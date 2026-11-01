Eső és erős szél: ilyen időjárással veszi kezdetét a november

Folytatódik a borús időjárás november elsején, és több helyen eleredhet az eső. Mutatjuk, milyen idő várható az ősz utolsó hónapjának legelső napján!
Vasárnap, a hét utolsó napján borult, szürke idő várható, több helyen eleredhet az eső. Az északkeleti, északi szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A reggel hűvösen, 1–7 fokkal indul, a hidegre hajlamos helyeken akár fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet, míg délután 10–15 fok várható - írja a Köpönyeg.
Hétfőn többnyire borult lesz az ég, többfelé csapadékra is számítani lehet. Élénk, helyenként erős északkeleti, északi szél fúj. Hajnalban -1–7 fok várható, ami délutánra 10–12 fokig kúszhat fel.
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