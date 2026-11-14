Ezek a legjobb Budapest környéki túrák – Ezért a kilátásért ősszel és télen is érdemes bakancsot húzni

A Budapest környéki kirándulások tervezésekor könnyen találhatunk néhány órás sétához és egész napos barangoláshoz illő helyszínt. Vegyük célba a közeli hegyeket, kastélyparkokat és Duna-parti településeket. Egy városi séta mellé kiállításlátogatást is szervezhetünk, ha közben eleredne az eső. A rövid nappalok miatt induljunk korán, és a hegyi útvonalakon számoljunk sáros, fagyos szakaszokkal.
Gödöllőn a Királyi Kastély parkjában kezdhetjük a kirándulást, ahol a kanyargó sétautakat idős fák és tágas tisztások kísérik. A park egyik különlegessége a Királydombi pavilon, amelyben a magyar történelem uralkodóinak képmásait láthatjuk. Ha átfáztunk, folytassuk a programot a kastély kiállításaival, de a park és a belső terek nyitvatartását külön is ellenőrizzük. A Gödöllői Királyi Kastély kertjében pedig izgalmas fényinstallációk várnak az ünnepek előtt.
A Hármashatár-hegy azoknak is jó választás, akik a főváros határain belül szeretnének erdei kirándulást tenni. A hegytetőn álló Guckler Károly-kilátóból tiszta időben Budapestet, a Dunát és a környező hegyeket is beláthatjuk. A kilátó felkeresését hosszabb erdei sétával kapcsolhatjuk össze, szeles időben azonban a nyílt magaslaton jóval hidegebbnek érezhetjük a levegőt.
A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert sétaútvonalába a tavakat, a vízimalmot és a romantikus műromot is beilleszthetjük. Késő ősszel még a színes lombok, télen az örökzöldek és a lombjukat vesztett fák festői formavilága teszik változatossá a látványt. Az üvegházak növényei külön programot kínálnak, ezek látogathatóságát és nyitvatartását azonban indulás előtt nézzük meg.
Dobogókőn a fő kilátóhelyről tiszta időben a Dunakanyar és a Börzsöny vonulatai tárulnak elénk. Innen rövidebb sétát is tervezhetünk, vagy a környék jelzett erdei útjain folytathatjuk a kirándulást. Ködben a távoli panoráma elmaradhat, ezért az útvonal hosszát az időjáráshoz és a talaj állapotához igazítsuk.
Zebegényben a Duna-parti sétát érdemes összekötni a Kálvária-domb megmászásával. A fent álló Kós Károly-kilátóból a Dunakanyarra nyílik kilátás, a fából épült torony alsó része pedig székely kaput formáz. Visszafelé útba ejthetjük a Havas Boldogasszony-templomot, amely Kós Károly és Jánszky Béla tervei alapján készült.
Zebegény minden évszakban gyönyörű:
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