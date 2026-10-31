„Éljetek úgy, mintha holnap minden összeomlana” - Valóban időutazó volt John Titor?

Máig lázban tartja a világot az ezredforduló legizgalmasabb rejtélye, mikor egy John Titor-ként ismert felhasználó azt állította az interneten, hogy 2036-ból érkezett, egy autóba szerelt időgéppel. A titokzatos férfi megdöbbentő részletességgel beszélt egy küszöbön álló világháborúról, technológiai titkokról és az emberiség sorsáról, majd egyik napról a másikra nyomtalanul felszívódott. Története azóta újabb kérdéseket vet fel, és bár vannak, akik csak egy internetes átverésnek tartják, mások szentül hisznek neki.
Szokatlan bejegyzései miatt figyeltek fel 2000 novemberében egy TimeTravel_0 nevű felhasználóra, aki azt állította, hogy 2036-ból érkezett egy időgéppel. A később már John Titorként író, állítólag 38 éves amerikai katona egy kormányzati küldetés miatt látogatott vissza a múltba, hogy megszerezzen egy 1975-ben gyártott IBM 5100-as számítógépet. Azt állította, erre azért van szüksége, mert 2038-ban egy programhiba miatt leállnak a modern rendszerek, és csak ez az öreg gép képes kijavítani a hibákat.
A férfi olyan titkos technikai részletet is megosztott, amit akkoriban senki sem tudott: elárulta, hogy az eszköz a nála sokkal nagyobb számítógépek egyedi programjait is képes futtatni. Azt, hogy a gép valóban rendelkezik ezzel a rejtett képességgel, évekkel később egy IBM mérnök is megerősítette. Titor emellett egy magasan képzett fizikust meghazudtoló részletességgel taglalta az idősíkokat, az időutazást és az időgép működését, amelyről a fotókat, tervrajzokat és a működési kézikönyv fénymásolatát is közzétette.
A mintegy 151 posztja során a Titor általa ismert, 2036-os jövő is szóba került. Elárulta, hogy náluk az emberek már kisebb vidéki közösségekben élnek, és magukat önellátással tartják fent. Világukban ugyan az internet megmaradt, a felesleges digitális zaj megszűnt, és már csak kapcsolattartásra használják a hálózatot. Ugyan a technika minden eddiginél fejlettebb, az emberek már inkább olvasással, vagy egymással töltik idejüket, rendszeresen találkoznak, sportolnak, közösen zenélnek és beszélgetnek. Ebben a világban már az élelmiszerek is vegyszermentesek, és a tömegtermelés is megszűnt, így az emberek maguk állítják elő, amire szükségük van, a többit pedig elcserélik.
Az időutazó férfi az emberiség előtt álló jövőt is részletesen körbeírta, amiről kifejezetten apokaliptikus képet festett. Be nem teljesült jóslatai között egy 2004-ben, az amerikai elnökválasztás után kitörő polgárháborúról is beszámolt. Jövendölése szerint ez a belső konfliktus 2015-re már egy pusztító, harmadik világháborút fog előidézni, amiben Oroszország atomtámadást mér a nyugati nagyvárosokra, így közel hárommilliárd ember veszti majd el az életét. Emellett a 2004-et követő olimpiai játékok végleges eltörlését, és egy gyógyíthatatlan járvány kitörését is megjósolta. Ha jövendölései mégsem válnának valóra, arra is volt magyarázata: szerinte a múltba való visszatérésével megváltoztatta a világ idővonalát, ezért a nálunk bekövetkező események eltérhetnek az általa ismert jövőtől.
Bár a felvázolt katasztrófák szerencsére nem igazolódtak be, mielőtt Titor végleg eltűnt volna, túlélési tanácsaival egy életre elgondolkodtatta a felhasználókat. Arra kérte az embereket, hogy tanuljanak meg elsősegélyt nyújtani, tartsanak otthon tartós élelmiszereket, és olvasóinak azt tanácsolta: „Éljetek úgy, mintha holnap minden összeomlana”.
(Fanny)
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