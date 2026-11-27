Fura ügybe keveredett Szigligeti Ivett, miután megosztott magáról egy havas, síelős fotót, amiről percek alatt kiderült, hogy köszönőviszonyban sincs a valósággal. A szemfüles követők azonnal kiszúrták, hogy a kép egy az egyben egy külföldi tartalomgyártó korábbi fotója, amire Ivett egyszerűen csak rászerkesztette a saját arcát. A sztori akkor vált igazán kínossá, amikor maga az eredeti kép tulajdonosa is megtalálta a másolatot, és nem hagyta szó nélkül a dolgot.

Szigligeti Ivett Instagram képe némiképp inspiráció alapján készült (Fotó: Instagram)

Szigligeti Ivett lebukott: Bár volt rá magyarázata

Az eredeti „szerző” csupán ennyit írt: „Girl, are you okay?” – vagyis: „Csajszi, jól vagy?”. A Redditen persze nyomban elszabadultak az indulatok, a kommentelők ízekre szedték a történteket: „Nem tudok ettől szánalmasabb dolgot elképzelni” – írta az egyikük, míg mások teljesen értetlenül álltak a jelenség előtt: „Otthon ül a lakásban, de azt akarja elhitetni, hogy menő és gazdag, és éppen síel valami drága helyen. Ezért ellopja másnak a képét, és magára szerkeszti AI-val?”

A káoszt csak fokozta, hogy a kommentek között megjelent Szigligeti Ivett édesanyja is, aki tűzön-vízen át védte a lányát. Határozottan állította, hogy a fotón a lánya tényleg síel, és szó sincs semmilyen utómunkáról vagy mesterséges intelligenciáról. Csakhogy, nem sokkal később maga az érintett is megszólalt.

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by u/egycsodavagy from discussion

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Csak egy rosszul sikerült poén volt?

Első körben letisztáznám, hogy ez nem egy lopott kép, ezt poénból készítettem, és az esetek 99 százalékában ezt mindenki levágta. Eszembe jutott egy nagyon jó recept, amit mindenképpen próbálj ki: nem kell hozzá sok minden, csak egy csipetnyi humor és egy kicsit kevesebb komolyság az életben

– magyarázkodott Ivett, ám a követők többsége szerint ez már csak gyenge tűzoltás volt a lebukás után. Erre utal az is, hogy végül a sztorit is törölte, mintha mi sem történt volna.

10 millió kritikus hazája vagyunk

Ez a baklövés biztosan komoly tanulópénz lesz neki a jövőre nézve, ugyanakkor a történetnek van egy másik, elgondolkodtató oldala is. A kommentelők közül sokan mintha teljesen elfelejtették volna, hogy Ivett nem olyan rég özvegyült meg, és egy felfoghatatlan tragédia után óriási lelki mélyponton ment keresztül. Néha nem ártana egy kicsit több empátia sem...