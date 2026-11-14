JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Aliz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sárközi Ákos és Sárközi Évi a házasságukról vallott: „A szerelmünk immár nyolc éve lángol”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors sárközi ákos
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 14. 13:00
séfházasság
A házaspár nemrég Párizsba szökött el, szentül hiszik ugyanis, hogy a rohanó hétköznapokban a minőségi idő a boldogság kulcsa. Sárközi Ákos és Sárközi Évi lapunknak most nemcsak a romantikus utazás kulisszatitkait árulták el, hanem meséltek arról is, hogyan működik a mozaikcsaládjuk, és mi a titka nyolc éve tartó szerelmüknek.
N. V.
A szerző cikkei

Sárközi Ákos és Sárközi Évi életében kulcsszerepet játszik a romantika, ezért elérkezettnek látták az időt, hogy kikapcsolódjanak, Párizs felé véve az irányt.

Sárközi Ákos és Sárközi Éva Párizsban
Sárközi Ákos és Sárközi Évi nyolc éve alkotnak egy párt (Fotó: hot! magazin/ archív)
  • Sárközi Ákos és Sárközi Évi exklúzivan meséltek a párizsi romantikus utazásukról
  • A Michelin-csillagos magyar séf és festőművész felesége beavatott minket kapcsolatuk titkába
  • Mozaikcsaládjuk összehangolásáról is őszintén meséltek lapunknak

Sárközi Ákos és felesége kapcsolatában elengedhetetlen a romantika

Nemrég volt a születésnapom, ez adta az utazás fő apropóját. Már régen voltunk kettesben távol, hiszen általában a gyerekekkel közösen szoktunk kiruccanni, úgyhogy ez most kifejezetten jót tett nekünk

 – kezdte a hot!-nak Sárközi Éva festő.

„Nyolc évvel ezelőtt szinte ugyan­ebben az időszakban jártunk először ­Párizsban. Nem tagadom, volt bennünk egy kis félelem az indulás előtt, mivel láttuk a híreket a tüntetésekről, ám szerencsére minden rendben volt. Mindenképpen művészeti és gasztronómiai szempontból akartuk feltérképezni Párizst, úgyhogy természetesen kóstoltunk csigát, és a Louvre-ba is elmentünk”  – tette hozzá Ákos.

Sárközi Ákos és Sárközi Évi az Eiffel toronynál
Sárközi Ákos feleségével való kapcsolatának titka a minőségi idő (Fotó: hot! magazin/ archív)

Mi Sárközi Ákosék titka?

A Michelin-csillagos séf elmondása szerint a párjával közös lopott pilla­natok csak még jobban megédesítik a szerelmüket.

A minőségi időnek kulcsszerepe van a kapcsolatunkban. A szürke mindennapok könnyen fásulttá tehetik az embert, és ha nincsenek közös feltöltődési pontok, akkor bizony nem könnyű átvészelni a hullámvölgyeket. Ezen alkalmak megteremtése amúgy egyáltalán nem pénztárcafüggő, az is elég, ha az ember elmegy ­itthon kirándulni.

A házasságuk példaértékű, ma is ugyanúgy szeretik egymást, mint a kapcsolatuk legelején. 

Elképesztő, hogy repül az idő! Szinte hihetetlen kimondani, de a szerelmünk immár nyolc éve lángol… Rendszeresen rácsodálkozunk arra, hogy az évek múlásával semmi nem változott köztünk 

mesélte Sárközi Ákos felesége.

Ákos szerint túl azon, hogy persze tesznek is ezért, van még valami, ami komoly szerepet játszik ebben: 

„Mindig kedveskedünk egymásnak va­lamivel, ám nekünk fontos a humor is, a csipkelődés elengedhetetlen része a mindennapjainknak. Úgy gondolom, ez csak felpezsdíti a kapcsolatunkat!”

Ákos Évi mellett igazi férfinek érzi magát.
Mozaikcsaládjuk is irigylésre méltóan működik.(Fotó: hot! magazin/ archív)

Sárközi Ákos: „Amikor megismerkedtünk, volt bennünk félelem” 

A házaspár azt sem titkolta, mi az, amit a mai napig a leginkább imádnak a másikban.

„Elengedhetetlen a kölcsönös tisztelet és az, hogy elismerjük a másik hivatását. Ám a külsőségek is fontosak: odavagyok Ákos hajáért és a kezeiért!” – fejtegette a feleség.

Én imádom, hogy Éviben van egy finom érzékenység, ami miatt úgy érzem, meg kell őt védenem. Mellette igazi férfinak érezhetem magam, kiélhetem a másokat óvó énemet 

– tette hozzá a férj.

Sokan tudják róluk, hogy mozaik­családban élnek, ám ez a felállás náluk sosem jelentett konfliktusforrást.

„A napokban megkérdeztem Ákostól: „Ha anno három gyerekkel érkezem, ­akkor is elfogadtál volna?” Erre ő csak furcsán nézett, és így reagált: „Ez milyen kérdés?! Hát miért zavart volna?” Nekem ez olyan jólesett! Hiszen mindennél többet jelent, hogy az sem lett volna probléma, ha nagyobb csomaggal érkezem” – mesélte mosolyogva Évi.

Szeretnénk megmutatni másoknak, hogy a boldogság másodjára is rátalálhat az emberre. Amikor megismerkedtünk, volt bennünk félelem amiatt, hogy mi lesz a gyerekekkel, pedig egyszerű a titok: nem szabad görcsösen ráfeküdni az új szülő szerepére

  – fűzte hozzá Ákos.

hot hétfői címlap feltöltés Tilos felhasználni 2026.11.11. előtt! Keresztes Ildikó Molnár Viktor Takács Nikolas Brasch Bence Dr. Mátyás Ádám Szofi Sárközi Ákos és Sárközi Éva Erdei Zsolt
További érdekes sztártörténetek a friss hot! magazinban! (Fotó: hot! magazin)

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu