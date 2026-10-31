Iszet boszi kitálalt: „Halloweenkor csak egy hajszál választja el tőlünk a szellemvilágot”

Iszet boszorkány elárulta, miben más a halloweeni időszak, mint az év többi része, és miért érezhetjük ilyenkor erősebben a szellemvilág jelenlétét az életünkben. Olvass tovább a részletekért!
Halloween idején sokan jelmezbe öltöznek, töklámpást faragnak, vagy éppen kíváncsiságból kapcsolatba próbálnak lépni a túlvilággal. Iszet boszorkány szerint azonban ez az időszak sokkal több egyszerű szórakozásnál. Úgy véli, október végén különösen vékonnyá válik a határ a fizikai és a szellemi világ között, ezért nem árt az óvatosság.
A főpapnő szerint a halloweeni időszakot, vagy ahogy ő nevezi, a boszorkányújévet követő napok különleges jelentőséggel bírnak a spiritualitásban.
„Amit kevesen tudnak, hogy a fizikai és a szellemi világ közötti réteg ilyenkor egyre vékonyabbá válik. Halloweenkor különösen erősen érzékelem ezt a határt. Olyan, mintha csak egy hajszál választaná el egymástól a két világot” – nyilatkozta lapunknak a spirituális szakértő. Iszet boszi szerint sokan könnyelműen kezelik a szellemidézést és a különféle misztikus játékokat, pedig ezek nagyon veszélyesek lehetnek ilyenkor.
Sokan szórakozásból próbálnak kapcsolatba lépni a szellemvilággal. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen rituáléval az ember akár meghívót is küldhet bizonyos negatív erőknek és entitásoknak.
Iszet úgy véli, ebben az időszakban a gyerekek és az állatok érzékenyebbek lehetnek az olyan jelenségekre, amelyeket a felnőttek gyakran nem érzékelnek. Néha azt érezhetik, mintha valami ránehezedne a vállukra, vagy mintha követné őket egy árny. A főpapnő figyelmeztetése szerint érdemes komolyan venni ezeket a kijelentéseket, mert lehet, hogy spirituális okok állnak a háttérben.
„Én a gyerekekre különösen odafigyelnék halloween környékén. Ha egy gyerek furcsa dolgokról beszél, azt nem szabad automatikusan egy legyintéssel elintézni, vagy azt mondani, hogy őrültség. Természetesen nem kell minden mögött természetfeletti okokat keresni, de szerintem érdemes figyelni ezekre a jelzésekre” – mondta. Iszet úgy véli, ilyenkor fontos védekeznünk a negatív energiák, az átkok, és a sötét erőkkel szemben. Saját hite szerint a tengeri- és himalájai só vagy a vallási jelképek hordása segítséget nyújthat ebben az időszakban.
Nem mondom, hogy száz százalékos védelmet biztosítanak ezek az eszközök, de a semminél mindenképpen többet érnek, legyen szó akár egy keresztről a nyakunkban. Azt viszont fontos kiemelni, hogy egy halloweeni jelmez, amelyen látható egy kereszt, nem egyenlő ezzel
– tette hozzá.
„Báthory Erzsébet szellemét kellett megidéznem”
Iszet boszi az elmúlt években számtalan különleges felkérést kapott, amelyek során a két világ közötti tolmácsoláshoz kérték a segítségét. A legemlékezetesebb történések egy japán televíziós stábhoz köthetőek, akik több adásukat is a főpapnő közreműködésével készítették el. Az egyik forgatás a szlovákiai Csejtei várban zajlott, ahol a legenda szerint Báthory Erzsébet szelleme él, mióta a bebörtönzését követően életét vesztette ott. A főpapnőnek a helyszínen kellett kapcsolatba lépnie a történelmi személy kísértetével.
„Többször is hívtak forgatni. Vonakodtam és sokat gondolkodtam azon, hogy elvállaljam-e ezeket a munkákat, mert egyáltalán nem hétköznapi feladatokról volt szó és tudtam, hogy másokat is megkerestek ezzel, de Magyarországon nem vállalta senki. Végül úgy éreztem, mennem kell, és meg kell mutatnom, hogy én egy valódi látó és médium vagyok, meg tudom mutatni, mire vagyok képes. A japán televízió stábjával forgattunk a vár területén, ahol sikerült megidéznem Báthory Erzsébet legendás szellemét, és több olyan információt is megosztott velem, amiről a közvélemény nem tudhatott. Olyan dolgokat árult el nekem, amelyeket az idegenvezetőnk sem ismert, és később a levéltárból derült csak ki, hogy igazak! Félelmetes volt az egész, de az a tisztelet, amit az elhunyt lelkektől kaptam, rendkívül különleges volt” – mesélte. A főpapnő szerint a történelem és a legendák félreértelmezik Báthory Erzsébet életét, és ha valaki jobban utánanéz, hogy mit és miért csinált 500 évvel ezelőtt a magyar „vérgrófnő”, akkor megtalálhatja az igazságot arról, hogy miért tartották őt tévesen szörnyetegnek vagy éppen boszorkánynak.
Iszet legmegrázóbb emléke nem ehhez a forgatáshoz kötődik. Egy alkalommal egy elhunyt lélek mérhetetlen fájdalmát és halála előtti szenvedését élte át néhány másodpercig, miközben a szlovéniai Erasmus várban állt.
Egy olyan idegenvezetővel mentem, aki hitetlen volt és végig flegma. Ezért megkértem az egyik elhunyt lelket, hogy küldjön rajtam keresztül egy jelet bizonyítékul: életemben sok dolgot, látomást megéltem már, de azt, hogy egy lélek meg tudta mutatni, mit érzett, amikor meghalt, és mit élt át, soha. Ott kiütött a dolog és elájultam. Akkor értettem meg igazán, mennyi tiszteletre és alázatra van szükség ezen a területen. Úgy éreztem, olyan információkhoz jutottam hozzá az elhunyt életével és érzéseivel kapcsolatban, amelyek örökre nyomot hagytak bennem
– zárta sorait Iszet boszi, aki szerint ez az eset alapjaiban változtatta meg a szellemvilághoz való hozzáállását.
A következő videóban láthatjátok a Csejtei várban történteket, azonban fontos, hogy a magyar feliratot bekapcsoljátok, mielőtt elindítanátok a felvételt:
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