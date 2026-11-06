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Szinte mindenki rosszul csinálja: ilyen gyakran kéne ágyneműt cserélni az egészségünk érdekében

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 06. 16:30
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Szakértők rántották le a leplet az igazságról. Az ágynemű cseréje sokkal fontosabb, mint ahogy azt a legtöbben gondolnánk, emiatt pedig sokkal gyakrabban is kellene csinálnunk. Mutatjuk, hányszor egy hónapban!
K.B.
A szerző cikkei
  • Kétféle ember létezik: aki hónapokig halogatja az ágyneműcserét, meg aki szinte felkelésenként azon gondolkodik, hogy került-e kosz az ágyába.
  • Nemrég kiderült, melyikőjük hozzáállása áll közelebb az egészségügyileg ajánlott cserélési gyakorisághoz.
  • Bemutatjuk, mi történik az ágyadban, ha sokáig húzod az ágynemű lecserélését.

Tisztának tűnik az ágyad, ezért azt gondolod, hogy még nem fontos az ágynemű cseréje? Nagyon tévedsz! Szakértők szerint lehet, hogy több tízezer poratkával, baktériummal és elhalt hámsejttel osztod meg az ágyad, mert lusta vagy rendszeresen kimosni a lepedőd! 

Koszos és gyűrött takaró és párna az ágynemű cseréje előtt
Az ágynemű cseréje pozitív egészségügyi hatásokkal járhat: jobb alvásminőséget és gyengülő allergiás tüneteket tapasztalhatsz. Fotó:123RF

Az ágynemű cseréje: ilyen gyakran kellene valójában megejtened

Két nézőpontból vizsgáltuk meg a kérdést: egészségügyi és higiéniai szempontból. Ehhez a Sleep Foundation alvásszakértői oldal és a Cleveland Clinic orvosi szaklap ajánlásait hasonlítottuk össze. Meglepő módon a két oldal véleménye egybecsengett: a szakértőik szerint hetente cserélnünk kellene az ágyneműt.

Az ágyunk láthatatlanul is baktériumtanyává válhat

Az ágyneműben már néhány nap alatt felhalmozódik az izzadság, a bőr faggyúja, az elhalt hámsejtek, a por, illetve a poratkák ürüléke. Ez nem véletlen, a matracunkban akár tíz- vagy százezer poratka is élhet, amelyek az emberek által lehullajtott hámsejtekkel táplálkoznak. Ezek az élőlények erősítik az allergiás panaszokat és ronthatják az alvás minőségét. Ezenkívül a baktériumok is képesek néhány nap alatt felhalmozódni az ágyban, akárcsak a pollen, az állatszőr és egyéb allergének, amelyek kellemetlenségeket okozhatnak az érzékeny bőrűek, az allergiások és az asztmások számára. Emiatt a rendszeres ágyneműtisztítás rendkívül fontos az egészségünk és a bőrünk védelmének megőrzése érdekében.

Ha háziállatokkal alszunk, még gyakrabban kellene mosni

A szakértők szerint különösen érdemes odafigyelni a rendszeres mosásra, ha háziállat alszik velünk egy ágyban, ha erősebben izzadunk éjszaka, vagy ha allergiás tünetekkel küzdünk. Ilyen esetekben akár a heti egy alkalomnál gyakoribb ágyneműcsere is indokolt lehet.

Az sem mindegy, hogy hány váltás áll rendelkezésünkre otthon. Praktikus lehet legalább két vagy három garnitúra beszerzése, így a frissen mosott huzatok mindig kéznél lennének, és nem kell a mosás és száradás befejeződésére várni. Ez megkönnyíti a rendszeres cserét, amit sokan éppen időhiány miatt halogatnak.

A jó hír, hogy már egyetlen egyszerű szokás megváltoztatása is sokat számíthat. A heti ágyneműcsere segíthet csökkenteni az allergének mennyiségét, mérsékelheti a bőrirritáció kialakulásának esélyét, és frissebb, kellemesebb alvási környezetet teremthet. Ha eddig az ágyneműhuzat cseréje csak akkor jutott eszedbe, amikor már szemmel láthatóan időszerűvé vált, lehet, hogy érdemes egy új rutint kialakítanod.

Az ágyneműben megtalálható baktériumokkal kapcsolatban további információkat a következő videóban találhatsz:

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