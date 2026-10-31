„Éljetek úgy, mintha holnap minden összeomlana” - Valóban időutazó volt John Titor?

Máig lázban tartja a világot az ezredforduló legizgalmasabb rejtélye, mikor egy John Titor-ként ismert felhasználó azt állította az interneten, hogy 2036-ból érkezett, egy autóba szerelt időgéppel. A titokzatos férfi megdöbbentő részletességgel beszélt egy küszöbön álló világháborúról, technológiai titkokról és az emberiség sorsáról, majd egyik napról a másikra nyomtalanul felszívódott. Története azóta újabb kérdéseket vet fel, és bár vannak, akik csak egy internetes átverésnek tartják, mások szentül hisznek neki.

Máig lázban tartja a világot John Titor, az állítólagos időutazó története. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Megdöbbentően pontos volt az állítólag időutazó

Szokatlan bejegyzései miatt figyeltek fel 2000 novemberében egy TimeTravel_0 nevű felhasználóra, aki azt állította, hogy 2036-ból érkezett egy időgéppel. A később már John Titorként író, állítólag 38 éves amerikai katona egy kormányzati küldetés miatt látogatott vissza a múltba, hogy megszerezzen egy 1975-ben gyártott IBM 5100-as számítógépet. Azt állította, erre azért van szüksége, mert 2038-ban egy programhiba miatt leállnak a modern rendszerek, és csak ez az öreg gép képes kijavítani a hibákat.

A férfi olyan titkos technikai részletet is megosztott, amit akkoriban senki sem tudott: elárulta, hogy az eszköz a nála sokkal nagyobb számítógépek egyedi programjait is képes futtatni. Azt, hogy a gép valóban rendelkezik ezzel a rejtett képességgel, évekkel később egy IBM mérnök is megerősítette. Titor emellett egy magasan képzett fizikust meghazudtoló részletességgel taglalta az idősíkokat, az időutazást és az időgép működését, amelyről a fotókat, tervrajzokat és a működési kézikönyv fénymásolatát is közzétette.

Egy IBM számítógép miatt küldték vissza a férfit a múltba. (Képünk illusztráció) Fotó: Ina via AFP

Teljesen más világ

A mintegy 151 posztja során a Titor általa ismert, 2036-os jövő is szóba került. Elárulta, hogy náluk az emberek már kisebb vidéki közösségekben élnek, és magukat önellátással tartják fent. Világukban ugyan az internet megmaradt, a felesleges digitális zaj megszűnt, és már csak kapcsolattartásra használják a hálózatot. Ugyan a technika minden eddiginél fejlettebb, az emberek már inkább olvasással, vagy egymással töltik idejüket, rendszeresen találkoznak, sportolnak, közösen zenélnek és beszélgetnek. Ebben a világban már az élelmiszerek is vegyszermentesek, és a tömegtermelés is megszűnt, így az emberek maguk állítják elő, amire szükségük van, a többit pedig elcserélik.