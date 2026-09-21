Jön a lehűlés: hidegfront érkezett, nem árt elővenni a melegebb holmikat!

Noha a hétvégén még egész kellemes volt az időjárás, az új hét lehűléssel kezdődik. Az éjjel érkezett hidegfrontot követően hétfőn, szeptember 21-én napközben felhőátvonulások lesznek jellemzőek. Helyenként, de nagyobb eséllyel az északkeleti megyékben fordulhat elő zápor. Az északnyugatira forduló szél nagy területen megerősödik, napközben helyenként viharossá is fokozódik. A hőmérséklet hajnalban 12 és 19, délután 19 és 24 fok között alakul.

Ilyen időjárásra számíthatunk a következő időszakban

Fotó: Köpönyeg.hu

Ilyen időjárás várható a hét első felében

Kedden, szeptember 22-én ugyancsak felhőátvonulásokra számíthatunk általában sok napsütéssel. Helyenként kialakulhatnak záporok, északkeleten egy-egy zivatar is lehet. Erős, néhol viharos lesz az északnyugati szél. A minimum 5 és 14 fok között alakul, délután 16, 21 fokot mérhetünk.

Szerdán, szeptember 23-án általában gomolyfelhős, napos idő valószínű, keleten képződhet több gomolyfelhő, és ott helyenként zápor is várható. Az északi szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 11 fok között alakul, de a szélvédett völgyekben 5 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 22 fok között alakul.

Csütörtökön, szeptember 24-én gyengén vagy változóan felhős idő valószínű, csapadékra kicsi az esély. A nyugati szelet élénk lökések kísérik. Hajnalban 5, 11, délután 19, 23 fok várható - ígéri a HungaroMet oldala.