Vérfagyasztó italkínálat: ezek a halloween legfélelmetesebb koktéljai − így készítsd el

Vérvörös, misztikus és látványos italok az év legrémesebb éjszakájára.

Alkoholmentes rémisztgetéstől a bourbonös töklámpás cocktailig.

Mutatjuk, hogyan készítheted el otthon a legkísértetiesebb italokat!

Iszonyú jó móka, mert a kreatív kevergetésből pillanatok alatt látványos, vérfagyasztó italkreációk születnek. Az biztos, hogy az alábbi halloweeni koktélok elfogyasztása után megfordul veled a világ.

A halloweeni koktélok és maga a halloween tökéletes alkalom arra, hogy egy kicsit kilépjünk a hétköznapok szürkeségéből és büntetlenül őrültködjünk egy kicsit. Forrás: 123RF

Legmenőbb halloweeni koktélok

Az „őrültség” kollektív élménnyé válik, a biztonságos borzongás pedig adrenalint szabadít fel. Hát még az itókák!

Fekete elektrosokk alkoholmentes koktél

Ez a Fekete elektrosokk névre keresztelt mocktail az egyik legnépszerűbb halloweeni ital, és ráadásul jogosítványbiztos, hiszen zéró alkoholtartalma miatt még be sem csiccsenthetsz tőle. Tökéletes választás egy fáradt nap után, mert egyszerre látványos és misztikus.

Vér és gót elegancia a pohárban. Forrás: 123RF

Mintha a mélybordó vér lépne házasságra a gót eleganciával. Az árnyalatokért a feketeribizli és a grenadine kombinációja felel, a pohár szélén csordogáló vörös díszítés, az úgynevezett vérszegély pedig tovább borzolja a kedélyeket.

A feketeribizli-bogyók és a limehéj fotogénné is teszi a mocktailt, így ha ezt rendeled a bárban, mindenképpen készíts vele egy szelfit a legszexibb Wednesday-outfitedben. Mutatjuk, hogyan készítsd el!

Hozzávalók (1 adaghoz)

4 cl feketeribizlilé

2 cl friss limelé

1 cl fahéjas szirup vagy mézeskalács szirup

Szódavíz vagy buborékos tonik a felöntéshez

Jégkocka

Elkészítés

A dekorációt alkosd meg először: keverj össze porcukrot vagy finom kristálycukrot egy kevés piros ételfestékkel. Nedvesítsd a pohár szélét lime- vagy citromlével, majd nyomd bele a cukorba, még mielőtt a mocktailt beletöltenéd. Édes, vérvörös szegélyt kapsz. Grenadine-t is használhatsz pluszban a drámai hatás kedvéért: csepegtesd a pohár peremére. A szirup nehezebb, ezért lecsorgó vércseppeket képez majd a pohár oldalán.

Töltsd meg a poharat jéggel. Öntsd bele a feketeribizli szirupot és a limelevet. Add hozzá a fahéjas szirupot, majd alaposan keverd össze. Óvatosan öntsd fel szódavízzel vagy tonikkal, hogy a színek rétegesen maradjanak.

Töklámpás kárhozat

Jöjjön egy igazi ütős alkoholos cocktail, haladó haloweenezőknek! Ez az ital maga a folyékony ősz: ragyogó narancssárga színe azonnal a halloweeni dekorációk és a jelmezes esték hangulatát juttatja eszünkbe. A bourbon whisky mély, fás jegyei és a fűszeres narancs elegye prémium koktélélményt nyújt, mégis percek alatt összedobható.