Kocsmai verekedést akadályozott meg Vilmos herceg: az ismert színész osztotta meg a részleteket

Nem mindennapi élményt idézett fel a Strictly Come Dancing és a Two Pints of Lager and a Packet of Crisps sztárja. Will Mellor színész egy podcast, a Happy Place során mesélte el, hogyan futott bele egyszer Vilmos hercegbe egy éjszakai kiruccanás során, majd miként akadályozott meg egy verekedést a leendő király.

Kocsmai verekedést akadályozott meg Vilmos herceg / Fotó: KGC-178 / Northfoto

Kocsmai verekedést akadályozott meg Vilmos herceg

A színész elmondása szerint egy barátja hívta meg egy éjszakai klubba, és bár nem sok kedvet érzett a szórakozáshoz, mivel akkoriban mankót használt és gyógyszereket szedett, végül mégis csatlakozott. A helyiség mosdójában aztán legnagyobb elképedésére Vilmos herceggel futott össze, aki még nagyobb meglepetésére felismerte őt.

Az este további részében, néhány italt követően, Will Mellor a mankói dacára kiment a táncparkettre: az események ezután vettek kellemetlen fordulatot, mivel szóváltásba keveredett egy csoporttal.

Viccesnek találták azt, hogy lelöktek a mankómról, és lényegében rajtam nevettek

- emlékezett vissza a színész, aki, érthető módon, cseppet sem találta mókásnak a dolgot, így nekiugrott a csapat egyik tagjának. A kibontakozó adok-kapoknak végül az vetett véget, ahogy valaki hirtelen megérintette a sztár vállát.

Will állította szerint Vilmos volt az, aki igyekezett megakadályozni a verekedést, még azelőtt, hogy a biztonsági csapata közbeavatkozott volna.

A szemembe nézett, és azt mondta: "Hagyd már, Will, nem éri meg!"

- tette hozzá a színész, hozzátéve, ezután őt és a konfliktusban érintett másik férfit is kikísérték a szórakozóhelyről, mialatt egyre csak azt kiabálta, nem az ő hibája volt, ami történt.

"Mondd meg nekik, Vilmos, hogy nem az én hibám! Fellöktek." Szóval, kivittek, én pedig még mindig csak azt kiabáltam: "Vilmos, mondd meg nekik, hogy nem az én hibám!", mire ő azt felelte: "Semmi baj, ne aggódj emiatt!"

- idézte fel Will Mellor.

A legviccesebb az egészben az volt, hogy amikor hazaértem, a barátom felhívott, és azt mondta: "Soha nem fogom elfelejteni, ahogy Vilmos herceg megfogta a válladat, és azt monda: hagyd már, Will, nem éri meg. Mintha egy lett volna a haverjaid közül"

- jelentette ki a színész, a Daily Express beszámolója szerint.

Will Mellor reveals unexpected encounter with Prince William after he stepped in to break up a fight the actor got into in a 'posh' London nightclub https://t.co/zdsWR9FuR9 — Daily Mail (@DailyMail) November 2, 2026