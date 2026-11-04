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Felhős égbolt és reggeli fagy: ilyen napok köszöntenek ránk az időjárás-előrejelzés szerint

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 04. 07:00
időjárás-előrejelzésfagyhőmérsékletnapsütés
Szerdán még borult, szürke idő várható, csütörtökön azonban már több napsütésben lehet részünk. Az időjárás-előrejelzés emellett azt jósolja, a reggelek igen fagyosan indulhatnak: akár -6-ra is lezuhanhat a hőmérséklet.
H. A.
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Az elmúlt napok felhős időjárása után szerdán is borult, szürke idő várható, ám csütörtökön már felszakadozhat a felhőzet, és a korábbi napokhoz képest több napsütésben lehet részünk. Mutatjuk a részleteket!

ősz, időjárás
Ezt jósolja az időjárás-előrejelzés / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Ilyen időjárás várható

Szerdán borult, szürke idő várható, csapadék nem valószínű. Élénk, helyenként erős északi szél fújhat. Hajnalban helyenként fagypont közelébe süllyedhet a hőmérséklet: a minimumok -2–6 fok között alakulnak, délután azonban 9–13 fokot mérhetünk.

Csütörtökön felszakadozik a felhőzet. A korábbi napokhoz képest már több napsütésben lehet részünk, és eső sem várható. A légmozgás mérsékelt marad, az északkeleti, északi szél csak időnként élénkülhet meg. A reggel viszont igen fagyosan, -6–3 fokkal indulhat, míg délután 9–10 fok várható - írja a Köpönyeg.

 

A téli időszakban sokan nyúlnak a megszokott étrend-kiegészítőkhöz, hogy elkerüljék a megbetegedéseket, a C-vitamin hatásairól azonban továbbra is rengeteg téves információ kering a köztudatban. Erről ITT olvashatsz részletesebben!

 

 

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