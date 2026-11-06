"Szerettem volna ezt kiadni magamból” - megszólalt a betegségéről Cserpes Laura

A közösségi oldalán közzétette videóban vallott az állapotáról és egy fontos elhatározásról Cserpes Laura. Az énekesnő egy ismert autoimmun betegséggel küzd, az úgynevezett Hashimoto-betegséggel küzd, amelyről eddig nem sokat árult el, most azonban fontos elhatározásra jutott, miután tavaly január óta az állapota tovább romlott.

Megszólalt a betegségéről Cserpes Laura / Fotó: Szabolcs László

Megszólalt a betegségéről Cserpes Laura

Ma egy komoly elhatározásra jutottam magammal kapcsolatban

- kezdte a TikTok-oldalán közzétette videót Laura, majd ezután kitért arra, pontosan mi történt vele több, mint egy éve.

Tavaly januárban döntött úgy ez a kis cukor, hogy fellobban és 11-es volt a TSH-m, ami számomra egy elképesztően magas érték. Ennek voltak lelki hátterei, amiket szerencsére sikerült rendezni és szépen megoldani. Viszont a mellékhatása ennek a TSH borulásnak: olyan 5 kiló plusz volt

- ecsetelte az énekesnő, hozzátéve, karácsony idején kicsit elengedte magát, és bár utána visszatért ahhoz az életmódhoz, ami korábban működött, ezúttal viszont cserben hagyta. Mint mondta, már kipróbált mindent, a gyógyszerek változtatásától kezdve a kalória számolásig, két kilónál több azonban csak nem akart lemenni, ami rendkívül frusztráló volt számára. Végül azonban eljutott arra a pontra, hogy elhatározta, nem sanyargatja tovább magát.

Mindezért hoztam meg egy döntést az előbb az előszobában, amikor feltettem magamnak a kérdést, hogy mi a francért kínzom magam. Ugyanazok a ruhák feljönnek rám és az arcomon sem látszik semmi, ezért is döntöttem úgy, hogy jól fogom magam érezni és nem fogom sz*rrá kínozni magam

- jelentette ki Laura.

Szeretni fogom magam. A lelki része miatt hoztam meg ezt a döntést és ezért is szerettem volna ezt kiadni magamból

- tette hozzá, az Origo szemléje szerint.