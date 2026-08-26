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Daganattal küzdött, ez okozta Dolly Parton halálát

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 26. 11:00
gyászbetegség
80 éves korában hunyt el. Dolly Parton augusztus 21-én került a nashville-i Vanderbilt-Ingram Rákközpontba.
Bors
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A country legendája, Dolly Parton „rövid ideig tartó bátor küzdelem” után halt meg augusztus 25-én, 80 éves korában. 

Elhunyt Dolly Parton, rengetegen gyászolják
Elhunyt Dolly Parton, rengetegen gyászolják
Fotó: AFF/PA Images /  Northfoto

Dolly Parton daganatos betegséggel küzdött

Dolly Parton daganatos betegségben hunyt el – erősítette meg az énekesnő stábja. Azt, hogy pontosan milyen típusú rákról volt szó, nem közölték.

Szeretett Dolly Partonunk egész életét és pályafutását annak szentelte, hogy örömet, nevetést, reményt és tisztességet vigyen mindenbe, amihez hozzáért. Páratlan nagylelkűsége számtalan olyan ember életére hatással volt, akikkel sosem találkozott, mégis mindig kész volt segítő kezet nyújtani

– írták a közleményben, kiemelve jótékonyságai sorát is.

„Dolly szerettei körében távozott földi életéből a Vanderbilt-Ingram Rákközpontban” – zárták a szomorú bejelentést. Dolly Parton négy nappal a rákközpontba kerülése után hunyt el. A hírek szerint halála előtt vese- és autoimmun problémákkal is küzdött - írja a People.

Dolly Parton pályafutása során több mint 160 millió lemezt adott el világszerte. Első albuma, a Hello, I'm Dolly 1967-ben jelent meg. Férje, Carl Dean, akivel csaknem 60 évig éltek házasságban, 2025 márciusában hunyt el.

 

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