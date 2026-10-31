Iszet boszi kitálalt: „Halloweenkor csak egy hajszál választja el tőlünk a szellemvilágot”

Iszet boszorkány médiumként, látóként és főpapnőként emberek százainak segített az elmúlt években.

A spiritualitás minden ágához ért, jóslással, átok-rontás levétellel és ártó energiák elleni védelemmel is foglalkozik, miközben oktat is.

Karrierje során számtalan szellemidézésben is részt vett, amelyek közül a két legijesztőbb történetet lapunkkal is megosztotta.

Iszet boszorkány elárulta, miben más a halloweeni időszak, mint az év többi része, és miért érezhetjük ilyenkor erősebben a szellemvilág jelenlétét az életünkben. Olvass tovább a részletekért!

Iszet boszorkány elárulta lapunknak, mire számíthatunk a szellemvilágtól halloween idején. Fotó: MW Archív

Iszet boszorkány figyelmeztet: ne játszadozzunk a túlvilággal halloween idején

Halloween idején sokan jelmezbe öltöznek, töklámpást faragnak, vagy éppen kíváncsiságból kapcsolatba próbálnak lépni a túlvilággal. Iszet boszorkány szerint azonban ez az időszak sokkal több egyszerű szórakozásnál. Úgy véli, október végén különösen vékonnyá válik a határ a fizikai és a szellemi világ között, ezért nem árt az óvatosság.

A boszorkányújév idején könnyebben betörhetnek a világunkba a sötét erők

A főpapnő szerint a halloweeni időszakot, vagy ahogy ő nevezi, a boszorkányújévet követő napok különleges jelentőséggel bírnak a spiritualitásban.

„Amit kevesen tudnak, hogy a fizikai és a szellemi világ közötti réteg ilyenkor egyre vékonyabbá válik. Halloweenkor különösen erősen érzékelem ezt a határt. Olyan, mintha csak egy hajszál választaná el egymástól a két világot” – nyilatkozta lapunknak a spirituális szakértő. Iszet boszi szerint sokan könnyelműen kezelik a szellemidézést és a különféle misztikus játékokat, pedig ezek nagyon veszélyesek lehetnek ilyenkor.

Sokan szórakozásból próbálnak kapcsolatba lépni a szellemvilággal. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen rituáléval az ember akár meghívót is küldhet bizonyos negatív erőknek és entitásoknak.

A főpapnő szerint a gyerekekre különösen oda kell figyelni

Iszet úgy véli, ebben az időszakban a gyerekek és az állatok érzékenyebbek lehetnek az olyan jelenségekre, amelyeket a felnőttek gyakran nem érzékelnek. Néha azt érezhetik, mintha valami ránehezedne a vállukra, vagy mintha követné őket egy árny. A főpapnő figyelmeztetése szerint érdemes komolyan venni ezeket a kijelentéseket, mert lehet, hogy spirituális okok állnak a háttérben.