Michael Douglas Diana hercegnével való kínos találkozásáról vallott: „Odahajoltam hozzá, és suttogva bocsánatot kértem”

Michael Douglas memoárjában lerántotta a leplet egy roppant kínos találkozásról. A színész a Tőzsdecápák című filmjének vetítésén volt olyan szerencsés, hogy Diana hercegné mellett ülhetett. A megtisztelő pillanat azonban perceken belül rendkívül kínosra sikeredett. Olyannyira, hogy a sztár kénytelen volt bocsánatot kérni walesi hercegnétől.

Michael Douglas memoárjában lerántotta a leplet Diana hercegnével való kínos találkozójáról

(Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Michael Douglas memoárjában, a One Helluva Ride -ban Diana hercegnével való kínos találkozásáról vallott

memoárjában, a -ban való kínos találkozásáról vallott A színésznek még bocsánatot is kellett kérnie

A Tőzsdecápák sztárja szerint a néhai walesi hercegné mindennek ellenére rendkívül kedvesen kezelte a helyzetet.

Michael Douglas egy filmpremieren ült Diana hercegné mellett

Michael Douglas több évtizedes hollywoodi karrierje során számos világhírű emberrel találkozott, ám vannak olyan pillanatok, amelyek még ennyi év után is élénken élnek az emlékezetében. Memoárjában, a One Helluva Ride című könyvben többek között Diana hercegnével való egyik találkozását is felidézte, ami állítása szerint roppant kínosra sikeredett. A Tőzsdecápák vetítésén egymás mellé ültették őket, ami hatalmas megtiszteltetés volt a színész számára. Ám az álomszerű pillanat, hamar roppant kínossá vált, amint a film elkezdődött. A színész karaktere, Gordon Gekko ugyanis meglehetősen szókimondóan beszél a történet során, és a filmben több durva kifejezés is elhangzik a szájából.

Michael Douglas bocsánatot kért Diana hercegnétől a Tőzsdecápák című film vetítésén, amiért a karaktere durva nyelvezetet használt

(Fotó: Entertainment Pictures/Northfoto)

Michael Douglas szerint Diana hercegné kedvesen reagált

Michael Douglas aggódni kezdett amiatt, hogyan fogadja mindezt a királyi vendég, ezért odahajolt Diana hercegnéhez, és halkan bocsánatot kért tőle. A hercegné pedig meglepő mód egyáltalán nem sértődött meg, sőt a színész szerint rendkívül kedvesen reagált a helyzetre.

Emlékszem, hogy egy pillanatban odahajoltam hozzá, és suttogva bocsánatot kértem tőle. A szemembe nézett, mosolygott és nevetett. Nem volt ellene kifogása, és nem is lehetett volna kedvesebb.

Michael Douglas szerint Diana hercegné vicces, okos és élőben még gyönyörűbb volt

(Fotó: Ken Goff/WireImage.com/NBC/Northfoto)

Nem ez volt az első találkozásuk

Michael Douglas és Diana hercegné azonban nem ezen a premieren ismerkedtek meg először. A színész néhány évvel korábban Londonban dolgozott A tánckar című musical filmváltozatán, amikor a hercegné felkereste a produkció rendezőjét, Richard Attenborough-t. A rendező mutatta be őket egymásnak, és a színész már az első találkozás után rendkívül pozitívan nyilatkozott a walesi hercegnéről. Michael Douglas memoárjában úgy emlékezett vissza, hogy Diana hercegné élőben még szebb volt, mint a fényképeken, emellett intelligensnek és szellemesnek találta. A beszélgetésük könnyedén ment, gyorsan megtalálták a közös hangot. Éppen ezért örült annyira, amikor a londoni premieren ismét találkoztak, és kiderült, hogy a hercegné emlékezett is a korábbi találkozásukra.