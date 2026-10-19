"19 nap után vesztettük el a babánkat. Egy olyan kór vitte el, amiről nem is hittük, hogy halálos lehet"

Alighanem a legkegyetlenebb, ha egy szülőnek a saját gyermekét kell eltemetnie. Mindez csak akkor szörnyűbb, ha a csöppséget még nem is ölelhették igazán magukhoz, a pici még meg sem ismerhette a világ szépségeit, egy kór máris elragadja. Így történt ez a brit Sarah Doolin és Craig Pollard esetében is, akik kisfia, Ezrah mindössze 19 napot élhetett.

Mindössze 19 napot élhetett a fiatal pár gyermeke (Képünk illusztráció)

Fotó: ChatGPT

A pár egy nap azt tapasztalta: a kisfiú nem akar enni, emellett láza is volt, valamint fura hangot adott ki levegővételnél. Édesanyjának meg sem fordult a fejében, hogy halálos lehet a veszély. "Amikor rosszul lett, azt hittem, megfázott, vagy koronavírusos" - idézte fel a The Sun oldalának, hozzátéve: úgy érezte, túlaggódja a dolgot újdonsült szülőként. "Úgy éreztem, túlreagálom, és drámázok" - magyarázta. Ennek ellenére felhívta az ügyeletet. Mivel a mentő túl lassan ért volna ki, inkább maguk vitték be a kórházba a kisfiút, ahol az orvosok azonnal rájöttek: sokkal nagyobb a baj.

Ezrah ekkor már szepszissel küzdött és agyhártyagyulladással. Noha azonnal megkezdték a kezelésék, a dokik hamarosan közölték a szülőkkel: sajnos nem tehetnek semmit, hogy megmentsék a kisfiút, aki három nappal később elhunyt.

Egyetlen puszi is végzetes lehet

Mint utólag kiderült, az újszülött halálát B csoportú Streptococcus okozta. Ez a fertőzés rendkívül könnyen átadható a csecsemőknek, akik az életük első heteiben vannak a leginkább kitéve a veszélynek. Ráadásul a Streptococcus közvetlen érintéssel terjed, így egyetlen puszi is halálos lehet. Sarah és Craig kegyetlen leckével tanulták meg: a baba biztonsága érdekében igenis mondhatja azt a szülő: nem engedem, hogy megpuszild vagy az öledben tartsd a babámat! Második gyermeküknél már bevezették ezt a szabályt a 2022-es tragédiát követően. Mint mondják: ha segíteni szeretnénk az újdonsült szülőknek, azt ne a csöppség babusgatásával tegyük az első időkben, hanem inkább azzal, hogy lefagyasztott ételeket viszünk a szülőknek, vagy épp a házimunkába segítünk be.