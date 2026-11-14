Sárközi Ákos és Sárközi Évi a házasságukról vallott: „A szerelmünk immár nyolc éve lángol”

Sárközi Ákos és Sárközi Évi életében kulcsszerepet játszik a romantika, ezért elérkezettnek látták az időt, hogy kikapcsolódjanak, Párizs felé véve az irányt.

Sárközi Ákos és Sárközi Évi nyolc éve alkotnak egy párt (Fotó: hot! magazin/ archív)

Sárközi Ákos és Sárközi Évi exklúzivan meséltek a párizsi romantikus utazásukról

exklúzivan meséltek a párizsi romantikus utazásukról A Michelin-csillagos magyar séf és festőművész felesége beavatott minket kapcsolatuk titkába

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Sárközi Ákos és felesége kapcsolatában elengedhetetlen a romantika

Nemrég volt a születésnapom, ez adta az utazás fő apropóját. Már régen voltunk kettesben távol, hiszen általában a gyerekekkel közösen szoktunk kiruccanni, úgyhogy ez most kifejezetten jót tett nekünk

– kezdte a hot!-nak Sárközi Éva festő.

„Nyolc évvel ezelőtt szinte ugyan­ebben az időszakban jártunk először ­Párizsban. Nem tagadom, volt bennünk egy kis félelem az indulás előtt, mivel láttuk a híreket a tüntetésekről, ám szerencsére minden rendben volt. Mindenképpen művészeti és gasztronómiai szempontból akartuk feltérképezni Párizst, úgyhogy természetesen kóstoltunk csigát, és a Louvre-ba is elmentünk” – tette hozzá Ákos.

Sárközi Ákos feleségével való kapcsolatának titka a minőségi idő (Fotó: hot! magazin/ archív)

Mi Sárközi Ákosék titka?

A Michelin-csillagos séf elmondása szerint a párjával közös lopott pilla­natok csak még jobban megédesítik a szerelmüket.

A minőségi időnek kulcsszerepe van a kapcsolatunkban. A szürke mindennapok könnyen fásulttá tehetik az embert, és ha nincsenek közös feltöltődési pontok, akkor bizony nem könnyű átvészelni a hullámvölgyeket. Ezen alkalmak megteremtése amúgy egyáltalán nem pénztárcafüggő, az is elég, ha az ember elmegy ­itthon kirándulni.

A házasságuk példaértékű, ma is ugyanúgy szeretik egymást, mint a kapcsolatuk legelején.

Elképesztő, hogy repül az idő! Szinte hihetetlen kimondani, de a szerelmünk immár nyolc éve lángol… Rendszeresen rácsodálkozunk arra, hogy az évek múlásával semmi nem változott köztünk

– mesélte Sárközi Ákos felesége.

Ákos szerint túl azon, hogy persze tesznek is ezért, van még valami, ami komoly szerepet játszik ebben:

„Mindig kedveskedünk egymásnak va­lamivel, ám nekünk fontos a humor is, a csipkelődés elengedhetetlen része a mindennapjainknak. Úgy gondolom, ez csak felpezsdíti a kapcsolatunkat!”