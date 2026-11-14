Döbbenetes videó: belülről rögzítette a kamera, ahogy a bent tartózkodó családra omlik a ház

A brooklyni épületomlásról készült, mindössze 6 másodperces videón Anderson Velez családjának harmadik emeleti otthona látható. A felvétel elején a férfi kilencéves fia tejet vesz ki a hűtőből, miközben a gyerek kétéves testvére a padlón játszik.
Ekkor az édesanyjuk berohan a helyiségbe, és kétségbeesetten kiabálni kezd.
A nagyobbik fiú az anyja felé fut, éppen akkor, amikor a falak összeomlanak, és a törmelék elárasztja a szobát.
Az édesapa a tragédia idején a Bronxban dolgozott, felesége kétségbeesetten hívta fel telefonon – írja a New York Post. A nő a mentőket kérlelte, hogy segítsenek kiszabadítani a két gyermeket a romok alól.
A család különösen nehéz helyzetbe került: Velez elmondása szerint csak a hónap elején költöztek be a lakásba, miután korábban hajléktalanszállón éltek. A tragédia után a város által biztosított brooklyni szállodában kaptak elhelyezést. A férfi arról is beszélt, hogy még mindig sokkos állapotban van, és próbál erős maradni a fia miatt.
A háromemeletes épület november 11-én omlott össze a szomszédos építkezés területére.
A tragédiában nyolcan vesztették életüket, köztük két gyermek: egy kilencéves és egy tízéves. További 18 ember megsérült. A mentési és kutatási műveleteket csütörtök délután fejezték be, miután a hatóságok meggyőződtek arról, hogy nincs több áldozat a romok alatt. Az épületomlás pontos okát továbbra is vizsgálják.
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