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Ezek a legjobb Budapest környéki túrák – Ezért a kilátásért ősszel és télen is érdemes bakancsot húzni

Ezek a legjobb Budapest környéki túrák – Ezért a kilátásért ősszel és télen is érdemes bakancsot húzni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kirándulási tipp
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 14. 12:00
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Húzz bakancsot, és fedezd fel, mennyi látnivaló vár a fővárosban és annak közelében a hidegebb hónapokban! A Budapest környéki kirándulások közül 5 olyan úti célt ajánlunk, ahol késő ősszel és télen is érdemes sétálni egy nagyot.
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Öt változatos helyszínt ajánlunk őszi-téli kirándulásokhoz Budapesten és környékén.
  • Gödöllő kastélyparkkal, Vácrátót különleges növényekkel, a Hármashatár-hegy budapesti panorámával vár.
  • Dobogókőről és Zebegényből a Dunakanyar látványát is élvezhetjük, ha tiszta az idő.

A Budapest környéki kirándulások tervezésekor könnyen találhatunk néhány órás sétához és egész napos barangoláshoz illő helyszínt. Vegyük célba a közeli hegyeket, kastélyparkokat és Duna-parti településeket. Egy városi séta mellé kiállításlátogatást is szervezhetünk, ha közben eleredne az eső. A rövid nappalok miatt induljunk korán, és a hegyi útvonalakon számoljunk sáros, fagyos szakaszokkal.

A Budapest környéki kirándulások egyik legjobb úti célja a zebegényi Duna-part, aely alkonyatkor a legszebb.
Ezek a Budapest környéki kirándulások különleges panorámákkal, festői útvonalakkal, és a természet legszebb színeivel ajándékoznak meg. Őszi, téli túrák Zebegénytől Gödöllőig.
Fotó: Shutterstock

Budapest környéki kirándulások: merrefelé induljunk ősszel és télen?

Gödöllő – séta a királyi kastély körül

Gödöllőn a Királyi Kastély parkjában kezdhetjük a kirándulást, ahol a kanyargó sétautakat idős fák és tágas tisztások kísérik. A park egyik különlegessége a Királydombi pavilon, amelyben a magyar történelem uralkodóinak képmásait láthatjuk. Ha átfáztunk, folytassuk a programot a kastély kiállításaival, de a park és a belső terek nyitvatartását külön is ellenőrizzük. A Gödöllői Királyi Kastély kertjében pedig izgalmas fényinstallációk várnak az ünnepek előtt.

A Gödöllői Királyi Kastély külső homlokzata.
A Gödöllői Kiráyi Kastély parkja egy őszi, téli túra festői úti célja, ha átfáznánk, látogassuk meg a kastély kiállításait is. 
Fotó: Shutterstock

Hármashatár-hegy – panoráma Budapest fölött

A Hármashatár-hegy azoknak is jó választás, akik a főváros határain belül szeretnének erdei kirándulást tenni. A hegytetőn álló Guckler Károly-kilátóból tiszta időben Budapestet, a Dunát és a környező hegyeket is beláthatjuk. A kilátó felkeresését hosszabb erdei sétával kapcsolhatjuk össze, szeles időben azonban a nyílt magaslaton jóval hidegebbnek érezhetjük a levegőt.

A gercsei templomrom a Hármashatár-hegyen ősszel.
A Hármashatár-hegy egyik különlegesen szép részlete a gercsei templomrom, amely az őszi környezetben festői látványt nyújt. 
Fotó: Wikipédia

Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert – tavak és örökzöldek

A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert sétaútvonalába a tavakat, a vízimalmot és a romantikus műromot is beilleszthetjük. Késő ősszel még a színes lombok, télen az örökzöldek és a lombjukat vesztett fák festői formavilága teszik változatossá a látványt. Az üvegházak növényei külön programot kínálnak, ezek látogathatóságát és nyitvatartását azonban indulás előtt nézzük meg.

Dobogókő – kilátás a Dunakanyarra

Dobogókőn a fő kilátóhelyről tiszta időben a Dunakanyar és a Börzsöny vonulatai tárulnak elénk. Innen rövidebb sétát is tervezhetünk, vagy a környék jelzett erdei útjain folytathatjuk a kirándulást. Ködben a távoli panoráma elmaradhat, ezért az útvonal hosszát az időjáráshoz és a talaj állapotához igazítsuk.

Őszi kilátás a Dobogókőn színes lombú fákkal.
Akár ősszel, akár télen látogassuk is meg, Dobogókő mindig lenyűgöző panorámát kínál. 
Fotó: Shutterstock

Zebegény – falusi utcák és dunai panoráma

Zebegényben a Duna-parti sétát érdemes összekötni a Kálvária-domb megmászásával. A fent álló Kós Károly-kilátóból a Dunakanyarra nyílik kilátás, a fából épült torony alsó része pedig székely kaput formáz. Visszafelé útba ejthetjük a Havas Boldogasszony-templomot, amely Kós Károly és Jánszky Béla tervei alapján készült.

Kilátás a Dunára és Zebegényre ősszel.
Az őszi Zebegény egészen sajátos hangulatot kínál, ebben az időszakban feltöltő élményt nyújt egy kirándulás a település környékén.
Fotó: Shutterstock

Zebegény minden évszakban gyönyörű:

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