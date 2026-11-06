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"Szerettem volna ezt kiadni magamból” - megszólalt a betegségéről Cserpes Laura

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 06. 16:00
betegségvallomás
Fontos döntést hozott meg a népszerű énekesnő. Cserpes Laura egy autoimmun betegséggel küzd, amelyről nemrég részletesebben is beszámolt.
H. A.
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A közösségi oldalán közzétette videóban vallott az állapotáról és egy fontos elhatározásról Cserpes Laura. Az énekesnő egy ismert autoimmun betegséggel küzd, az úgynevezett Hashimoto-betegséggel küzd, amelyről eddig nem sokat árult el, most azonban fontos elhatározásra jutott, miután tavaly január óta az állapota tovább romlott.

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Megszólalt a betegségéről Cserpes Laura / Fotó:  Szabolcs László

Megszólalt a betegségéről Cserpes Laura

Ma egy komoly elhatározásra jutottam magammal kapcsolatban

- kezdte a TikTok-oldalán közzétette videót Laura, majd ezután kitért arra, pontosan mi történt vele több, mint egy éve.

Tavaly januárban döntött úgy ez a kis cukor, hogy fellobban és 11-es volt a TSH-m, ami számomra egy elképesztően magas érték. Ennek voltak lelki hátterei, amiket szerencsére sikerült rendezni és szépen megoldani. Viszont a mellékhatása ennek a TSH borulásnak: olyan 5 kiló plusz volt

- ecsetelte az énekesnő, hozzátéve, karácsony idején kicsit elengedte magát, és bár utána visszatért ahhoz az életmódhoz, ami korábban működött, ezúttal viszont cserben hagyta. Mint mondta, már kipróbált mindent, a gyógyszerek változtatásától kezdve a kalória számolásig, két kilónál több azonban csak nem akart lemenni, ami rendkívül frusztráló volt számára. Végül azonban eljutott arra a pontra, hogy elhatározta, nem sanyargatja tovább magát.

Mindezért hoztam meg egy döntést az előbb az előszobában, amikor feltettem magamnak a kérdést, hogy mi a francért kínzom magam. Ugyanazok a ruhák feljönnek rám és az arcomon sem látszik semmi, ezért is döntöttem úgy, hogy jól fogom magam érezni és nem fogom sz*rrá kínozni magam

- jelentette ki Laura.

Szeretni fogom magam. A lelki része miatt hoztam meg ezt a döntést és ezért is szerettem volna ezt kiadni magamból

- tette hozzá, az Origo szemléje szerint.

A Hashimoto-betegség egy autoimmun folyamat, ami azt jelenti, hogy a szervezet védekező rendszere a saját pajzsmirigyét támadja meg. Ennek hatására krónikus gyulladás alakul ki, amely idővel hegesedéshez vezet és roncsolja a pajzsmirigyszövetet. A kiváltó oka pontosan nem ismert, de több tényező is szerepet játszhat. Gyakran megfigyelhető a családi halmozódás, vagyis genetikai hajlam is közrejátszhat. A nők érintettsége jóval magasabb, ami hormonális eredetre utal. Bizonyos esetekben a túlzott jódbevitel is ronthatja az állapotot. Nem ritka az sem, hogy a Hashimoto mellett más autoimmun betegségek is jelen vannak. A Hashimoto-betegség leggyakoribb következménye a pajzsmirigy-alulműködés, a legtipikusabb panasz pedig a tartós fáradtság, a hízás, a lelassult gondolkodás, a feledékenység és a hangulati mélypontok megjelenése.

 

 

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