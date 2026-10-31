Matematikus leplezte le: így nyerheted meg a lottóötöst

Amióta léteznek a világ minden táján lottójátékok, azóta tör ki a lottóláz is az embereken, ha összegyűlik valamelyik játékon egy nagyobb, megnyerhető összeg. Sokan vannak, akik különféle trükkökkel próbálják "meghackelni a rendszert", és rájönni, hogy lehet övék a mesés nyeremény, John Croucher matematikai szakértő azonban felfedte: nincs olyan számtani trükk vagy különleges számsor, amellyel biztosan meg lehetne nyerni a lottó főnyereményét.

Nincs titkos számsor, amely garantálja a lottó főnyereményt

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A szakértő szerint a nyerési esély növelésének egyetlen valódi módja, ha valaki több szelvénnyel játszik.

Minden további, különböző számsort tartalmazó szelvény újabb esélyt jelent, ugyanakkor a főnyeremény megszerzése így is rendkívül valószínűtlen marad – írja a Daily Star.

A korábbi sorsolások nem árulják el a jövőt

Sokan figyelik, mely számokat húzták ki gyakran, és melyek nem szerepeltek hosszabb ideje a nyerőszámok között.

Vannak, akik a gyakran kihúzott számokat szerencsésnek, a régen látottakat pedig „esedékesnek” tartják, ám Croucher szerint ez tévedés.

A sorsolás minden alkalommal új esemény: az egyes számoknak azonos esélyük van arra, hogy kihúzzák őket, és a korábbi eredmények nem befolyásolják a következő húzást. Attól tehát, hogy egy szám hosszú ideje nem szerepelt, még nem válik valószínűbbé, ahogy a gyakran kihúzott számok esélye sem csökken automatikusan.

A népszerű számsorokkal másképp is lehet veszíteni

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy bár az olyan számsorok, mint az 1, 2, 3, 4, 5 vagy az 1, 11, 21, 31, 41 sokak számára vonzók lehetnek, ezek nem kevésbé valószínűek, mint bármely más kombináció.

Van azonban egy fontos különbség: ha egy népszerű számsorral valaki mégis nyer, nagyobb eséllyel kell osztoznia a nyereményen más játékosokkal, akik ugyanezeket a számokat választották, hiszen ezeket a "speciális" számsorokat sokkal nagyobb valószínűséggel játsszák meg többen, mint a véletlenszerű számkombinációkat.

Egy kevésbé gyakori kombináció tehát nem növeli a kihúzás esélyét, de befolyásolhatja, hányfelé oszlik a főnyeremény.