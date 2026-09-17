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Vape-ezik a gyerek? Ezt teheted szülőként tiltás és büntetés helyett

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors vape
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 17. 11:30
nikotinszülő-gyerek kapcsolate-cigarettanikotinfüggőség
A mai világ már nem a régi, torokszaggató Kossuth cigikről szól, de korántsem lehet azt mondani, hogy a modern cigarettaváltozatok az egészséget szolgálnák. A vape használata különösen a fiatalok körében terjed − de mit tehet ilyenkor a szülő? Szakértő ad választ a kérdésre.
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • A vape nem ártalmatlan: a beletöltendő nikotint tartalmazó folyadékok függőséget okozhatnak, és az egészségre is káros hatással lehetnek.
  • A fiatalok számára könnyen elérhetővé válhatnak az ízesített vape-ek, annak ellenére, hogy ezek magyarországi forgalmazása tiltott.
  • A tiltás helyett a nyílt kommunikáció segítheti a szülő-gyerek kapcsolatot.

A legtöbb szülő nincs tisztában azzal, pontosan milyen eszközről van szó és azzal sem, milyen veszélyeket rejthet. A különféle ízekben kapható, vape-be tölthető folyadékok a fiatalok számára ártalmatlannak tűnhetnek, valójában azonban jelentős mennyiségű nikotint juttathatnak a szervezetbe, továbbá a vape használata hosszú távon, többek között, a hörgőket is károsíthatja. Felmerül tehát a kérdés: hogyan érdemes a szülőknek kezelniük a helyzetet? A tiltás és büntetés helyett mi jelentheti a valódi megoldást?

fiatal srác kezében vape - vape használata tiniként
A vape használata egyre inkább elterjedt a tinédzserek között
Fotó: Svetliy

Mi a vape és mit értünk vape használata alatt?

A vape más néven elektronikus cigaretta, amely nem tartalmaz kátrányt, mint a hagyományos cigaretták, nikotint viszont igen (amennyiben a beletöltendő likvid nikotint tartalmaz). Akkumulátora folyadékot, azaz e-likvidet melegít fel, és az így keletkező gőzt a használója a vape használata során belélegzi. Az eldobható, ízesített, doboz alakú, előre töltött folyadékkal működő változatok itthon tiltottak.Emellett vannak cserélhető szűrőrendszerrel (pod) működő eszközök, valamint vape-tollak.

Bár Magyarországon az ízesített vape-termékek forgalmazása nem legális, és a dohányboltokban sem lehet ezeket hivatalosan megvásárolni, külföldről viszonylag könnyen bejuthatnak az országba. Ennek következtében a fiatalok számára is könnyen elérhetővé válhatnak, és onnantól kezdve a vape használata magától értetődő.

Mit rejt az e-cigarettákba kerülő folyadék?

A John Hopkins Egyetem oldalán olvasható az a kutatás, mely részletesen felfedi az e-cigarettákhoz használat likvidek összetevőit:

„…egyik fő összetevője a propilén-glikol, amely a hagyományos cigaretta érzetét adja, ugyanakkor torokszárazságot és irritációt okozhat, hevítéskor pedig formaldehid keletkezhet belőle, amely szintén káros anyag. Az ízesítő aromák sem veszélytelenek: sok közülük belélegezvehosszú távon  veszélyes lehet, például a vajkaramellás ízért felelős diacetil a kis hörgők gyulladását okozhatja.  

Mit tehet a szülő, ha vape-ezésen kapja a gyerekét?

A tiltás csak mélyíti a szakadékot: a gyerek nem leállni fog, hanem jobban titkolózni

 – figyelmeztet Dr. Somogyi Balázs, ifjúsági klinikai szakpszichológus és addiktológiai tanácsadó, akit több mint 15 éve foglalkozik serdülőkori függőségekkel, krízishelyzetekkel és a szülő-gyermek kapcsolat javításával. 

Tini fiú és az anyja az asztalnál vitatkoznak
Fotó: BearFotos

A szakember szerint a szülői beavatkozásnak három fő lépésre kell épülnie:

  • Dühös számonkérés helyett higgadtan, nyitott kérdésekkel forduljunk a gyerek felé. Tudakoljuk meg, miért kezdte el a vape használatát – kíváncsiságból, a barátai miatt, vagy esetleg a szorongás oldására?
  • A tinédzserek többsége abban a tévhitben él, hogy a vape csak ártalmatlan, ízesített vízpára. Tisztázzuk vele, hogy a magas nikonintartalom közvetlenül károsítja az agyat, rontja a memóriát, és rendkívül erős függőséget okoz. 
  • A nikotinelvonás fizikai tünetekkel – ingerlékenységgel, fejfájással – jár, ezért ne várjon azonnali csodát. Segítsen neki stratégiát kidolgozni, például arra, hogyan mondjon nemet a kortársainak, ha cigizni hívják. 

Az alábbi teszt felfedi, mit okozhat a szervezetben a rendszeres vape-ezés:

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