Egész héten kitart a nyárias idő: 25-26 fokok lesznek

Igazán kellemes időjárásban lehet részünk annak ellenére, hogy már szeptember legvégén járunk. Noha a hajnalok igen hűvösek, nappal nyárias időben lehet részünk egész héten. Aki ki szeretne mozdulni, nyugodtan tervezzen kirándulást akár a hétvégére is, de akár egy kis délutáni sétát is érdemes beiktatni, olyan szép időnk lesz az elkövetkező napokban.
Kedden, szeptember 29-én napos, száraz időnk lesz egész nap, legfeljebb kevés fátyolfelhő zavarhatja a napsütést. A szél továbbra is mérsékelt lesz. Hajnalban 1–11, délután 22–26 fok várható.
Szerdán, szeptember 30-án a napos és fátyolfelhős időszakok váltják egymást, de számottevő csapadékra továbbra sem kell számítani. A hőmérsékletben nem történik nagy változás: hajnalban 2–12, délután 21–26 fok várható.
Csütörtökön, október elsején napos, fátyolfelhős, csapadékmentes idő ígérkezik. A keleties szél többnyire mérsékelt marad, de Sopron körül a déli szél megélénkülhet. A minimum 1 és 12, a maximum 22 és 26 fok között alakul.
Pénteken, október 2-án derült vagy gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás mérsékelt széllel. A hajnali 1, 12 fokról délutánra 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
A hétvégén ugyancsak derült vagy gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű. A szél nagyrészt mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 0 és +12, délután 20 és 26 fok között alakul
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.