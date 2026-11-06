Szinte mindenki rosszul csinálja: ilyen gyakran kéne ágyneműt cserélni az egészségünk érdekében

Kétféle ember létezik: aki hónapokig halogatja az ágyneműcserét, meg aki szinte felkelésenként azon gondolkodik, hogy került-e kosz az ágyába.

Nemrég kiderült, melyikőjük hozzáállása áll közelebb az egészségügyileg ajánlott cserélési gyakorisághoz.

Bemutatjuk, mi történik az ágyadban, ha sokáig húzod az ágynemű lecserélését.

Tisztának tűnik az ágyad, ezért azt gondolod, hogy még nem fontos az ágynemű cseréje? Nagyon tévedsz! Szakértők szerint lehet, hogy több tízezer poratkával, baktériummal és elhalt hámsejttel osztod meg az ágyad, mert lusta vagy rendszeresen kimosni a lepedőd!

Az ágynemű cseréje pozitív egészségügyi hatásokkal járhat: jobb alvásminőséget és gyengülő allergiás tüneteket tapasztalhatsz. Fotó:123RF

Az ágynemű cseréje: ilyen gyakran kellene valójában megejtened

Két nézőpontból vizsgáltuk meg a kérdést: egészségügyi és higiéniai szempontból. Ehhez a Sleep Foundation alvásszakértői oldal és a Cleveland Clinic orvosi szaklap ajánlásait hasonlítottuk össze. Meglepő módon a két oldal véleménye egybecsengett: a szakértőik szerint hetente cserélnünk kellene az ágyneműt.

Az ágyunk láthatatlanul is baktériumtanyává válhat

Az ágyneműben már néhány nap alatt felhalmozódik az izzadság, a bőr faggyúja, az elhalt hámsejtek, a por, illetve a poratkák ürüléke. Ez nem véletlen, a matracunkban akár tíz- vagy százezer poratka is élhet, amelyek az emberek által lehullajtott hámsejtekkel táplálkoznak. Ezek az élőlények erősítik az allergiás panaszokat és ronthatják az alvás minőségét. Ezenkívül a baktériumok is képesek néhány nap alatt felhalmozódni az ágyban, akárcsak a pollen, az állatszőr és egyéb allergének, amelyek kellemetlenségeket okozhatnak az érzékeny bőrűek, az allergiások és az asztmások számára. Emiatt a rendszeres ágyneműtisztítás rendkívül fontos az egészségünk és a bőrünk védelmének megőrzése érdekében.

Ha háziállatokkal alszunk, még gyakrabban kellene mosni

A szakértők szerint különösen érdemes odafigyelni a rendszeres mosásra, ha háziállat alszik velünk egy ágyban, ha erősebben izzadunk éjszaka, vagy ha allergiás tünetekkel küzdünk. Ilyen esetekben akár a heti egy alkalomnál gyakoribb ágyneműcsere is indokolt lehet.