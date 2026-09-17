Vape-ezik a gyerek? Ezt teheted szülőként tiltás és büntetés helyett

A vape nem ártalmatlan: a beletöltendő nikotint tartalmazó folyadékok függőséget okozhatnak, és az egészségre is káros hatással lehetnek.

A fiatalok számára könnyen elérhetővé válhatnak az ízesített vape-ek, annak ellenére, hogy ezek magyarországi forgalmazása tiltott.

A tiltás helyett a nyílt kommunikáció segítheti a szülő-gyerek kapcsolatot.

A legtöbb szülő nincs tisztában azzal, pontosan milyen eszközről van szó és azzal sem, milyen veszélyeket rejthet. A különféle ízekben kapható, vape-be tölthető folyadékok a fiatalok számára ártalmatlannak tűnhetnek, valójában azonban jelentős mennyiségű nikotint juttathatnak a szervezetbe, továbbá a vape használata hosszú távon, többek között, a hörgőket is károsíthatja. Felmerül tehát a kérdés: hogyan érdemes a szülőknek kezelniük a helyzetet? A tiltás és büntetés helyett mi jelentheti a valódi megoldást?

A vape használata egyre inkább elterjedt a tinédzserek között

Fotó: Svetliy

Mi a vape és mit értünk vape használata alatt?

A vape más néven elektronikus cigaretta, amely nem tartalmaz kátrányt, mint a hagyományos cigaretták, nikotint viszont igen (amennyiben a beletöltendő likvid nikotint tartalmaz). Akkumulátora folyadékot, azaz e-likvidet melegít fel, és az így keletkező gőzt a használója a vape használata során belélegzi. Az eldobható, ízesített, doboz alakú, előre töltött folyadékkal működő változatok itthon tiltottak.Emellett vannak cserélhető szűrőrendszerrel (pod) működő eszközök, valamint vape-tollak.

Bár Magyarországon az ízesített vape-termékek forgalmazása nem legális, és a dohányboltokban sem lehet ezeket hivatalosan megvásárolni, külföldről viszonylag könnyen bejuthatnak az országba. Ennek következtében a fiatalok számára is könnyen elérhetővé válhatnak, és onnantól kezdve a vape használata magától értetődő.

Mit rejt az e-cigarettákba kerülő folyadék?

A John Hopkins Egyetem oldalán olvasható az a kutatás, mely részletesen felfedi az e-cigarettákhoz használat likvidek összetevőit:

„…egyik fő összetevője a propilén-glikol, amely a hagyományos cigaretta érzetét adja, ugyanakkor torokszárazságot és irritációt okozhat, hevítéskor pedig formaldehid keletkezhet belőle, amely szintén káros anyag. Az ízesítő aromák sem veszélytelenek: sok közülük belélegezvehosszú távon veszélyes lehet, például a vajkaramellás ízért felelős diacetil a kis hörgők gyulladását okozhatja.