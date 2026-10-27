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Eső után napsütés? Újabb fordulatot tartogat az időjárás

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 27. 07:00
időjárás-előrejelzéscsapadékfelhőnapsütés
Az esős hétfő után ismét naposabb idő köszönthet ránk. Az időjárás-előrejelzés szerint kedden a front elvonulását követően többnyire napos, gyengén felhős idő várható, és számottevő csapadékra már nem kell számítanunk, míg szerdán folytatódhat a többnyire napos, száraz idő, felhők csak időnként jelenhetnek meg az égen.
H. A.
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Újabb fordulatot tartogat az időjárás október utolsó napjaira. Miután hétfőn hidegfrontot ígértek és többfelé esőre, záporra számíthattunk, kedden már többnyire napos, gyengén felhős idő várható, és szerdán is folytatódhat a javarészt napos, száraz idő.

időjárás, ősz
Időjárás-előrejelzés: ismét kisüthet a nap / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Időjárás-előrejelzés: ismét kisüthet a nap

Kedden a front elvonulását követően többnyire napos, gyengén felhős idő várható, számottevő csapadékra már nem kell számítanunk. Az északias szél helyenként megélénkülhet, de általában nem lesz erős a légmozgás. 

Hajnalban 0 és 8 fok közé süllyedhet a hőmérséklet, a fagyzugos területeken még fagy is előfordulhat.

 Délután 12–16 Celsius-fokos maximumokra készülhetünk, így a napos idő ellenére is érdemes lesz rétegesen felöltözni.

Szerdán folytatódhat a többnyire napos, száraz idő, felhők legfeljebb időnként jelenhetnek meg az égen. Jelentős csapadék nem valószínű, az északias szél is általában mérsékelt marad. A reggeli órákban -2 és 7 fok közötti értékeket mérhetünk, helyenként viszont fagyos lehet a hajnal. Délután 12–17 Celsius-fokig emelkedhet a hőmérséklet, így az esősebb hétfő után ismét kellemesebb őszi időre számíthatunk - írja a Köpönyeg.

 

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