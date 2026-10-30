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Vérfagyasztó italkínálat: ezek a halloween legfélelmetesebb koktéljai − így készítsd el

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors italkülönlegesség
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 30. 18:30
halloweeni bulimocktailshalloween partyhalloweenkultuszkoktél recept
Éjfélt üt az óra, a gyertyák lángja megremeg, a pohárban pedig valami sötét és baljós kezd örvényleni. A halloweeni koktélok között akadnak olyan hátborzongató kreációk, amelyek már az első korty után garantáltan a frászt hozzák a vendégekre. Készítsd el velünk az éjjel két legfélelmetesebb alkoholmentes és alkoholos italát!
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • Vérvörös, misztikus és látványos italok az év legrémesebb éjszakájára.
  • Alkoholmentes rémisztgetéstől a bourbonös töklámpás cocktailig.
  • Mutatjuk, hogyan készítheted el otthon a legkísértetiesebb italokat!

Iszonyú jó móka, mert a kreatív kevergetésből pillanatok alatt látványos, vérfagyasztó italkreációk születnek. Az biztos, hogy az alábbi halloweeni koktélok elfogyasztása után megfordul veled a világ. 

Halloweeni koktélok lila színben
A halloweeni koktélok és maga a halloween tökéletes alkalom arra, hogy egy kicsit kilépjünk a hétköznapok szürkeségéből és büntetlenül őrültködjünk egy kicsit. Forrás: 123RF

Legmenőbb halloweeni koktélok

Az „őrültség” kollektív élménnyé válik, a biztonságos borzongás pedig adrenalint szabadít fel. Hát még az itókák!

Fekete elektrosokk alkoholmentes koktél

Ez a Fekete elektrosokk névre keresztelt mocktail az egyik legnépszerűbb halloweeni ital, és ráadásul jogosítványbiztos, hiszen zéró alkoholtartalma miatt még be sem csiccsenthetsz tőle. Tökéletes választás egy fáradt nap után, mert egyszerre látványos és misztikus. 

Halloweeni fekete mocktail
Vér és gót elegancia a pohárban. Forrás: 123RF

Mintha a mélybordó vér lépne házasságra a gót eleganciával. Az árnyalatokért a feketeribizli és a grenadine kombinációja felel, a pohár szélén csordogáló vörös díszítés, az úgynevezett vérszegély pedig tovább borzolja a kedélyeket.

A feketeribizli-bogyók és a limehéj fotogénné is teszi a mocktailt, így ha ezt rendeled a bárban, mindenképpen készíts vele egy szelfit a legszexibb Wednesday-outfitedben. Mutatjuk, hogyan készítsd el!

Hozzávalók (1 adaghoz)

  • 4 cl feketeribizlilé
  • 2 cl friss limelé
  • 1 cl fahéjas szirup vagy mézeskalács szirup
  • Szódavíz vagy buborékos tonik a felöntéshez
  • Jégkocka

Elkészítés

A dekorációt alkosd meg először: keverj össze porcukrot vagy finom kristálycukrot egy kevés piros ételfestékkel. Nedvesítsd a pohár szélét lime- vagy citromlével, majd nyomd bele a cukorba, még mielőtt a mocktailt beletöltenéd. Édes, vérvörös szegélyt kapsz. Grenadine-t is használhatsz pluszban a drámai hatás kedvéért: csepegtesd a pohár peremére. A szirup nehezebb, ezért lecsorgó vércseppeket képez majd a pohár oldalán. 

  1. Töltsd meg a poharat jéggel.
  2. Öntsd bele a feketeribizli szirupot és a limelevet.
  3. Add hozzá a fahéjas szirupot, majd alaposan keverd össze.
  4. Óvatosan öntsd fel szódavízzel vagy tonikkal, hogy a színek rétegesen maradjanak.

Töklámpás kárhozat

Jöjjön egy igazi ütős alkoholos cocktail, haladó haloweenezőknek! Ez az ital maga a folyékony ősz: ragyogó narancssárga színe azonnal a halloweeni dekorációk és a jelmezes esték hangulatát juttatja eszünkbe. A bourbon whisky mély, fás jegyei és a fűszeres narancs elegye prémium koktélélményt nyújt, mégis percek alatt összedobható.

Vagány narancssárga halloweeni cocktail
Ezen az estén hagyd, hogy elszabaduljon a fantáziád! Forrás: 123RF

Hozzávalók

  • 5 cl Bourbon whisky
  • 2-3 vastag narancsszelet 
  • 1 teáskanál barna cukor
  • 1 facsarásnyi friss citromlé
  • Jég
  • Narancshéj és fekete szívószál a díszítéshez.

Elkészítés

  1. Vedd elő a shakered, dobj az aljára 2-3 vastag narancsszeletet egy teáskanál barna cukorral (vagy juharsziruppal). Egy koktéltörővel (vagy fakanál végével) alaposan zúzd össze a hozzávalókat, hogy a narancs leve kifolyjon. 
  2. Önts rá 5 cl bourbon whisky-t és némi friss citromlevet. 
  3. Zárd le, rázd össze alaposan, majd szűrd ki az egészet egy friss jéggel teli, alacsony falú tumbler pohárba (whiskys pohárba). 
  4. A halloweeni hangulat kedvéért vágj ki narancshéjból egy vigyorgó töklámpás arcot, és dobd a koktél tetejére!

Ha minden korty után egyre közelebb érzed a túlvilágot, ne ijedj meg – hozzátartozik a halloweeni hangulathoz.

A desszertet se felejtsd el! Íme a legmenőbb, véreres halloweeni szemgolyó sajttorta!

@chefgenevieve This gruesome GIANT eyeball cheesecake is the ultimate Halloween showstopper — creamy, eerie, and totally irresistible. 👁️🩸🍒 inspired by all the spooky games on @Cafe Casino | Foodie Inspo Ingredients: 1 - 3oz box berry blue jello 2/3 cups water 1 drop black gel food coloring 4 boxes no-bake cheesecake (crust mix included) 4 cups whole milk 2 bags of crust fix (from boxes of cheesecake) 1/4 cup sugar 1 + 1/4 stick of butter 3 drops red gel food coloring 1 can cherry pie filling 1 squeeze bottle red decorating gel Spray oil Tools needed: 2.15 inch round cutter 3 quart stainless steel bowl Directions: Start by mixing 3 ounces of blue Jell-O with 2/3 cups of boiling water. Stir and tell all the Jell-O has dissolved. Lightly spray stainless steel bowl with oil. Mix a quarter cup of the Jell-O with 1 drop black food coloring then pour into bowl and chill until set (about 1 hour). Use a round cutter in the center, remove the excess Jell-O making sure not to leave any black Jell-O in behind in the bowl. Spray bowl again lightly with oil. Pour in 1/4 cup of the blue Jell-O into the bowl (if blue Jell-O has begun to set, simply heat again until loose) and return to fridge (about 30 minutes). Meanwhile, mix four bags of the no bake cheesecake with 4 cups of milk and pour over the Jell-O. (Do not over mix - no more than two minutes) return to fridge for one hour. Melt one and a quarter stick of butter then mix in three drops of red food coloring Add two bags of the crust mix to a mixer, add sugar, then add the melted butter mixed with red food coloring. Mix together then place evenly over the cheesecake and refrigerate until set. Place a large platter over the bowl and flip the bowl over. (if cheesecake is not releasing dip the bottom into hot water for 10 to 15 seconds). Place cherry pie filling around the edges and use red decorating gel to make the blood vessels. Enjoy! #HalloweenFood #HalloweenRecipe #CafeCasinoPartner #EyeballCheesecake ♬ original sound - Chef Genevieve LaMonaca

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