Kocsmai verekedést akadályozott meg Vilmos herceg: az ismert színész osztotta meg a részleteket

Nem mindennapi élményt idézett fel a Strictly Come Dancing és a Two Pints of Lager and a Packet of Crisps sztárja. Will Mellor színész egy podcast, a Happy Place során mesélte el, hogyan futott bele egyszer Vilmos hercegbe egy éjszakai kiruccanás során, majd miként akadályozott meg egy verekedést a leendő király.
A színész elmondása szerint egy barátja hívta meg egy éjszakai klubba, és bár nem sok kedvet érzett a szórakozáshoz, mivel akkoriban mankót használt és gyógyszereket szedett, végül mégis csatlakozott. A helyiség mosdójában aztán legnagyobb elképedésére Vilmos herceggel futott össze, aki még nagyobb meglepetésére felismerte őt.
Az este további részében, néhány italt követően, Will Mellor a mankói dacára kiment a táncparkettre: az események ezután vettek kellemetlen fordulatot, mivel szóváltásba keveredett egy csoporttal.
Viccesnek találták azt, hogy lelöktek a mankómról, és lényegében rajtam nevettek
- emlékezett vissza a színész, aki, érthető módon, cseppet sem találta mókásnak a dolgot, így nekiugrott a csapat egyik tagjának. A kibontakozó adok-kapoknak végül az vetett véget, ahogy valaki hirtelen megérintette a sztár vállát.
Will állította szerint Vilmos volt az, aki igyekezett megakadályozni a verekedést, még azelőtt, hogy a biztonsági csapata közbeavatkozott volna.
A szemembe nézett, és azt mondta: "Hagyd már, Will, nem éri meg!"
- tette hozzá a színész, hozzátéve, ezután őt és a konfliktusban érintett másik férfit is kikísérték a szórakozóhelyről, mialatt egyre csak azt kiabálta, nem az ő hibája volt, ami történt.
"Mondd meg nekik, Vilmos, hogy nem az én hibám! Fellöktek." Szóval, kivittek, én pedig még mindig csak azt kiabáltam: "Vilmos, mondd meg nekik, hogy nem az én hibám!", mire ő azt felelte: "Semmi baj, ne aggódj emiatt!"
- idézte fel Will Mellor.
A legviccesebb az egészben az volt, hogy amikor hazaértem, a barátom felhívott, és azt mondta: "Soha nem fogom elfelejteni, ahogy Vilmos herceg megfogta a válladat, és azt monda: hagyd már, Will, nem éri meg. Mintha egy lett volna a haverjaid közül"
- jelentette ki a színész, a Daily Express beszámolója szerint.
Édes fotót osztott meg a napokban Vilmos herceg és felesége, Katalin hercegné. A különleges képet Katalin készítette a legkisebb fiukról, Lajosról: ezen a kis herceg egyévesen, egy szép nagy tök társaságában látható. A képet halloween alkalmából tették közzé a házaspár közösségi oldalán, és amit IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!
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