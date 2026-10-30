Sebestyén Balázsék keményen alázták Zsigmond Angiékat

Zsigmond Angi és Frey Timi nem éppen úgy teljesítenek A visszavágó – Kapj el, ha tudsz! című műsorban, ahogyan azt az üldöző szerep megkívánná. A párosnak Pápai Joci, Sebestyén Balázs és Frohner Fecó nyomába kellene erednie, csakhogy a célpontok egyelőre aligha érzik úgy, hogy komoly veszély fenyegetné őket. Sőt, amikor szóba kerültek Angiék, a három férfi jóízűen szórakozott a helyzeten, és olyan megjegyzéseket is tettek, amelyekből kiderült: egyelőre nem tartanak attól, hogy Angiék a nyomukra bukkannak.

Sebestyén Balázs nem kímélte Zsigmond Angiékat (Fotó: RTL)

A visszavágó: Pápai Joci azt sem tudta, hogy Angiék még versenyben vannak

A műsorban a célpontoknak folyamatosan résen kell lenniük, hiszen bármikor felbukkanhatnak az üldözők, akiknek az a feladatuk, hogy elkapják őket. Zsigmond Angi és Frey Timi azonban egyelőre nem igazán tudta elérni, hogy a trió tagjai idegesen figyeljék a környezetüket. Úgy tűnik, a távolság köztük akkora, hogy a fiúk szinte megfeledkeztek arról, hogy egyáltalán vadászik rájuk valaki.

Pápai Joci például meglehetősen meglepődött, amikor felmerült a két nő neve. A reakciója alapján nem éppen az foglalkoztatta, mikor csaphatnak le rájuk, sokkal inkább az, hogy vajon merre járhatnak egyáltalán.

„Zsigmond Angiékról nem is tudtam, hogy még játékban vannak, vagy voltak. Semmit nem hallottam róluk” – mondta Pápai Joci.

Sebestyén Balázs beszólt Zsigmond Angiéknak

Balázs ennél is továbbgondolta a helyzetet, és egy egészen sajátos elmélettel állt elő arról, mi történhetett az üldözőkkel. Frohner Fecó sem maradt adós a véleményével, így a beszélgetés hamar közös élcelődésbe fordult. A három férfi láthatóan nem aggódta túl a dolgot, sőt, inkább úgy tűnt, mintha egyenesen szórakoztatná őket, hogy ekkora előnyre tehettek szert.

Szerintem az van, hogy ők valahol elvesztették a fonalat az elején, és még mindig az Aréna körül keringenek, mert nem találnak ki

– gúnyolódott Sebestyén Balázs.

„Nem, szerintem nekik a fonal sincs meg” – nevetett Frohner Fecó.

Zsigmond Angi és Frey Timi egyelőre nem teljesítenek jól a műsorban (Fotó: RTL)

A visszavágó: Balázs már a döntőben is Angiékkal üldöztetné magukat

A poénok itt még nem értek véget. Sebestyén Balázs ugyanis tovább szőtte a történetet, és olyan forgatókönyvet vázolt fel, amelynek hallatán két társa a térdét csapkodva nevetett. Sőt, a műsorvezető még a finálét is szóba hozta, igaz, meglehetősen sajátos elképzelésekkel.

Szerintem ők mennek körbe-körbe, és fogalmuk sincs, merre induljanak el Ferihegy felé. Nekik teljesen mindegy, hol vagy, mert csak magukkal vannak elfoglalva. Akkor se találnának meg, hogy ha mellettük állnál a metrón. A legjobb lenne, ha ők üldöznének minket a döntőben! Jöjjenek a fogykosok üldözni minket

– mondta Balázs.