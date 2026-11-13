„Nem tudom, mi a jobb, a halál vagy ez” – Rubint Réka sokkoló vallomása a Viszony – Marsi Anikóval műsorában

Megrázó őszinteséggel beszélt a rákkal vívott küzdelméről Rubint Réka a Viszony – Marsi Anikóval című műsor első adásában, amely az Origo YouTube-csatornáján jelent meg. A fitneszedző Marsi Anikónak mesélt a fájdalmas kezelésekről, a betegségével járó lelki megpróbáltatásokról és arról, hogyan változott meg az élete az elmúlt időszakban.

Rubint Réka Fotó: Origo

A személyes hangvételű beszélgetésben Rubint Réka részletesen mesélt a rákkal vívott küzdelméről, és azt is elárulta, hogy a betegség egy ritka típusával, a PEComával küzd. A kezelések közül különösen megrázó élményként emlékezett vissza arra a júniusi hétre, amikor az Onkológiai Intézetben a májában található daganatokat kezelték. Elmondása szerint kilenc daganatból nyolcat tudtak kezelni, egyhez azonban az elhelyezkedése miatt nem tudtak hozzányúlni.

Amikor ott felébredtem, azt mondtam: nem tudom, mi a jobb, a halál vagy ez. Rettenetes volt

– idézte fel könnyeivel küszködve.

Rubint Réka a legnehezebb pillanatokról is beszélt

A fitneszedző elmondta, hogy a kezelések mellett a kontrollvizsgálatok előtti bizonytalanság is komoly lelki megterhelést jelentett számára.

Senkinek nem kívánom a CT-vizsgálat előtti napokat, amikor nem alszol, amikor rettegsz attól, hogy mit mutat.

Réka arról is beszélt, hogy bár az alapdaganat mérete csökkent, a vizsgálatok áttéteket mutattak ki a tüdejében és a májában.

A betegség a munkáját és a mindennapjait is megváltoztatta. A tüdőkapacitása miatt át kellett alakítania az edzéseit, a korábban megszokott intenzív mozgásformákat már nem bírja. Bevallotta, hogy időnként edzés közben is elsírja magát.

Voltam én már eleget erős. Engem az élet ezzel nagyon átformált. Arra tette a fókuszt, amik igazán fontosak

– mesélte Réka.

Marsi Anikó kérdésére elárulta, hogy számára ma már az idő a legfontosabb, amelyet csak az igazán lényeges dolgokra szeretne fordítani. A nehézségek ellenére Rubint Réka továbbra is bízik a gyógyulásában. A jövőben saját tapasztalataival szeretne másoknak segíteni.

Úgyhogy alig várom ezt az új életet, és hogy tele legyek kisunokákkal!

– fogalmazott a beszélgetésben.

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