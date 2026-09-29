Egész héten kitart a nyárias idő: 25-26 fokok lesznek

Igazán kellemes időjárásban lehet részünk annak ellenére, hogy már szeptember legvégén járunk. Noha a hajnalok igen hűvösek, nappal nyárias időben lehet részünk egész héten. Aki ki szeretne mozdulni, nyugodtan tervezzen kirándulást akár a hétvégére is, de akár egy kis délutáni sétát is érdemes beiktatni, olyan szép időnk lesz az elkövetkező napokban.

Ilyen időjárásra számíthatunk kedden, szeptember 29-én

Fotó: Köpönyeg.hu

Hogy alakul a hét hátralévő részének időjárása?

Kedden, szeptember 29-én napos, száraz időnk lesz egész nap, legfeljebb kevés fátyolfelhő zavarhatja a napsütést. A szél továbbra is mérsékelt lesz. Hajnalban 1–11, délután 22–26 fok várható.

Szerdán, szeptember 30-án a napos és fátyolfelhős időszakok váltják egymást, de számottevő csapadékra továbbra sem kell számítani. A hőmérsékletben nem történik nagy változás: hajnalban 2–12, délután 21–26 fok várható.

Csütörtökön, október elsején napos, fátyolfelhős, csapadékmentes idő ígérkezik. A keleties szél többnyire mérsékelt marad, de Sopron körül a déli szél megélénkülhet. A minimum 1 és 12, a maximum 22 és 26 fok között alakul.

Pénteken, október 2-án derült vagy gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás mérsékelt széllel. A hajnali 1, 12 fokról délutánra 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.

A hétvégén ugyancsak derült vagy gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű. A szél nagyrészt mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 0 és +12, délután 20 és 26 fok között alakul