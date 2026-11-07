Vilmos herceg a trónra készíti fel fiát, György herceget? Kitálalt a szakértő

Vilmos herceg lassan egyre több nyilvános eseményre viszi el legidősebb fiát, György herceget, így készítve fel őt a királyi életre - legalábbis Russell Myers, a Mirror királyi szakértője szerint.

Vilmos herceg és fia, György herceg élőben nézték az Aston Villa-Barcelon meccset. Fotó: PA

Ez nemcsak egy apa-fia program volt, hanem az is, ahogyan Vilmos herceg a trónra készíti fel György herceget

A hét elején a walesi herceg és György titkos utazást tett Spanyolországba, hogy megnézzék kedvenc csapatuk, az Aston Villa Barcelona elleni mérkőzését. Az apa-fia páros egymás mellett ültek a stadion VIP-páholyában kedd este, 80 000 futballrajongó társaságában, és láthatóan összetört a szívük, amikor a Barcelona 3-0-ra legyőzte a Villát.

Bár a kiruccanás sokak számára egy hétköznapi, inkognitóban eltöltött apa-fia programnak tűnt egy focimeccsen, Russell szerint a dolog mögött több rejlik, mint ami elsőre látszik. A Pod Save the King eheti epizódjában a királyi szerkesztő elmondta: most, hogy György középiskolába jár és a tinédzserkorba lép, a királyi család rajongói arra számíthatnak, hogy egyre többet látják majd őt a reflektorfénytől kissé távolabbi eseményeken.

Vajon ezek György első, óvatos lépései a nyilvános szereplés felé? Úgy tűnik, Vilmos nagyon szeretné őt bevezetni az ilyen pillanatokba. Természetesen nyáron Wimbledonon is ott voltak Katalinnal.

A Mirror helyettes királyi szerkesztője, Jennifer Newton hozzátette, hogy a spanyolországi megjelenés egy újabb finom bevezetés volt a fiatal herceg számára a közéletbe, de megjegyezte, hogy a kiruccanást kétségkívül úgy szervezték meg, hogy ne irányuljon túl nagy figyelem a tinédzserre.

Úgy gondolom, azért látjuk őket sokkal többet a nyilvánosság előtt, mert pontosan tudják, hogy amikor elmennek egy ilyen meccsre Barcelonába, a Camp Nou-ba – ahogy említetted –, a kamerák rajtuk lesznek. És ez szerintem egy kíméletes módja annak, hogy hozzászoktassák a nyilvánossághoz anélkül, hogy ez túl nagy nyomást jelentene számára. Bár tudják, hogy a hatalmas stadion miatt nagy lesz a tömeg, nem kell azzal szembesülnie, hogy az emberek folyamatosan odalépnek hozzá, kezet fognak vele, és hasonlók.

Russell hozzátette, hogy bár György még csak szeptemberben kezdte meg középfokú tanulmányait az Etonban, nagyon is tudatában van a rá váró királyi életútnak, és a következő években a testvéreivel együtt még többet láthatjuk majd.

Úgy hallottam, hogy egy rendkívül okos fiú, aki nagyon is tisztában van a jövőjével és a benne betöltött szerepével. Szerintem nagyon érdekes, hogy pont ezeket a pillanatokat választják a közéletbe való bevezetésére, és kétségkívül egyre többet fogjuk látni őt és Saroltát, talán a jövőbeni kiemelt hivatalos eseményeken is.

A spanyolországi futballmérkőzésen, annak ellenére, hogy a játék gyorsan a Barcelona javára dőlt el, Vilmos és fia láthatóan jól érezték magukat a nemzetközi meccsen. Az egyik róluk készült fotón a fáradtnak tűnő György épp apja vállára hajtja a fejét, ami láttán a rajongók szíve megolvadt.