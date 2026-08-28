„Életeket lehetett volna megmenteni” – hét halottja lett a rendőrségi autós üldözésnek, válaszokat követel a család

A hétvégi, A66-os úton történt horrorbaleset egyik áldozatának hozzátartozója szerint életeket menthettek volna meg, ha a rendőrség hamarabb felhagy a csoport üldözésével.

Hét halott az A66-os horrorbalesetben, válaszokat követel az egyik áldozat családja

Fotó: ChatGPT

Hét halott az A66-os horrorbalesetben, válaszokat követel az egyik áldozat családja

Az öt ember egy Volkswagen Passatban utazott, amikor összeütköztek egy rendőrautóval. A balesetben összesen heten vesztették életüket, köztük két rendőr.

A 17 éves Cole Robert Worthyt és Theo Rae-t, a 18 éves Makai Saddingtont, valamint a 23 éves Michael Robert Cahillt és Jacob Matusiakot a helyszínen halottnak nyilvánították. A tragédia szombaton (augusztus 22-én) a kora reggeli órákban történt Middlesbrough közelében.

A 37 éves Matthew Blades és a 38 éves Tom Clough rendőrök akkor vesztették életüket, amikor a Volkswagen a forgalommal szemben haladt a kétsávos főúton, majd összeütközött az egyenruhások megkülönböztető jelzéssel ellátott fegyveres reagálóegységének járművével.

Jacob Matusiak unokatestvére most a Sky Newsnak nyilatkozva azt mondta, hogy a család válaszokat akar a történtekkel kapcsolatban, és arra kérte a rendőrséget, hogy tárják eléjük a teljes képet.

Egyszerűen lesújtott bennünket mindaz, ami történt, és együtt érzünk minden érintettel. Ha ő volt a hibás, akkor ő volt a hibás, de tudnunk kell, pontosan mi történt. Nem volt szent, korábban is keveredett már különféle ügyekbe – ezt mi is tudjuk –, de egyszerűen képtelenek vagyunk elhinni, hogy ez megtörtént. Mindannyian válaszokat akarunk. Azt mondták nekünk, hogy az üldözést korábban le kellett volna állítani. Ha ez megtörténik, talán életeket lehetett volna megmenteni.

A közösségi médiában is sokan megemlékeztek az öt fiatal férfiról. Barátaik közül többen azt írták, képtelenek elhinni, ami történt, összetört a szívük, egyszerűen nem találnak szavakat a tragédiára. Az áldozatok emlékére több lufieregetést is szerveztek: az egyiket hétfő este tartották, további megemlékezéseket pedig keddre, szerdára és csütörtökre jelentettek be különböző helyszíneken, köztük South Bankben – írja a Daily Star.