Hashajtóval kezelték az egyéves kislányt: 30 centis tumor növekedett benne

Hatszor küldték haza az egyéves kislányt és szüleit azzal az orvosok: a puffadását csak székrekedés okozza. Hashajtót írtak fel a kislánynak, a gyógyszer azonban semmit sem használt. Csak jóval később derült ki, miután a gyermek édesanyja további vizsgálatokat követelt: neuroblasztóma, azaz a szimpatikus idegrendszer éretlen sejtjeiből kiinduló, ritka rosszindulatú daganat alakult ki nála.
A kis Florence Wilde szülei, Anna Chattaway és Dom Wilde aggódva vitték orvoshoz csecsemőjüket, aki folyamatosan sírt, miközben a hasa láthatóan duzzadni kezdett. Az orvosok hat alkalommal nyugtatták meg az angliai Stourbridge városában élő családot, hogy nincs semmi baj. Egy alkalommal az egyik háziorvos szájából konkrétan ez hangzott el: "Mondjuk ki, amire mindenki gondol: nem rák!"
Sajnos végül 2024 novemberében kiderült: igenis rák, méghozzá hatalmas. A tumor 30 centis és 2 kilogrammos volt: a daganat a 13 kilós kislány testtömegének 15 százalékát tette ki. Florence édesanya, Anna úgy érzi: ha a dokik rendesen kivizsgálják a gyermekét, és jóval hamarabb észreveszik a bajt, jóval korábbi stádiumban kezdhették volna meg a gyorsan növekvő rák terjedését.
"Pár hét alatt, gyorsan növekedett, ezért vagyunk dühösek. Ha valaki megnézte volna, amikor először orvoshoz mentünk, hamarabb észrevették volna" - magyarázta a The Sun oldalának az édesanya, aki elárulta: a tumor 95 százalékát 2025 márciusában műtötték ki, ami után kemoterápia és immunterápia várt a kislányra. Végül idén áprilisban kapta meg a család a reményteli híreket: a daganat maradéka már nem terjed tovább.
Florence édesanyja, Anna azt is elárulta: összességében szerencsésnek érezhetik magukat, hiszen egyrészt a kislányuk jól viselte a kezeléseket, másrészt találkoztak másokkal, akiket sokkal tovább késleltettek a háziorvosok, mielőtt kiderült volna az igazság.
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