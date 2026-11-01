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Eső és erős szél: ilyen időjárással veszi kezdetét a november

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 01. 07:00
záporesőelőrejelzés
Felhős, szürke idővel veszi kezdetét az ősz utolsó hónapja. Az időjárás-előrejelzés szerint november elsején erősen felhős vagy borult idő valószínű, és több helyen eleredhet az eső. Mutatjuk a részleteket!
H. A.
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Folytatódik a borús időjárás november elsején, és több helyen eleredhet az eső. Mutatjuk, milyen idő várható az ősz utolsó hónapjának legelső napján!

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Időjárás-előrejelzés: felhős, borult napunk lesz / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

Időjárás-előrejelzés: felhős, borult napunk lesz

Vasárnap, a hét utolsó napján borult, szürke idő várható, több helyen eleredhet az eső. Az északkeleti, északi szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A reggel hűvösen, 1–7 fokkal indul, a hidegre hajlamos helyeken akár fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet, míg délután 10–15 fok várható - írja a Köpönyeg.

Mi várható a jövő hét elején?

Hétfőn többnyire borult lesz az ég, többfelé csapadékra is számítani lehet. Élénk, helyenként erős északkeleti, északi szél fúj. Hajnalban -1–7 fok várható, ami délutánra 10–12 fokig kúszhat fel.


 


 

 

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