisban töltötte be a hatot, szeptemberben ő is kezdi az iskolát. De persze előtte még elmennek együtt nyaralni egy hétre – a sztárapuka már mindent jó előre kinézett és le is foglalt.
„Már nagyon várom, várjuk mindannyian! A Balatonhoz megyünk, a pontos úti cél Szántód” – árulta el a hot! magazin kérdésére a TV2 műsorvezetője. „Van ott egy szuper gyermekkomplexum, megyünk kompozni, jövünk-megyünk, felfedezzük a Balcsit, nézzük a csillagokat, beszélgetünk. Szeretnék nekik egy csomó mindent átadni azokból a mára már klasszikusnak számító értékekből, amelyekről lehet, hogy gyerekként még nem gondolnák, hogy menő, de később majd szép emlékként fognak emlékezni rá, ezt a saját életemből tudom. Ugyanazt a klasszikus értékrendet szeretném átadni, amit én kaptam az anyukámtól meg a nagyszüleimtől. Azt vettem észre, hogy szerencsére nyitottak erre! Szeretnék minél több mindent megmutatni nekik Magyarországból, aztán majd természetesen az egész világból”
Az üzletember szerint a fia és a lánya is egyre jobban bontogatja már a szárnyait, élmény látni, hogyan bontakozik ki a saját kis egyéniségük.
Büszke vagyok a gyerekeimre, mert annyira tudnak szeretni! Ninában rengeteg érzés és szeretet van, de ugyanannyira vágyik is ezekre. Én sokáig elképzelni sem tudtam, hogy mik ezek a gyakran emlegetett klasszikus különbségek a fiú- és a lánygyerkőcök között, de aztán hamar rájöttem. A fiad például imádja, amikor bedobod őt a medencébe, de ha a kislányodat dobod fel, akkor mielőtt belecsapódna, elkapod, akár egy királylányt, és úgy fekteted rá a víz felszínére. Tényleg létezik ez az apa-lánya szerelem, ami semmihez sem hasonlítható
– érzékenyült el az üzletember.
„A kisfiam imád focizni, már túl van egy kéthetes edzőtáboron, a kislányomról pedig kiderült, hogy tehetséges balett-táncos. Míg Medinek mindene a foci, mindegy, hogy milyen a labda, csak lehessen rúgni, addig a húga minden alkalmat megragad arra, hogy táncoljon, nyújtson, feszítse a spiccét.”
Az is kiderült, hogy bár gyermekként Csuti a kötelezők miatt nem szeretett olvasni, de felnőttként nagyon rákapott az ízére.
„Büszke édesapaként elárulom, hogy megvettük Medox első saját könyvét, és együtt olvassuk. Egyik nap a nagy csendre lettem figyelmes otthon, ami a gyerekeknél, ugye, nem szokott jót jelenteni. Benyitottam Medox szobájába és látom ám, hogy ő olvassa a testvérének a könyvet! Könnybe lábadt szemmel álltam az ajtóban, és csak néztem őket… Nagyon meghatódtam! Istenem, mondtam magamnak, de jó, akkor egyrészt jó dolgot vettél neki, másrészt ezek szerint már ők is látják értelmét az olvasásnak. Nem beszélve arról, hogy idegrendszerileg, neurológiailag mennyire fontos ez a tevékenység egy gyermek számára! Ehhez képest ma már azt látja az ember, hogy inkább egy tablet lapul az emberek táskájában, vagy egy laptop, és sajnos nem egy könyv. Úgyhogy számomra ez egy nagyon-nagyon szép pillanat volt!”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.