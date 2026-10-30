Molnár Titusz alsógatyával üzent Kiara Lordnak? Az Ázsia Expressz sztárja elárulta az igazat az ominózus ruhadarabról

Az Ázsia Expressz 2026-os évadának második szakaszában Molnár Viktor és Molnár Titusz szerezték meg a védettséget, ami miatt volt egy szabadnapjuk, amikor nemcsak pihenni volt lehetőségük, de kaptak némi költőpénzt is. A fiúk pedig úgy döntöttek, hogy szeretnének kicsit kedveskedni az elcsigázott versenytársaiknak, ezért mindenkinek összeállítottak egy-egy, nem is olyan kicsi ételcsomagot. Kiara Lord és Dávid Petra azonban ezt először nem fogadták el, így, amikor este mindenki előtt átadták nekik, volt benne egy váratlan meglepetés is. Titusz lapunknak árulta el, hogyan került oda az alsónadrágja.

Molnár Viktor és Titusz lettek a második védett páros, így ők már biztosan nem lehetnek az Ázsia Expressz kiesői pénteken (Fotó: TV2)

A tegnapi nap során Titusz és Viktor pihenőt kaptak, közben azonban volt egy nagyon fontos feladatuk, ugyanis nekik kellett zsűrizni a párosok által elkészített leveseket. Az apa-fia duó nagyon komolyan is vette ezt a szerepet, épp ezért Dávid Petra és Kiara Lord párosát visszaküldték krumplit pucolni, mivel úgy ítélték meg, hogy nem sikerült megfelelően elkészíteniük a helyi ételkülönlegességet. És bár a felnőttfilmes még egy kis műsírást is bevetett, Viktort és Tituszt nem verte át. Ezek után viszont a lányok annyira megsértődtek, hogy már a nekik szánt ételcsomagot sem akarták elfogadni tőlük.

Én úgy éreztem, hogy Kiaráék megsértődtek azon, hogy elküldtük őket krumplit pucolni, és emiatt ott a pillanat hevében dacból azt mondták, hogy azért sem fogadunk el tőletek semmit. De ezt valamilyen szinten megértettük, mert pontosan tudjuk, hogy a játék hevében mennyire el tudják vinni az érzelmei az embert, de én akkor is úgy éreztem, hogy úgy fair, hogy ha ténylegesen mindenkinek odaadjuk ezt a csomagot, nincs kivételezés. Ebből fakadt az, hogy utána a közös estén én csak azért is odaadtam nekik

– mondta el a véleményét a helyzettel kapcsolatban Titusz.

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Bár Tituszt csupán a jó szándék vezérelte, amikor átadta a túlélő csomagot, hogy a lányok se maradjanak élelem nélkül, de maga is meglepődött, amikor Kiara sokat mondó pillantások közepette előhúzta az egyik alsónadrágját az ételek közül.