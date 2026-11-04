Felhős égbolt és reggeli fagy: ilyen napok köszöntenek ránk az időjárás-előrejelzés szerint

Az elmúlt napok felhős időjárása után szerdán is borult, szürke idő várható, ám csütörtökön már felszakadozhat a felhőzet, és a korábbi napokhoz képest több napsütésben lehet részünk. Mutatjuk a részleteket!
Szerdán borult, szürke idő várható, csapadék nem valószínű. Élénk, helyenként erős északi szél fújhat. Hajnalban helyenként fagypont közelébe süllyedhet a hőmérséklet: a minimumok -2–6 fok között alakulnak, délután azonban 9–13 fokot mérhetünk.
Csütörtökön felszakadozik a felhőzet. A korábbi napokhoz képest már több napsütésben lehet részünk, és eső sem várható. A légmozgás mérsékelt marad, az északkeleti, északi szél csak időnként élénkülhet meg. A reggel viszont igen fagyosan, -6–3 fokkal indulhat, míg délután 9–10 fok várható - írja a Köpönyeg.
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