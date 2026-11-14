Ezek a legjobb Budapest környéki túrák – Ezért a kilátásért ősszel és télen is érdemes bakancsot húzni

Öt változatos helyszínt ajánlunk őszi-téli kirándulásokhoz Budapesten és környékén.

Gödöllő kastélyparkkal, Vácrátót különleges növényekkel, a Hármashatár-hegy budapesti panorámával vár.

Dobogókőről és Zebegényből a Dunakanyar látványát is élvezhetjük, ha tiszta az idő.

A Budapest környéki kirándulások tervezésekor könnyen találhatunk néhány órás sétához és egész napos barangoláshoz illő helyszínt. Vegyük célba a közeli hegyeket, kastélyparkokat és Duna-parti településeket. Egy városi séta mellé kiállításlátogatást is szervezhetünk, ha közben eleredne az eső. A rövid nappalok miatt induljunk korán, és a hegyi útvonalakon számoljunk sáros, fagyos szakaszokkal.

Ezek a Budapest környéki kirándulások különleges panorámákkal, festői útvonalakkal, és a természet legszebb színeivel ajándékoznak meg. Őszi, téli túrák Zebegénytől Gödöllőig.

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Budapest környéki kirándulások: merrefelé induljunk ősszel és télen?

Gödöllő – séta a királyi kastély körül

Gödöllőn a Királyi Kastély parkjában kezdhetjük a kirándulást, ahol a kanyargó sétautakat idős fák és tágas tisztások kísérik. A park egyik különlegessége a Királydombi pavilon, amelyben a magyar történelem uralkodóinak képmásait láthatjuk. Ha átfáztunk, folytassuk a programot a kastély kiállításaival, de a park és a belső terek nyitvatartását külön is ellenőrizzük. A Gödöllői Királyi Kastély kertjében pedig izgalmas fényinstallációk várnak az ünnepek előtt.

A Gödöllői Kiráyi Kastély parkja egy őszi, téli túra festői úti célja, ha átfáznánk, látogassuk meg a kastély kiállításait is.

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Hármashatár-hegy – panoráma Budapest fölött

A Hármashatár-hegy azoknak is jó választás, akik a főváros határain belül szeretnének erdei kirándulást tenni. A hegytetőn álló Guckler Károly-kilátóból tiszta időben Budapestet, a Dunát és a környező hegyeket is beláthatjuk. A kilátó felkeresését hosszabb erdei sétával kapcsolhatjuk össze, szeles időben azonban a nyílt magaslaton jóval hidegebbnek érezhetjük a levegőt.

A Hármashatár-hegy egyik különlegesen szép részlete a gercsei templomrom, amely az őszi környezetben festői látványt nyújt.

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Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert – tavak és örökzöldek

A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert sétaútvonalába a tavakat, a vízimalmot és a romantikus műromot is beilleszthetjük. Késő ősszel még a színes lombok, télen az örökzöldek és a lombjukat vesztett fák festői formavilága teszik változatossá a látványt. Az üvegházak növényei külön programot kínálnak, ezek látogathatóságát és nyitvatartását azonban indulás előtt nézzük meg.