Eső után napsütés? Újabb fordulatot tartogat az időjárás

Újabb fordulatot tartogat az időjárás október utolsó napjaira. Miután hétfőn hidegfrontot ígértek és többfelé esőre, záporra számíthattunk, kedden már többnyire napos, gyengén felhős idő várható, és szerdán is folytatódhat a javarészt napos, száraz idő.
Kedden a front elvonulását követően többnyire napos, gyengén felhős idő várható, számottevő csapadékra már nem kell számítanunk. Az északias szél helyenként megélénkülhet, de általában nem lesz erős a légmozgás.
Hajnalban 0 és 8 fok közé süllyedhet a hőmérséklet, a fagyzugos területeken még fagy is előfordulhat.
Délután 12–16 Celsius-fokos maximumokra készülhetünk, így a napos idő ellenére is érdemes lesz rétegesen felöltözni.
Szerdán folytatódhat a többnyire napos, száraz idő, felhők legfeljebb időnként jelenhetnek meg az égen. Jelentős csapadék nem valószínű, az északias szél is általában mérsékelt marad. A reggeli órákban -2 és 7 fok közötti értékeket mérhetünk, helyenként viszont fagyos lehet a hajnal. Délután 12–17 Celsius-fokig emelkedhet a hőmérséklet, így az esősebb hétfő után ismét kellemesebb őszi időre számíthatunk - írja a Köpönyeg.
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