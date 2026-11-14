Sárközi Ákos és Sárközi Évi a házasságukról vallott: „A szerelmünk immár nyolc éve lángol”

Sárközi Ákos és Sárközi Évi életében kulcsszerepet játszik a romantika, ezért elérkezettnek látták az időt, hogy kikapcsolódjanak, Párizs felé véve az irányt.
Nemrég volt a születésnapom, ez adta az utazás fő apropóját. Már régen voltunk kettesben távol, hiszen általában a gyerekekkel közösen szoktunk kiruccanni, úgyhogy ez most kifejezetten jót tett nekünk
– kezdte a hot!-nak Sárközi Éva festő.
„Nyolc évvel ezelőtt szinte ugyanebben az időszakban jártunk először Párizsban. Nem tagadom, volt bennünk egy kis félelem az indulás előtt, mivel láttuk a híreket a tüntetésekről, ám szerencsére minden rendben volt. Mindenképpen művészeti és gasztronómiai szempontból akartuk feltérképezni Párizst, úgyhogy természetesen kóstoltunk csigát, és a Louvre-ba is elmentünk” – tette hozzá Ákos.
A Michelin-csillagos séf elmondása szerint a párjával közös lopott pillanatok csak még jobban megédesítik a szerelmüket.
A minőségi időnek kulcsszerepe van a kapcsolatunkban. A szürke mindennapok könnyen fásulttá tehetik az embert, és ha nincsenek közös feltöltődési pontok, akkor bizony nem könnyű átvészelni a hullámvölgyeket. Ezen alkalmak megteremtése amúgy egyáltalán nem pénztárcafüggő, az is elég, ha az ember elmegy itthon kirándulni.
A házasságuk példaértékű, ma is ugyanúgy szeretik egymást, mint a kapcsolatuk legelején.
Elképesztő, hogy repül az idő! Szinte hihetetlen kimondani, de a szerelmünk immár nyolc éve lángol… Rendszeresen rácsodálkozunk arra, hogy az évek múlásával semmi nem változott köztünk
– mesélte Sárközi Ákos felesége.
Ákos szerint túl azon, hogy persze tesznek is ezért, van még valami, ami komoly szerepet játszik ebben:
„Mindig kedveskedünk egymásnak valamivel, ám nekünk fontos a humor is, a csipkelődés elengedhetetlen része a mindennapjainknak. Úgy gondolom, ez csak felpezsdíti a kapcsolatunkat!”
A házaspár azt sem titkolta, mi az, amit a mai napig a leginkább imádnak a másikban.
„Elengedhetetlen a kölcsönös tisztelet és az, hogy elismerjük a másik hivatását. Ám a külsőségek is fontosak: odavagyok Ákos hajáért és a kezeiért!” – fejtegette a feleség.
Én imádom, hogy Éviben van egy finom érzékenység, ami miatt úgy érzem, meg kell őt védenem. Mellette igazi férfinak érezhetem magam, kiélhetem a másokat óvó énemet
– tette hozzá a férj.
Sokan tudják róluk, hogy mozaikcsaládban élnek, ám ez a felállás náluk sosem jelentett konfliktusforrást.
„A napokban megkérdeztem Ákostól: „Ha anno három gyerekkel érkezem, akkor is elfogadtál volna?” Erre ő csak furcsán nézett, és így reagált: „Ez milyen kérdés?! Hát miért zavart volna?” Nekem ez olyan jólesett! Hiszen mindennél többet jelent, hogy az sem lett volna probléma, ha nagyobb csomaggal érkezem” – mesélte mosolyogva Évi.
Szeretnénk megmutatni másoknak, hogy a boldogság másodjára is rátalálhat az emberre. Amikor megismerkedtünk, volt bennünk félelem amiatt, hogy mi lesz a gyerekekkel, pedig egyszerű a titok: nem szabad görcsösen ráfeküdni az új szülő szerepére
– fűzte hozzá Ákos.
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