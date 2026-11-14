Döbbenetes videó: belülről rögzítette a kamera, ahogy a bent tartózkodó családra omlik a ház

A brooklyni épületomlásról készült, mindössze 6 másodperces videón Anderson Velez családjának harmadik emeleti otthona látható. A felvétel elején a férfi kilencéves fia tejet vesz ki a hűtőből, miközben a gyerek kétéves testvére a padlón játszik.

A New York-i épületomlásban nyolcan meghaltak

Fotó: Anadolu via AFP

Ekkor az édesanyjuk berohan a helyiségbe, és kétségbeesetten kiabálni kezd.

A nagyobbik fiú az anyja felé fut, éppen akkor, amikor a falak összeomlanak, és a törmelék elárasztja a szobát.

Az édesapa a tragédia idején a Bronxban dolgozott, felesége kétségbeesetten hívta fel telefonon – írja a New York Post. A nő a mentőket kérlelte, hogy segítsenek kiszabadítani a két gyermeket a romok alól.

A kétéves kisfiút végül sikerült kimenteni, a homlokán és a lábán keletkeztek horzsolások, de túlélte a katasztrófát.

A kilencéves kisfiút meg kellett műteni, intenzív osztályon ápolják.

Édesanyjuk súlyos sérüléseket szenvedett a bordáinál, a gerincénél és a kulcscsontjánál.

New York City: Rescue operations concluded Thursday evening at the Flatbush, Brooklyn, building-collapse site, which left eight dead—including two children—and 18 injured. The FDNY says no further victims remain; the site has been turned over to the Department of Buildings and NYPD. — GeoTechWar (@geotechwar) November 13, 2026

Nemrég költöztek be az épületbe

A család különösen nehéz helyzetbe került: Velez elmondása szerint csak a hónap elején költöztek be a lakásba, miután korábban hajléktalanszállón éltek. A tragédia után a város által biztosított brooklyni szállodában kaptak elhelyezést. A férfi arról is beszélt, hogy még mindig sokkos állapotban van, és próbál erős maradni a fia miatt.

A háromemeletes épület november 11-én omlott össze a szomszédos építkezés területére.

A tragédiában nyolcan vesztették életüket, köztük két gyermek: egy kilencéves és egy tízéves. További 18 ember megsérült. A mentési és kutatási műveleteket csütörtök délután fejezték be, miután a hatóságok meggyőződtek arról, hogy nincs több áldozat a romok alatt. Az épületomlás pontos okát továbbra is vizsgálják.